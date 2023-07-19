Специальный представитель папы Римского Франциска по украинскому конфликту кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Вашингтон. Там он встретился с президентом США Джо Байденом.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент выразил свои пожелания папе Франциску в его дальнейшем служении и приветствовал недавнее выдвижение архиепископа в кардиналы, — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. — Они также обсудили усилия Святого престола по оказанию гуманитарной помощи в борьбе с массовыми страданиями, вызванными продолжающейся агрессией России на Украине, а также выступления Ватикана за возвращение насильственно депортированных украинских детей».

Однако вряд ли двухчасовая беседа между Байденом и Дзуппи была посвящена исключительно теме «украинских детей». Как замечает итальянская католическая газета Avennir, сам факт этой продолжительной беседы «дает представление о важности встречи».

Визит Дзуппи стал третьей точкой ватиканской миссии, которую Святой престол обозначил сначала в Киеве, затем в Москве и теперь в Вашингтоне. Она проводится на фоне сложной ситуации, возникшей в связи с отменой зерновой сделки и вопроса о целесообразности отправки США киевскому режиму кассетных бомб, против чего выступает Ватикан.

Судя по ватиканским источникам, там рассчитывают на «готовность Москвы обсуждать дальнейшие предложения, если они появятся». Святой престол надеется, что будет продолжено движение по этому пути. Тем более «что по возвращении в Рим, как и в двух предыдущих случаях, кардинал Дзуппи доложит папе о своей продолжительной беседе с Байденом».

Интерес, безусловно, вызывает сам факт длительных переговоров американского президента со специальным посланником понтифика. До сих пор Вашингтон отказывал различным посредникам, пытавшимся заработать геополитический капитал на возможном урегулировании украинского конфликта.

С мирными инициативами выступали многие.

Предложения выдвигала Турция, затем с посредничеством обращались латиноамериканские страны, в частности, Бразилия. Поступали также идеи со стороны государств Африки. Но во всех этих случаях США никак не реагировали на посредничество, очевидно, не желая наделять вероятных «миротворцев» дополнительным геополитическим потенциалом.

Почему же с Ватиканом все обстоит иначе?

Миротворческая миссия Святого престола вызывает критику со стороны многих западных католиков. Встречу кардинала Дзуппи с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси Кириллом негативно оценивает известный американский ватиканист Джон Вайгель, называя российского патриарха «беспринципным инструментом Кремля».

По мнению Вайгеля, «папская миссия не сможет способствовать установлению справедливого мира». В свою очередь, главный редактор американского католического портала Crux Джон Аллен-младший, назвав Дузппи в Москве «представителем независимого глобального голоса совести», в отношении патриарха Кирилла отметил, что такого «нельзя сказать о собеседниках» посланника понтифика.

Но тем не менее Байден позволил себе двухчасовые переговоры с Дзуппи, собеседником патриарха Кирилла и представителей Кремля, чего американский президент не делал по отношению к другим возможным переговорщикам по украинскому конфликту. Судя по всему, Вашингтон рассматривает Ватикан в качестве посредника не только в сугубо локальной проблеме, связанной с Украиной, но и в более глобальном качестве.

Украинский кризис видится многими геополитическими игроками элементом большой игры, где сама Украина является лишь площадкой для прокси-войны, на которой сталкиваются интересы США, Китая, Европейского союза, России и остальных. В этом контексте Ватикан для Вашингтона представляется нейтральной структурой, которая в перспективе может играть роль посредника в разрешении последующих конфликтов.

В частности, Святой престол может быть важен для США в ближайшем будущем в столкновении с Китаем.

Существует очевидный интерес Ватикана к Пекину, на днях он был в очередной раз обозначен в урегулировании вопроса о назначении епископа Шанхая. Там Святой престол пошел навстречу китайским властям, решившим эту проблему без согласования с Ватиканом.

Наделяя папского спецпредставителя особым статусом в урегулировании украинского конфликта, Вашингтон тем самым показывает, что видит Латеранский холм единственно возможной переговорной площадкой для себя, а посланников понтифика — исключительными курьерами для передачи секретных предложений. Это должно показать остальным странам, что и в случае с прочими переговорными процессами им следует обращаться к Ватикану, не пытаясь использовать какие-либо иные инструменты.

Но тем самым и Святой престол получает возможность определять, кто и какая церковная инстанция имеет значение в современном мире. Для Русской православной церкви это означает то, что, пока сохраняется ее диалог с Ватиканом, она может на украинском направлении более эффективно противостоять Константинопольскому патриархату, рассчитывая в перспективе выиграть битву за Украинскую православную церковь.