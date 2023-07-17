В ночь с 16 на 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована, её жизни ничто не угрожает. В Следственном комитете РФ устанавливают причастных к теракту из числа сотрудников спецслужб и вооруженных формирований на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Западные СМИ отмечают, что если в октябре 2022 года украинские власти хранили молчание относительно авторства теракта на Крымском мосту, то теперь не скрывают своей причастности. Киевский корреспондент итальянского издания Corriere della Sera Лоренцо Кремонези отмечает, что сейчас украинские военные говорят о террористической атаке как о большом успехе.

«Путин обвиняет их в «терроризме», подтверждает прекращение действия зернового соглашения и заявляет, что за блокаду Керчи будет «наказание». В прошлом году, через три дня после закрытия моста, россияне начали наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. <…> Что произойдет сейчас? Дальнейшее противостояние отдаляет любую возможность переговоров. В июле 2022 года соглашение по зерну, достигнутое при посредничестве ООН и Турции, казалось, открывало возможность для переговоров о прекращении огня. Сегодня даже эта иллюзия исчезла», — констатирует Кремонези.

Информацию о причастности Киева к атаке на Крымский мост сообщает и AFP со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины. Собеседник агентства подтвердил, что «сегодняшняя атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС», добавив, что «мост был атакован с помощью военно-морских беспилотников».

Французское издание Le Figaro, в свою очередь, напоминает, что Крым «служит тыловой базой для российских войск, в частности, для переброски подкреплений и обслуживания техники». «Несколько мостов, соединяющих полуостров с оккупированным югом Украины, имеют большое значение для военных операций Москвы», — констатирует издание.

Немецкая газета Bild не стала называть конкретных исполнителей теракта, но заметила, что СБУ после предполагаемого взрыва «ехидно заметила» в соцсетях: «Снова мост пошёл «поспать»… И раз… Два!».

Глава Московского бюро издания The Washington Post Роберт Диксон подчеркнула, что террористическая атака Киева произошла «в самый разгар сезона летних отпусков в России»: «Крым <…> давно является излюбленным местом отдыха россиян».

Издание The New York Times рассказывает, что Крымский мост является одним из основных путей снабжения российских войск на Украине, а также Черноморского флота, штаб-квартира которого находится в порту Севастополя: «Учитывая военное и символическое значение моста, нападение стало еще одним ударом по российскому военному командованию, которое и без того переживает внутренний разлад после неудачного мятежа наемников из группы «Вагнер» в прошлом месяце. Если Украине удастся уничтожить или значительно повредить мост, то Москва останется без единственного крупного сухопутного маршрута из России вдоль южного побережья Украины для поддержки десятков тысяч солдат, сражающихся за удержание территории».

При этом журналисты приводят заявление российской стороны о возобновлении движения поездов по мосту, что свидетельствует лишь об «ограниченном» ущербе мосту: «Атака произошла в тот момент, когда украинские войска вели масштабное контрнаступление, направленное на вытеснение российских войск с юга».

Интересно, что западные СМИ почти сразу стали увязывать теракт на Крымском мосту с окончанием зерновой сделки. Американское издание The Washington Post обнародовало слова советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, который заявил, что «не может предсказать, как поступит Владимир Путин» в отношении зерновой сделки по мере приближения срока ее продления. Однако, по его словам, если Путин откажется от сделки, «остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии продовольствием по доступным ценам».

«И я думаю, что это повлечет за собой огромные дипломатические издержки», — сказал Салливан в эфире канала CBS.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung напоминает, что Москва неоднократно угрожала выйти из соглашения по зерну: «Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года, неоднократно продлевалось, и его действие заканчивается в этот понедельник в 23:00 по среднеевропейскому времени. Если соглашение не будет продлено, возникнет угроза блокады черноморских портов Украины с огромными последствиями для поставок продовольствия во многие страны. Украинские грузовые суда, груженные кукурузой и пшеницей, не смогут безопасно покинуть страну».

По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, киевскому режиму чрезвычайно важно на фоне неудачи контрнаступления показать хоть какие-то успехи, и именно с этим связан теракт на Крымском мосту.

«В ближайшие недели все ленты подконтрольных Киеву СМИ будут заполнены именно этим: «Смотрите, как мы успешно терроризируем и уничтожаем инфраструктуру русских». Во вчерашнем трёхстраничном вечернем сообщении украинского Генштаба успехам их наступления посвящён один абзац на третьей странице. Вот поэтому нужно сообщать что-то другое», — пояснил Онуфриенко в комментарии ИА Регнум.

В то же время он не согласился с тем, что случившееся следует понимать как какой-то сигнал Западу со стороны властей Украины, как ранее заявлял украинский депутат Алексей Гончаренко.

«В подготовке таких терактов активно заняты спецслужбы западных государств. Так что это не сигнал Западу, а совместная работа спецслужб. А самостоятельно спецслужбы хунты не работают со времён Ющенко. Они в лучшем случае исполнители или ширма. Сами бы они и надувную лодку не спустили на воду», — подытожил военный эксперт.

Капитан первого ранга Василий Дандыкин, в свою очередь, в комментарии ИА Регнум выразил уверенность, что использование боновых заграждений больше подходит для военно-морских баз типа Севастополя: для охраны моста такие заграждения применить невозможно, так как под его аркой постоянно проходят суда. Поэтому, считает специалист, прежде всего должны быть локационные, а может быть, и гидроакустические станции.

«Надводные дроны — это тема, которая продвигается не один год. Есть страны, которые активно развивают это направление. Например, США. У них уже есть дроны большого водоизмещения, которые могут пройти до 1 тыс. километров. Нести вооружения и так далее», — резюмировал эксперт.