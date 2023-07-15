После принятия парламентом в первом чтении законопроекта о легалайзе конопли украинские СМИ взорвались публикациями о том, как это «поможет миллионам больных украинцев». А у президента Зеленского, ставшего главным лоббистом закона, как и у министра здравоохранения Виктора Ляшко, аргументация еще сильнее. По их мнению, за счет медицинского каннабиса в минздраве можно будет решить проблему посттравматического синдрома, связанного с войной. Не терпеть боль, стресс и травмы, а немного расслабиться.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Украины Владимир Зеленский

Таким образом, введенная в 2014 году традиция оправдывать войной, в принципе, любые действия сработала и здесь. Только в случае с Украиной каждую инициативу всегда следовало рассматривать исключительно под углом «чья это тема», то есть кто на ней будет зарабатывать. И данный случай не исключение. Только здесь показная «забота о простом народе» выглядит вдвое омерзительнее, поскольку под предлогом помощи нуждающимся в открытую декларируется превращение страны в большую плантацию марихуаны, которая заменит отошедший от дел Афганистан.

А намерение «быть ближе к цивилизованному Западу» проявляет себя не в повышении качества жизни или расширении гражданских прав, а действиях, вообще никак не связанных с интересами украинцев.

«Всё как в Европе»

В Амстердаме в мае текущего года запретили курить марихуану в квартале «красных фонарей». А в Киеве ее употреблять нельзя было никогда в принципе. Простой поиск в новостях показывает историю непримиримой борьбы украинских правоохранителей против вредного растения. В принципе, как и во многих странах Европы, которая, как (не всем) известно, чрезвычайно разная во взглядах на жизнь.

В Польше или Греции любителей курнуть накажут очень жестко, хотя в первом случае легализировано применение медицинского каннабиса для пациентов с тяжелыми заболеваниями еще в 2017 году. А в тех же Нидерландах модель «кофешопов» существует уже более 20 лет, но за это время страна почти не продвинулась в вопросах реального «легалайза».

Вот и на Украине и год, и два назад национальная полиция рапортовала об успешных рейдах по всей стране. То выкосят три гектара на Киевщине, то выявят теплицы под Николаевом, то накроют плантацию в Закарпатье. Несмотря на действующую статью Уголовного кодекса о наказании за выращивание опиумного мака и конопли, плантаторское движение в стране никогда не прекращалось. Как и потребление, перешедшее от «кораблей с планом» к цивилизованным покупкам на специализированных сайтах или в Telegram-каналах.

В полиции говорят, что на открытых полях коноплю выращивали в основном в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там подходящий климат и огромные площади возделанных полей, которые проконтролировать физически невозможно. Кроме того, на Дунае, как говорят краеведы, были целые острова, засеянные высококачественной дурью, — сочетание факторов тепла, влажности и безопасности просто изумительное. А такие точки, как пгт Веселиново в Николаевской области, славятся добротными «шишками» еще с 90-х годов прошлого века.

В квартирах и гаражах растят кусты во всех регионах, используя специальные системы освещения, питания и полива. «Гроверы», продающие крупные партии, даже арендуют и переделывают под теплицы промышленные ангары, а купить у них можно как семена, так и сто сортов дури — на любой вкус. Даже отправка продукта потребителю давно перешла от закладок к отправке популярным сетевым оператором «Новая почта».

На фоне того, что действующее законодательство предусматривает наказание за хранение каннабиса (в зависимости от объема) в линейке от штрафа до трех и более лет лишения свободы, на стабильном спросе выросла огромная индустрия, где есть те, кто занимается рекламой и продвижением, есть селекционеры, производители, дистрибьюторы, специалисты по логистике и просто клубы по интересам, где происходит оживленное общение.

Можно ли предположить, что внезапная инициатива Зеленского и единый порыв Верховной рады направлены на то, чтобы вывести этот рынок из тени и дать людям «европейских свобод»? Сильно вряд ли.

Начиная с 2005 года в стране проводились Конопляные марши свободы, одна из идей, рожденных «оранжевой революцией». Их организаторы во всеуслышание говорили, что на Украине около двух миллионов больных, которым бы мог помочь медицинский каннабис, и просили «о переквалификации каннабиса и его действующего вещества с запрещенного на такой статус, где контролируемый государством ограниченный оборот возможен для медицинских пациентов, для применения в медицине и науке».

ИТАР-ТАСС Участники Марша свободы за легализацию легких наркотиков на одной из улиц Киева

Однако ничего, кроме неприятностей, их организаторы не заработали, и на больных всем было как-то наплевать. В 2020 году руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас утверждал, что от 65 до 70% граждан Украины выступают за легализацию медицинского каннабиса, поскольку понимают, что «многие тяжелобольные пациенты в Украине крайне нуждаются в препаратах на основе медицинского каннабиса». И не давать им возможность воспользоваться этими лекарствами — это кощунство.

Тогда же пропрезидентская партия «Слуга народа» двинула в парламенте сразу три законопроекта, на основе планировалось разработать один, но достаточного количества голосов всё равно не было. А всерьез заниматься этим вопросом пришлось почему-то именно сейчас, «когда в стране идет война за физическое выживание нации».

