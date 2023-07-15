После принятия парламентов в первом чтении законопроекта о легалайзе конопли, украинские СМИ взорвались публикациями о том, как это «поможет миллионам больных украинцев». А у президента Зеленского, ставшего главным лоббистом закона, как и у министра здравоохранения Виктора Ляшко аргументация еще сильнее. По их мнению, за счет медицинского каннабиса в Минздраве можно будет решить проблему посттравматического синдрома, связанного с войной. Не терпеть боль, стресс и травмы, а немного расслабиться.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Украины Владимир Зеленский

Таким образом, введенная в 2014 году традиция оправдывать войной в принципе любые действия, сработала и здесь. Только в случае с Украиной каждую инициативу всегда следовало рассматривать исключительно под углом «чья это тема», то есть, кто на ней будет зарабатывать. И данный случай — не исключение. Только здесь показная «забота о простом народе» выглядит вдвое омерзительнее, поскольку под предлогом помощи нуждающимся в открытую декларируется превращение страны в большую плантацию марихуаны, которая заменит отошедший от дел Афганистан.

А намерение «быть ближе к цивилизованному Западу» проявляет себя не в повышении качества жизни или расширении гражданских прав, а действиях, вообще никак не связанных с интересами украинцев.

«Все как в Европе»

В Амстердаме в мае текущего года запретили курить марихуану в квартале «красных фонарей». А в Киеве ее употреблять нельзя было никогда в принципе. Простой поиск в новостях показывает историю непримиримой борьбы украинских правоохранителей против вредного растения. В принципе, как и во многих странах Европы, которая, как (не всем) известно, чрезвычайно разная во взглядах на жизнь.

В Польше или Греции любителей курнуть накажут очень жестко, хотя в первом случае легализировано применение медицинского каннабиса для пациентов с тяжелыми заболеваниями еще в 2017 году. А в тех же Нидерландах модель «кофешопов» существует уже более 20 лет, но за это время страна почти не продвинулась в вопросах реального «легалайза».

Вот и на Украине и год, и два назад национальная полиция рапортовала об успешных рейдах по всей стране. То выкосят три гектара на Киевщине, то выявят теплицы под Николаевым, то накроют плантацию в Закарпатье. Несмотря на действующую в Уголовном кодексе статью о наказании за выращивание опиумного мака и конопли, плантаторское движение в стране никогда не прекращалось. Как и потребление, перешедшее от «кораблей с планом» к цивилизованным покупкам на специализированных сайтах или в телеграм-каналах.

В полиции говорят, что на открытых полях коноплю выращивали в основном в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там подходящий климат и огромные площади возделанных полей, которые проконтролировать физически невозможно. Кроме того, на Дунае, как говорят краеведы, были целые острова, засеянные высококачественной дурью — сочетание факторов тепла, влажности и безопасности просто изумительное. А такие точки, как пгт Веселиново в Николаевской области славятся добротными «шишками» еще с 90-х годов прошлого века.

В квартирах и гаражах растят кусты во всех регионах, используя специальные системы освещения, питания и полива. «Гроверы», продающие крупные партии, даже арендуют и переделывают под теплицы промышленные ангары, а купить у них можно как семена, так и сто сортов дури на любой вкус. Даже отправка продукта к потребителю давно перешла от закладок к отправке популярным сетевым оператором «Новая почта».

На фоне того, что действующее законодательство предусматривает наказание за хранение каннабиса (в зависимости от объема) в линейке от штрафа до трех и более лет лишения свободы, на стабильном спросе выросла огромная индустрия, где есть те, кто занимается рекламой и продвижением, есть селекционеры, производители, дистрибьюторы, специалисты по логистике и просто клубы по интересам, где происходит оживленное общение.

Можно ли предположить, что внезапная инициатива Зеленского и единый порыв Верховной Рады направлены на то, чтобы вывести этот рынок из тени и дать людям «европейских свобод»? Сильно вряд ли.

Начиная с 2005 года в стране проводились Конопляные марши свободы, одна из идей рожденных «оранжевой революцией». Их организаторы во всеуслышанье говорили, что в Украине около 2 миллионов больных, которым бы мог помочь медицинский каннабис и просили «о переквалификации каннабиса и его действующего вещества с запрещенного на такой статус, где контролируемый государством ограниченный оборот возможен для медицинских пациентов, для применения в медицине и науке».

ИТАР-ТАСС Участники марша Свободы за легализацию легких наркотиков на одной из улиц Киева

Однако ничего, кроме неприятностей, его организаторы не заработали и на больных всем было как-то наплевать. В 2020 г. руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас утверждал, что от 65 до 70% граждан Украины выступают за легализацию медицинского каннабиса, поскольку понимают, что «многие тяжелобольные пациенты в Украине крайне нуждаются в препаратах на основе медицинского каннабиса». И не давать им возможность воспользоваться этими лекарствами — это кощунство.

Тогда же пропрезидентская партия «Слуга народа» двинула в парламенте сразу три законопроекта, на основе планировалось разработать один, но достаточного количества голосов все равно не было. А всерьез заниматься этим вопросом пришлось почему-то именно сейчас, «когда в стране идет война за физическое выживание нации».

