Президент Польши Анджей Дуда, как и обещал накануне, провел в четверг, 13 июля, заседание Совета национальной безопасности (RBN), посвященное итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Польши Анджей Дуда

На нем присутствовали члены польской делегации на саммите, глава МИД Збигнев Рау и министр национальной обороны Мариуш Блащак, а также начальник Генерального штаба генерал Раймунд Анджейчак.

Выступая перед журналистами после заседания, Дуда отметил, что «вопросы безопасности страны находятся в поле зрения всех и все относятся к ним очень серьезно, так было и сегодня». Как подчеркнул президент, он «благодарен всем политикам за это». Однако с использованием в своем комментарии слов «все» и «всех» Дуда немного поторопился.

«Я с удивлением обнаружил, что ни премьер-министр Матеуш Моравецкий, ни вице-премьер Ярослав Качиньский не присутствовали (на заседании Совета национальной безопасности. — С. С.), — заявил в эфире телеканала TVN24 спикер Сената Польши Томаш Гродзкий. — Мы были безмерно удивлены».

Учитывая, что польские власти последние несколько месяцев активно раскручивали тему саммита НАТО и провоцировали повышенные ожидания от него, отсутствие двух ключевых политиков на заседании RBN выглядит странно. Такое демонстративное игнорирование президента, представлявшего Польшу в Вильнюсе, дискредитирует Варшаву и в глазах стран — членов Североатлантического альянса.

Так почему Моравецкий и Качиньский пошли на такой шаг?

Возможно, это реакция на некоторые заявления Дуды. Когда в Вильнюсе его спросили, какие цели преследует Варшава на саммите и что она хочет получить для себя, президент ответил, что Польша делает что-либо не для себя, а «для НАТО, восточного фланга альянса, прибалтийских республик, наших соседей», а также «мы заботимся об интересах Украины».

Реплика Дуды вызвала критические реакции в стране.

«Очень неудачное заявление, господин президент, если вы говорите, что на Вильнюсском саммите ничего не добиваетесь для Польши, то правомерно спросить, зачем вы туда поехали и почему поляки должны за это платить?» — задалась вопросом депутат Сейма Анна Мария Шарковская, представляющая входящую в правящую коалицию партию «Суверенная Польша».

Подставил Дуда и материнскую для него правящую партию «Право и Справедливость» (PiS). Ведь поляки могут правомерно спросить, зачем правительство тратит огромные средства на закупки в США и Южной Корее наступательной военной техники — танков, гаубиц и самолетов, если, оказывается, это делается не для защиты Польши, а в интересах так называемого восточного фланга НАТО, Прибалтики и Украины.

dpa/picture-alliance/ТАСС Совместная фотосессия участников саммита НАТО в Вильнюсе

Но дело не только в этом.

И Моравецкого, и Качиньского, судя по всему, стали серьезно беспокоить растущие амбиции президента. Хотя формально за внешнеполитический курс страны отвечает правительство, несколько лет назад в результате неформального соглашения президенту Дуде удалось закрепить за собой кураторство отношений Польши с США, премьеру Моравецкому — с Европейский союзом, а министерству иностранных дел — всё остальное.

Однако 6 июня сего года глава государства вдруг выступил с новой инициативой, избрав в качестве предлога запланированное на 2025 год председательство Польши в Евросоюзе. Сообщив о необходимом сотрудничестве в этом контексте между президентом, правительством и парламентом, он анонсировал внесение законопроекта, «который определит рамки этого сотрудничества».

Законопроект стал сюрпризом для «Права и Справедливости». И понятно, почему юристы канцелярии президента разрабатывали его в тишине.

В случае его принятия президент получил бы больше полномочий при выборе кандидатов на важные должности в ЕС, в частности право заблокировать неугодные ему фигуры. Помимо того, Дуда захотел, чтобы правительство отныне незамедлительно направляло ему документы, связанные с заседаниями Европейского совета, а он сам посещал бы саммиты Евросоюза вместо премьер-министра.

То, что Дуда настроен решительно, еще раз было замечено во время представления 21 июня в президентском дворце нового-старого вице-премьера Ярослава Качиньского.

Как отмечал портал Wirtualna Polska, Дуда долго говорил о том, что принятие его законопроекта нужно для проведения лучшей внешней политики. Однако его слова «явно утомили скучающего Качиньского», и даже «складывалось впечатление, что президент испытывает терпение» главы правящей партии.

Отсутствие Моравецкого и Качиньского на мероприятиях под председательством президента является, безусловно, сильным аппаратным сигналом как Дуде и его окружению, так и остальным польским чиновникам. Можно представить, какие эмоции и чувства переживали в этой связи на заседании Совета национальной безопасности министры иностранных дел и обороны, чьи карьеры зависят от лидера «Права и Справедливости».

Вместе с тем этот инцидент еще раз высветил родовую польскую болезнь, большую зависимость ее внешней политики от внутренней. Конечно, Польша тут не исключение, о взаимосвязи украинского конфликта с электоральными перспективами президента США Джо Байдена не говорит только ленивый. Однако что позволено американскому Юпитеру, вряд ли позволено польскому быку, что, скорее всего, отразят в своих дипломатических депешах послы стран — членов НАТО, аккредитованные в Варшаве.