Шишки для друзей

В самой фракции «Слуг» единого мнения по вопросу легалайза никогда не было. Даже в упомянутом 2020 г. Зеленский инициировал всеукраинский опрос по пяти дискуссионным темам, среди которых была и легализация каннабиса, но окончательные результаты опроса так и не сообщили. А сам президент менял свою публичную позицию минимум трижды. А в 2021 г., когда голосование за легалайз было провалено, народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что это прекрасно, поскольку «вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы».

7 апреля 2021 г. украинский кабмин постановлением №324 исключил из списка наркотических средств два препарата на основе каннабиса. Один против тошноты и рвоты во время прохождения химиотерапии, другой для облегчения боли и спазмов, связанных с рассеянным склерозом. Дорого, но все больные могли их получать. Но спустя два года Гетьманцев уже забыл и про эту замечательную инициативу, и про дельцов, и про самую бедную страну, уверенно проголосовав «за».

Важный законопроект был зарегистрирован еще в июне прошлого года украинским минздравом, и его судьбой очень сильно интересовались ведущие британские и американские СМИ. В частности, Би-би-си, делавшая большой разбор проблемы, с удовольствием привела мотивирующую цитату зам. министра Александра Комариды, считающего, что легализация медканнабиса — огромный шаг вперед для украинской медицины:

«Если мы остановимся в развитии, мы не сможем победить врага. Нам нужно все время становиться лучше — для того, чтобы мы могли показать, что мы состоятельная нация, состоятельная страна. Мы ведь такими действиями вносим вклад в нашу общую победу».

Вклад в победу, как следует из документа, это не просто введение в оборот неких необходимых медпрепаратов, как уже делалось решением правительства. Новый закон позволит заниматься именно производством, создавать те самые плантации, которых когда-то боялся Гетманцев. Формально — при наличии лицензии, в рамках квот, стандартизации процесса и обеспечении охраны мест выращивания, хранения и переработки.

Одновременно открывается дорога для разработки новых наркотических веществ «научными учреждениями» — тоже с оговоркой про перечень правил и ограничений, а также с клиническими испытаниями и госрегистрацией препаратов. Сбытом могут заниматься юрлица, которым будет предложено работать и по заказам субъектов хозяйствования внутри страны, и по иностранным заказам, когда транзит будет сопровождать Нацполиция.

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Митинг у Кабинета министров Украины за легализацию легких наркотиков

На первом месте, конечно, родные граждане.

Депутат и глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий заявил накануне, что препараты с каннабинолом «используют при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезней Альцгеймера и Паркинсона и многих других тяжелых заболеваний. В Украине в том числе в таком лечении нуждаются раненые и военные с ПТСР». Количество людей, которые терпят «боль, стресс и травмы войны», в стране оценивается в 15 миллионов человек.

Однако, как пояснила ИА Регнум киевский врач Елена, в недавнем прошлом — директор крупного медицинского центра, массовое применение наркотических препаратов требует создания подробных медицинских протоколов, о чем речи пока вообще не идет. «Сложная история с дозировкой, можно сильно навредить пациенту, ведь непонятно, какие нормы приема — в этом вопросе пока много веяний и нет четких правил. А если принимать такое долго и большими дозами, то вреда будет больше, чем пользы. В любом случае эти препараты не нужны в огромных количествах, все это касается специфических диагнозов, и это не массовая история», — уверена врач.

А нардеп Максим Бужанский, последовательно выступавший против легализации конопли, подчеркнул, что его коллеги, «которые сейчас под копирку пишут и постят посты о необходимости принять закон», за два года с провала предыдущего законопроекта не сделали ни одной попытки снизить цену на лекарства с каннабисом или расширить их список. Несмотря на то, что вся правовая основа для помощи именно больным в стране появилась еще два года назад. При этом ввиду технологических особенностей создавать собственные лекарства на основе каннабиса на Украине, как утверждают специалисты, удастся не раньше, чем за 3–5 лет.

В чем же причина такого рвения?

Ответ на виду: на «лучших в мире черноземах» можно будет выращивать коноплю в промышленных масштабах, и правила под это выписываются такие, чтобы соблюсти их могли только те, кому этот бизнес принадлежит. Добротной «шишкой» можно засеять хоть всю страну, ведь с учетом маржи, которую дает «медицинский продукт», производить его куда рентабельнее, чем пшеницу или кукурузу. При этом силовые структуры «аграрной сверхдержавы» и будут обеспечивать необходимую охрану и сопровождение, поскольку если проект в итоге будет реализован, то под посевы пойдет земля, принадлежащая иностранным компаниям.

Finantial Times сообщает, что в текущем году признанные террористическими в РФ афганские талибы окончательно перевели на пшеницу сельское хозяйство в самой крупной провинции, центре производства опиумного мака. Они вдруг осознали, что сорокалетняя война и специализация на наркотиках не дают никаких перспектив. Но поскольку теперь Украина является новым стратегическим союзником США, совершенно логично эта роль должна перейти к ней. Рынок наркотиков нуждается в дешевом сырье, а загнанный в угол маленький жалкий Зеленский не может отказать в соответствующей просьбе. И даже строит планы засадить марихуаной Крым.

Конечно, есть какие-то формальные ограничения, как когда-то было с игорным бизнесом. Но это препятствия как раз для своих, чтобы не путались под ногами со своей «индустрией». И еще одно крупное доказательство, что украинцы отчаянно сражаются за землю, которая им уже не принадлежит.