На протяжении последних десятилетий США сумели убедить большую часть мира в том, что их вооружённые силы являются самыми сильными и современными. Американский подход к ведению боевых действий на территории Ирака, Афганистана, Югославии, Ливии являлся, по мнению США, лучшим доказательством превосходства.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета GMLRS для реактивных систем HIMARS

Во всех перечисленных конфликтах армия США делала ставку на высокоточные ракеты, оснащённые системой GPS-наведения, которые выводили из строя военную инфраструктуру. Авиации и сухопутным силам оставалось лишь «добить» дезорганизованного противника.

Однако похоже на то, что эпохе американского доминирования в ракетном вооружении постепенно приходит конец. Как сообщает американское издание The Economist со ссылкой на советника правительства США и президента некоммерческой организации Resilient Navigation and Timing Foundation Дану Говард, Пентагон годами предупреждал Конгресс о том, что армия слишком зависит от систем GPS. И теперь американским военным приходится расплачиваться за беспечность политиков.

По информации The Economist, уязвимость снарядов с системой GPS-наведения была наглядно продемонстрирована на Украине. Поставляемые ВСУ планирующие авиабомбы JDAM, высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты GMLRS для реактивных систем HIMARS, при наведении которых используются технологии GPS, сталкиваются с серьёзным противодействием.

«Когда GPS выйдет из строя, как вооружения смогут найти свои цели?» — задаются вопросом авторы статьи.

Как рассказал ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский, главным средством противодействия ракетам и снарядам с GPS-наведением являются комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Во многом именно они смогли нивелировать эффект от поставок ВСУ высокоточных боеприпасов.

«Механизм противодействия управляемым боеприпасам выглядит так: есть планирующая авиабомба JDAM. В ней есть блок управления, в который загружаются координаты цели. После запуска бомба начинает планировать на раздвижных крыльях, меняя направление при помощи управляемых хвостовых стабилизаторов.

Когда бомба попадает в зону действия комплексов РЭБ, работа системы наведения нарушается, из-за чего бомба отклоняется от заранее заданной цели. Если упрощать, то средства РЭБ «обманывают» систему наведения и задают ей ложную систему координат. Комплекс РЭБ имитирует сигнал со спутника, но передаёт недостоверную навигационную информацию.

Второй сценарий предполагает, что комплекс РЭБ «взламывает» систему наведения управляемого боеприпаса, перехватывает управление над ним и направляет ракету в сторону от цели.

И ещё есть вариант, когда комплекс РЭБ забивает помехами канал связи между спутником и GPS-приёмником, но такое, скорее, относится к борьбе с беспилотниками», — отмечает эксперт.

О проблемах с управляемыми вооружениями, которые поставляются ВСУ, сообщалось и ранее. В марте–апреле в Сети были опубликованы служебные документы Пентагона, в которых сообщалось о проблемах с эксплуатацией бомб JDAM-ER.

Позднее телеканал CNN сообщил о том, что российские системы радиоэлектронной борьбы серьёзно снизили эффективность применения установок HIMARS для нанесения высокоточных ударов.

По словам Александра Михайловского, именно использование комплексов РЭБ свело на нет успехи ВСУ, достигнутые при использовании систем HIMARS в первые месяцы после их поставки на Украину. В последнее время украинские войска всё реже применяют управляемые боеприпасы GMLRS — M30 и чаще используют менее точные M26 или M28.

Для нанесения ударов по коммуникациям и тылам российских войск ВСУ активно использует авиабомбы Storm Shadow/SCALP, но и эти боеприпасы всё реже достигают своих целей. Правда, отмечает эксперт, это не повод считать, что поставляемые Западом управляемые вооружения оказались бесполезными.

«В случае с поставками всё новых и новых вооружений ВСУ работает одна и та же схема: сначала противник имеет некоторый успех, потом находятся эффективные средства борьбы. После чего западные партнёры просят прекратить использование тех же бомб JDAM-ER, в связи с тем что они слишком дорого стоят, для того чтобы их уничтожали без всякого положительного эффекта.

