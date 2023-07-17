Ежегодно в третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга. В 2023 году он выпадает на 16 июля — календарную середину лета.

Александр Река/ТАСС

Металлургическая отрасль традиционно играет огромную роль в жизни страны.

Так, сегмент чёрной металлургии технологически и организационно объединяет предприятия по добыче, обогащению и переработке сырья (преимущественно железной руды, коксующихся углей и руды легирующих металлов), из которого выпускаются продукты и полупродукты широкого сортамента — железорудного агломерата, кокса, ферросплавов, чугуна, стали. Дальнейшие переделы обеспечивают выпуск стального проката, стальных и чугунных труб, оцинкованного железа и бесчисленного множества других изделий, незаменимых как в промышленном, так и в бытовом применении.

Цветная металлургия обеспечивает производство продукции, необходимой для точного и наукоёмкого машиностроения, обеспечивающего научно-технический прогресс. Цветные металлы — это многообразие, имеющее ценные физико-химические свойства, широко применяемое во многих сферах современной жизни.

Хотя сугубо формальная доля всей металлургии во внутреннем валовом продукте (ВВП) России невелика (всего около 5%), отрасль является основой российской экономики: без её продукции невозможна деятельность других отраслей — машиностроения, транспорта, судостроения, авиации, строительства, нефтегазового сегмента и энергетики в целом. Огромную роль металлургическая промышленность играет в формировании и развитии оборонной промышленности, космической отрасли и передовых технологий.

Металлургия в истории России

История нашей страны неразрывно связана с развитием металлургии. А в правление Петра Великого Россия вырвалась в лидеры по выплавке чугуна и стали: успехи грандиозных начинаний первого русского императора требовали мощной металлургической промышленности.

В советское время как чёрная, так и цветная металлургия получили бурное развитие по всей стране. В кратчайшие сроки ударных пятилеток строились крупные металлургические заводы и комбинаты полного цикла, создавалась передовая система образования в области металлургии.

Сергей Савостьянов/ТАСС

В 2022 году в связи с торгово-экономической войной, которую развязал против России коллективный Запад во главе с США, отечественная металлургия, чья продукция в последние годы в существенной степени сориентирована на экспорт, оказалась перед лицом серьёзного вызова.

Однако в новых для себя условиях российские металлурги смогли в кратчайшие сроки наладить внешние связи в дружественных регионах и переориентировать внешние поставки на альтернативные рынки, преимущественно в страны Азии и Африки.

Российская металлургическая отрасль не только сохранила важную роль в экономике страны, но и показала стойкость перед внешними вызовами. Её состояние и перспективы по-прежнему являются одним из ключевых факторов успешного будущего России. Уровень загрузки российских металлургических предприятий сегодня составляет 90–95%.

За первые пять месяцев 2023 года производство большинства видов продукции российской чёрной металлургии, по данным Росстата, выросло относительно аналогичных периодов как 2022-го, так и 2021-го годов.

Так, выплавка чугуна в России в январе–мае текущего года увеличилась на 3,3% в сравнении с тем же периодом 2022 года и на 2,3% относительно аналогичного периода 2021 года, до 22,82 млн тонн. Выпуск легированной стали и полуфабрикатов вырос на 5,3% в сравнении с январём — маем 2022 года и на 11,9% относительно сопоставимого периода 2021 года, до 7,14 млн тонн.

«Макушка» лета для всей российской металлургии

Однако День металлурга как собственный праздник воспринимают прежде всего те, чья работа непосредственно связана с этой отраслью. В первую очередь это, конечно, сотрудники металлургических и горно-обогатительных комбинатов — горняки, коксохимики, специалисты по рудно-термическим процессам, доменщики, сталеплавильщики, прокатчики и многие другие. Это также профессиональный праздник для преподавателей и студентов профильных вузов и факультетов.

Владимир Смирнов/ТАСС

И уж точно такой день никогда не проходит без особого внимания в городах России, в которых расположены крупные металлургические предприятия, — Череповце, Магнитогорске, Липецке, Норильске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и многих других.

В нынешнем году впервые в современной истории на равных с другими российскими городами День металлурга отмечается в индустриальных районах новых регионов России.

Металлургическая отрасль страны заметно расширилась за счёт предприятий этих регионов. Свыше столетия Донбасс по праву считается одним из важнейших центров металлургии. Несколько поколений жителей Донецка, Луганска и многих других городов этого трудолюбивого и героического региона работали на добывающих и перерабатывающих предприятиях горно-металлургического сегмента.

Чёрная металлургия Донбасса многие годы обеспечивала потребность всей Украины. Обстрелы и атаки нацистского по своей сути режима, утвердившегося в Киеве в 2014 году, повредили, но не уничтожили промышленные мощности Донецкой и Луганской Народных Республик. А их присоединение к семье российских регионов ознаменовалось началом масштабной программы восстановления металлургических предприятий, в реализации которой принимают активное участие шефствующие регионы России.

В обновлённую стратегию развития страны до 2030 года включены также металлургические предприятия Запорожской области.

Промышленность новых регионов будет играть важную роль в строительстве мощного будущего обновлённой России. И отмечаемый 16 июля 2023 года праздник — это во всех смыслах «макушка» лета для всей металлургической отрасли единой страны.

Сегодня металлурги России обеспечивают, в том числе, военно-промышленные предприятия ресурсами, необходимыми для снабжения боевых частей в зоне спецоперации, где решается судьба Отчизны.

Поэтому металлургическая отрасль, как и военные предприятия России, работают сейчас с усиленной нагрузкой — производство снаряжения, вооружений и техники для наших войск требует огромных объёмов продукции из чёрных и цветных металлов. Каждый день российские металлурги, опалённые жаром производственных цехов, вносят свой мощный вклад в победу страны. И они по праву заслужили самых горячих и искренних поздравлений в этот день — День металлурга.