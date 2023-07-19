Вслед за недавними визитами госсекретаря США Энтони Блинкена и представителей американских минфина и минторговли в Среднюю Азию Белый дом решил включить режим «злого полицейского» и погрозить региону кнутом вместо заманивания пряником. Американское издание The Washington Post сообщило, что Белый дом готовит пакет санкций в отношении Киргизии. Причиной является параллельный импорт из среднеазиатской страны в Россию.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отмечает издание, в начале мая некая российская компания якобы приобрела партию китайских беспилотников по цене 14 тысяч долларов за экземпляр. На транспортной этикетке китайские беспилотники были указаны как тяжелые сельскохозяйственные машины, используемые в садах и крупных фермерских хозяйствах.

«Однако личность покупателя <…> намекает на другие возможные варианты использования», — говорится в статье.

Сообщается также, что партия БПЛА находилась на последнем этапе экспорта по Центральной Азии, когда её перехватили таможенники на границе Казахстана и Киргизии. По словам американских чиновников, которые спустя несколько недель рассказывали о случившемся, этот эпизод был необычным: чаще всего, по их словам, такие товары проходили в Россию беспрепятственно.

«Изъятие беспилотников было названо редкой победой в попытке остановить поток запрещенной техники и электроники, поступающей в Россию для поддержки [спецоперации на Украине]. Не имея возможности закупать военные товары в западных странах, Москва всё чаще обращается за помощью к бывшим советским республикам Центральной Азии; некоторые из них исторически и финансово связаны с Россией, но при этом ведут активную торговлю с Европой и Китаем», — отмечают журналисты.

В материале WP утверждается, что после начала СВО Киргизия стала «свидетелем поразительного роста числа импортно-экспортных компаний, ведущих бизнес в основном с Россией». По словам высокопоставленного американского чиновника, детально знакомого с этими сделками, подобные компании извлекают прибыль из стремительного роста продаж китайских и европейских товаров, подпадающих под санкции, — от беспилотников и деталей для самолетов до оптических прицелов и современных схем для бомб.

По словам двух американских чиновников, знакомых с этими планами, после нескольких месяцев безрезультатных визитов в Бишкек целого потока американских и европейских дипломатов администрация Байдена готовит «новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю». «Санкционные» шаги, как сообщает издание, могут быть предприняты уже на текущей неделе.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил ИА Регнум, что на сегодняшний день до конца неясно, кто именно станет конечной целью американских санкций.

«Американцы не могут ввести санкции против государства. Параллельным импортом занимаются конкретные небольшие фирмы и юридические лица, которые открываются и закрываются. Соответственно, не очень понятно, каким образом будет выстраиваться эта санкционная политика. Если смотреть глобально, Киргизия — не лидер по параллельному импорту: Казахстан и Узбекистан также стоят в этом листе, и не совсем понятно, почему именно Киргизию выбрали в качестве объекта для первичных санкций», — сказал Причтин.

Он напомнил, что в сфере внешней торговли Киргизии Россия остаётся её главным торговым партнёром по очень широкой линейке товарных групп, и это касается не только санкционных товаров: «Поэтому не очень понятно, каким образом и в отношении каких компаний будет работать механизм».

Евгений Биятов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров. Саммит государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ)

Экс-депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии, бывший премьер-министр страны Феликс Кулов в комментарии ИА Регнум подчеркнул, что в случае принятия таких санкций со стороны США последствия для киргизского бизнеса будут весьма неприятными.

«После введения антироссийских санкций экспорт из Киргизии в Россию увеличился чуть ли не на 250%. Конечно, санкции скажутся на этом, но зависит от того, какими они будут — в отношении конкретных фирм, частных предприятий и лиц или же в целом пострадает банковская сфера и экспортно-импортные операции. Мы занимаемся не только параллельным экспортом с Россией — у нас с ней большие торговые связи по ГСМ, стройматериалам, продуктам питания и так далее. Важно, чтобы санкции не отразились на этих сферах», — сказал Кулов.

Он выразил сомнение в том, что американцы пойдут на полное уничтожение экономики Киргизии, ведь это даст Бишкеку «право обращаться в международные организации за правовой защитой»: «Это будет произвол, если американцы пойдут по такому пути».

Общедоступные торговые документы, которые изучили сотрудники The Washington Post, дают представление о «масштабах теневого рынка» в Киргизии. Согласно документам, в 2022 году общий объем экспорта из этой страны в Россию резко вырос, увеличившись на 250% по сравнению с 2021 годом. По некоторым товарам, например, оптическим прицелам, ранее не было зарегистрировано ни одного случая экспорта таких товаров в Россию.

Торговые документы также свидетельствуют о высоком уровне координации закупок с Москвой, утверждает газета. По словам высокопоставленного американского чиновника, российские фирмы, получившие ряд категорий товаров, в большинстве случаев были «известными поставщиками российской оборонной промышленности».

«Очевидная синхронность сделок с третьими сторонами была расценена как работа российских спецслужб, которые, по мнению американских чиновников, в настоящее время, наряду с целым рядом лиц <…> непосредственно участвуют в схемах, направленных на обход экономических санкций», — отмечается в статье.

Станислав Притчин напоминает, что в Киргизии существует очень гибкая и адаптивная система как бизнеса, так и регуляторных норм, потому что это небольшая республика, и она очень быстро адаптировалась под нормы и стандарты ЕАЭС.

«Если санкции будут введены в отношении человека, который является юридическим лицом и занимается параллельным импортом, то в киргизских реалиях он возьмёт родственника, зарегистрирует на его имя компанию и начнёт так же заниматься импортом», — сказал Притчин.

Феликс Кулов, в свою очередь, допустил, что санкции США отразятся на двусторонних связях Киргизии и России, и для Бишкека это будет «очень неприятно».

«Сейчас некоторые наши банки поддались настроению по поводу возможных американских санкций и какие-то операции тоже прекращают.

Но когда здесь были депутаты бундестага, я им сказал, что миллион наших граждан работают в РФ, почти половина приняла российское гражданство. Они поставляют в нашу страну денежные средства, равные нашему госбюджету. Может пострадать простой народ — нужно ли это американцам? Это повлечёт за собой и отрицательное отношение к Западу вообще. Нельзя американцам бездумно идти на эти санкции», — сказал Кулов.

Он также не исключил, что США наложат на отдельных лиц в Киргизии персональные санкции — как это уже было в отношении российских чиновников и предпринимателей. О крупных санкциях со стороны Белого дома речь, скорее всего, не идёт, резюмировал экс-премьер.