И даже если мы предположим, что украинские войска получат тактические ракеты ATACMS, то эффект будет примерно таким же.

Но, во-первых, они смогли нам много крови попить, нарушив снабжение херсонской группировки войск. А во-вторых, вполне возможно, что специалисты сейчас анализируют неудачи и готовят модернизированные версии новых вооружений», — отметил специалист.

Впервые об успешном применении российских систем радиоэлектронной борьбы против американских ракет стало известно в 2017 году. В результате ракетного удара по базе сирийских ВВС «Аль-Шайрат» из 59 высокоточных ракет 36 не достигли цели. Тогда в СМИ появились предположения, о том, что для перехвата ракет были задействованы комплексы РЭБ «Красуха».

«Всё, что касается комплексов радиоэлектронной борьбы, — тайна за семью печатями», — заявил Александр Михайловский. — «Поэтому отдельные аспекты работы РЭБ известны только специалистам. Вполне возможно, что и многие комплексы до сих пор засекречены.

Есть информация, что постановку помех для GPS-сигнала осуществляют комплексы РЭБ «Самарканд», однако особенности их работы никогда не афишировались. Также могут применяться комплексы Р-330 «Житель». Для взлома и перехвата беспилотников и управляемых боеприпасов могут использоваться комплексы «Шиповник-АЭРО». Для подавления каналов связи используются комплексы «Палантин», которые специализируются на создании помех.

Словом, есть широкая линейка средств радиоэлектронной борьбы, которые действительно способны превратить американские «умные бомбы» в глупые, поэтому переживания Пентагона насчёт уязвимости GPS-вооружений вполне понятны.»

Как отмечает The Economist, американские военные рассматривают ряд способов противодействия комплексам радиоэлектронной борьбы. В частности, предполагается оснащать высокоточные автономными системами наведения, которые смогут анализировать «картинку» цели, полученную при помощи видеокамеры, сопоставляя её со спутниковыми снимками.

Денис Абрамов/РИА Новости Станция постановки помех «Житель»

Для замены GPS американские специалисты разрабатывают инерциальные системы наведения, которые позволяют комплексу управления боеприпасом получать координаты самостоятельно, не полагаясь на данные извне. Также предлагается внедрять в войска боеприпасы, система наведения которых опирается на геомагнитное поле Земли.

Однако, признают журналисты, на разработку таких систем нужны годы, а пока что приходится обходиться системами GPS. Как резюмирует издание, самый простой способ противодействия комплексам РЭБ — уничтожать их.

И похоже, что именно эту тактику стремятся использовать украинские войска.

Mike1979 Russia Комплекс радиоэлектронной борьбы «Шиповник-АЭРО»

«И ВСУ, и западные специалисты, которые их консультируют, тоже анализируют свои неудачи и вносят корректировки в тактику применения высокоточных систем. Да, они отказались от нанесения ударов «пакетами» HIMARS по нашим тыловым коммуникациям. Но в последнее время именно эти системы всё чаще используются для нанесения ударов по одиночным целям, расположенным в непосредственной близости от линии фронта: артиллерийским установкам, зенитным комплексам и т.д.

Хорошая новость состоит в том, что до комплексов РЭБ им добраться не удаётся. А скорее всего — не удастся. Плохая — они анализируют угрозы и ищут средства противодействия. А это значит, что мы выиграли раунд, но не борьбу в целом», — отмечает Александр Михайловский.

Тем не менее, продолжает эксперт, эпохе глобального доминирования американских управляемых вооружений постепенно приходит конец. И если против Ирака или другой страны с не самой современной армией эти средства всё ещё могут применяться крайне успешно, то планы глобального противостояния с Россией или Китаем Пентагону придётся пересматривать.