Шишки для друзей

В самой фракции «Слуг» единого мнения по вопросу легалайза никогда не было. Даже в упомянутом 2020 г. Зеленский инициировал всеукраинский опрос по пяти дискуссионным темам, среди которых была и легализация каннабиса, но окончательные результаты опроса так и не сообщили. А сам президент менял свою публичную позицию минимум трижды. А в 2021 г., когда голосование за легалайз было провалено, народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что это прекрасно, поскольку «вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы».

7 апреля 2021 г. украинский Кабмин постановлением №324 исключил из списка наркотических средств два препараты на основе каннабиса. Один против тошноты и рвоты во время прохождения химиотерапии, другой для облегчения боли и спазмов, связанных с рассеянным склерозом. Дорого, но все больные могли их получать. Но спустя два года Гетьманцев уже забыл и про эту замечательную инициативу, и про дельцов, и про самую бедную страну, уверенно проголосовав «за».

Важный законопроект был зарегистрирован еще в июне прошлого года украинским Минздравом, и его судьбой очень сильно интересовались ведущие британские и американские СМИ. В частности, Би-би-си, делавшая большой разбор проблемы, с удовольствием привела мотивирующую цитату зам. министра Александра Комариды, считающего, что легализация медканнабиса — огромный шаг вперед для украинской медицины:

«Если мы остановимся в развитии, мы не сможем победить врага. Нам нужно все время становиться лучше — для того, чтобы мы могли показать, что мы состоятельная нация, состоятельная страна. Мы ведь такими действиями вносим вклад в нашу общую победу».

Вклад в победу, как следует из документа, это не просто введение в оборот неких необходимых медпрепаратов, как уже делалось решением правительства. Новый закон позволит заниматься именно производством, создавать те самые плантации, которых когда-то боялся Гетманцев. Формально — при наличии лицензии, в рамках квот, стандартизации процесса и обеспечении охраны мест выращивания, хранения и переработки.

Одновременно открывается дорога для разработки новых наркотических веществ «научными учреждениями» — тоже с оговоркой про перечень правил и ограничений, а также с клиническими испытаниями и госрегистрацией препаратов. Сбытом могут заниматься юрлица, которым будет предложено работать и по заказам субъектов хозяйствования внутри страны, и по иностранным заказам, когда транзит будет сопровождать Нацполиция.

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Митинг у Кабинета министров Украины за легализацию легких наркотиков

На первом месте, конечно, родные граждане.

Депутат и глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий заявил накануне, что в препараты с каннабинолом «используют при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезней Альцгеймера и Паркинсона и многих других тяжелых заболеваний. В Украине в том числе в таком лечении нуждаются раненые и военные с ПТСР». Количество людей, которые терпят «боль, стресс и травмы войны» в стране оценивается в 15 миллионов человек.

Однако, как пояснила ИА Регнум киевский врач Елена, в недавнем прошлом — директор крупного медицинского центра, массовое применение наркотических препаратов требует создания подробных медицинских протоколов, о чем речи пока вообще не идет. «Сложная история с дозировкой, можно сильно навредить пациенту, ведь непонятно, какие нормы приема — в этом вопросе пока много веяний и нет четких правил. А если принимать такое долго и большими дозами, то вреда будет больше, чем пользы. В любом случае, эти препараты не нужны в огромных количествах, все это касается специфических диагнозов и это не массовая история», — уверена врач.

А нардеп Максим Бужанский, последовательно выступавший против легализации конопли, подчеркнул, что его коллеги, «которые сейчас под копирку пишут и постят посты о необходимости принять закон», за два года с провала предыдущего законпроекта не сделали ни одной попытки снизить цену на лекарства с каннабисом или расширить их список. Несмотря на то, что вся правовая основа для помощи именно больным в стране появилась еще два года назад. При этом ввиду технологических особенностей создавать собственные лекарства на основе каннабиса в Украине, как утверждают специалисты, удастся не раньше, чем за 3-5 лет.

В чем же причина такого рвения?

Ответ на виду: на «лучших в мире черноземах» можно будет выращивать коноплю в промышленных масштабах, и правила под это выписываются такие, чтобы соблюсти их могли только те, кому этот бизнес принадлежит. Добротной «шишкой» можно засеять хоть всю страну, ведь учетом маржи, которую дает «медицинский продукт», производить его куда рентабельнее, чем пшеницу или кукурузу. При этом силовые структуры «аграрной сверхдержавы» и будут обеспечивать необходимую охрану и сопровождение, поскольку если проект в итоге будет реализован, то под посевы пойдет земля, принадлежащая иностранным компаниям.

Finantial Times сообщает, что в текущем году признанные террористическими в РФ афганские талибы окончательно перевели на пшеницу сельское хозяйство в самой крупной провинции, центре производства опиумного мака. Они вдруг осознали, что сорокалетняя война и специализация на наркотиках не дают никаких перспектив. Но поскольку теперь Украина является новым стратегическим союзником США, совершенно логично эта роль должна перейти к ней. Рынок наркотиков нуждается в дешевом сырье, а загнанный в угол, маленький жалкий Зеленский не может отказать в соответствующей просьбе. И даже строит планы засадить марихуаной Крым.

Конечно, есть какие-то формальные ограничения, как когда-то было с игорным бизнесом. Но это препятствия как раз для своих, чтобы не путались под ногами со своей «индустрией». И еще одно крупное доказательство, что украинцы отчаянно сражаются за землю, которая им уже не принадлежит.