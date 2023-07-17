В Брюсселе начался саммит ЕС-СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) — и он может окончательно похоронить «украинский кейс» в отношениях между двумя региональными сообществами.

Иван Шилов ИА Регнум

Камнем преткновения стала возможность приглашения на саммит президента Украины Владимира Зеленского, а также обсуждение итоговой декларации саммита. Евросоюз очень хотел включить в него пункт о поддержке Украины, тогда как в своей версии проекта латиноамериканские государства его вовсе исключили. Отказаться пришлось и от приглашения украинского президента: на этом настояли страны СЕЛАК.

Представитель Бразилии при ЕС Педро Мигель да Коста э Силва рассказал, что вопрос конфликта на Украине может подниматься во время двусторонних встреч, но важно, чтобы этот саммит «не превратился в саммит, посвященный Украине».

Бразильский чиновник отметил, что текст итогового соглашения, предложенный Брюсселем, сосредоточен на интересах ЕС, тогда как страны СЕЛАК выступили с собственным видением отношений с Евросоюзом.

При этом, согласно информации Euroactiv со ссылкой на источники в Брюсселе, соглашение по итоговому документу может быть и вовсе не достигнуто. Портал отмечает, что Евросоюз неоднократно пытался перетянуть латиноамериканский регион на свою сторону в вопросе отношения к России, однако целый ряд стран СЕЛАК не поддерживает антироссийские санкции.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец в комментарии ИА Регнум отметил, что хотя некоторые страны Латинской Америки достаточно скептически относятся к действиям России, но точно так же они относятся и к попыткам втянуть их в военную поддержку Украины.

«То есть они достаточно чётко и строго соблюдают нейтралитет. Их позиция на саммите с ЕС точно так же отражает нежелание быть разменной монетой в разборках. С одной стороны, им достаточно много хотелось бы получить от Евросоюза, и они нуждаются в экономической помощи. Но страны Латинской Америки при этом обладают гордостью и не хотят, чтобы их использовали в политических разбирательствах.

Они проводят автономную линию: в чём-то они готовы поддержать ЕС, в чём-то — нет. То же по поводу США, России и Китая. Но они точно не хотят быть ведомыми — они хотят быть самостоятельным партнёром», — сказал Хейфец.

По мнению эксперта, приглашение Зеленского на деле выглядело как желание главы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля надавить на Латинскую Америку: «Если бы латиноамериканским государствам и Зеленскому предложили поговорить напрямую, они бы выслушали украинского президента. В данном же случае их пытались поставить перед фактом, и им это не понравилось. Они считают, что трибуна для выражения мнений сторон — это ООН и ничто иное».

Эксперты отмечают, что 22 августа начнётся саммит БРИКС — а ранее Аргентина выразила желание присоединиться к этой организации. В составе БРИКС уже есть один член СЕЛАК — это Бразилия, один из ключевых торговых партнёров для Аргентины. Однако насколько реален сценарий, при котором Буэнос-Айрес станет полноценным участником объединения, включающего также Россию, ЮАР и Китай?

Посол Аргентины в РФ Эдуардо Суайн заявил в апреле 2023 года на полях Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге, что вступление его страны в БРИКС на саммите в августе 2023 года допускается. Однако, подчеркнул дипломат, даже если этого не произойдёт, приглашение Буэнос-Айреса само по себе является крайне важным шагом.

Виктор Хейфец считает, что вопрос о возможности вступления Аргентины в БРИКС пока подвис в воздухе: «Страна давно высказала желание вступить в БРИКС: это появилось ещё во время саммита БРИКС в бразильской Форталезе, когда президентом была Кристина Киршнер.

Такое желание сохранилось и у последующей правоцентристской власти, которая в политическом плане достаточно далеко дистанцировалась от позиций Киршнер, но не в этом вопросе. Среди аргентинских элит есть некий консенсус по поводу того, что вступление в БРИКС было бы выгодным.

Но есть и противоположная точка зрения, а именно — опасения по поводу МВФ, потому что он тоже важен для Аргентины. А вот БРИКС важен потому, что крупнейший региональный партнёр для страны — Бразилия, и также Аргентина достаточно активно торгует с Китаем. С Россией торгует гораздо меньше, но в своё время получала значительную часть энергетической продукции».

Специалист подчёркивает, что готовность у Аргентины есть, а потенциальная возможность принять Аргентину есть и у БРИКС: «Проблема в том, что в БРИКС отсутствуют критерии вступления. Если принять на базе каких-то условий Аргентину и Иран, то на них же нужно принимать другие страны в дальнейшем. Как я понимаю, страны БРИКС заняты обсуждением этих условий. Но понимания в БРИКС пока нет: возможно, оно появится в ходе саммита».

Если такое понимание появится в первой половине саммита, возможно, мы увидим приближение Аргентины и Ирана, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что, помимо Аргентины, заявки на вступление в БРИКС подали Алжир и Иран. А Саудовская Аравия, Турция и Египет объявили о своей заинтересованности в членстве в этой группе. В МИД Бразилии уже заявили о своей поддержке вступления Аргентины в объединение.