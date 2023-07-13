Вылетая из Турции на саммит НАТО в Вильнюсе, президент Реджеп Тайип Эрдоган поставил условие: «Вы хотите, чтобы мы одобрили членство Швеции в НАТО, тогда будьте добры примите нас в Европейский союз».

Сергей Корсун ИА REGNUM

На саммите Эрдоган провел трехстороннюю встречу с Генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, после которой Столтенберг на итоговой пресс-конференции заявил: «Рад объявить, что президент Эрдоган согласился в кратчайшие сроки передать протокол о вступлении Швеции в НАТО в Великое Национальное собрание Турции (парламент) и работать в тесном сотрудничестве с собранием для его утверждения».

Напомним, Турция требовала от Швеции изменить свое отношение и соответственно законодательство по борьбе против терроризма (речь идет о находящих приют в Швеции курдских формированиях, в первую очередь Рабочей партии Курдистана, РПК. — Прим. ред.).

Об этом стороны договорились еще в июне прошлого года в Мадриде и подписали совместный с Финляндией меморандум. По мнению Турции, Финляндия свою часть договора выполнила, к ней претензий нет, а вот Швеция её абсолютно не удовлетворила. Анкара требовала от Стокгольма конкретных шагов.

Еще год назад Эрдоган говорил о 73, а потом о 130 подозреваемых в терроризме, которых пообещали в скором времени направить в Турцию. Но за всё это время турецкой стороне выдали одного человека, не причастного к терроризму и обвиненному по другим уголовным статьям.

«Турция — победитель» или «опять задняя скорость»

В самой Турции итоги саммита НАТО восприняли неоднозначно.

Ряд турецких газет пишут о результатах саммита НАТО как о дипломатической победе.

К примеру, Hürriyet главной новостью рассказала о встрече Байдена и Эрдогана и процитировала турецкого лидера «Мы запускаем новую эру [в отношениях с США]». О том же пишет и другое проправительственное издание — Sabah. Газета Türkiye утверждает, что Турция получила то, что хотела, и только поэтому позволит Швеции присоединится к НАТО. «Турция — победитель за столом переговоров», — сообщает издание.

Кадр из видео с канала: УНІАН

Однако оппозиционные СМИ акцентируют внимание на том, что турецкий президент отказался от своих же слов.

Одно из них в статье «Разворот «U» от Эрдогана», отметило, что турецкий президент еще до поездки на саммит НАТО утверждал, что Швеция не войдет в альянс, но в последний момент почему-то передумал.

Газета Sözcü озаглавила решение Анкары так: «Как и всегда, опять задняя скорость! Колебания Эрдогана в очередной раз проявились в Литве. Дорога Швеции в НАТО открыта».

Только газета Yeni Şafak, притом что она проправительственная, решила не просто говорить о достижениях Эрдогана, но и дать иную оценку произошедшему.

По данным издания, не стоит торопиться с выводами: если США, ЕС и Швеция не сдержат своего слова, протоколы НАТО не будут одобрены парламентом.

«После трехсторонней встречи в Вильнюсе Турция приняла решение о направлении протоколов о вступлении Швеции в НАТО в парламент. Однако парламент, который должен закрыться 15 июля, приостановит свою работу до 1 октября. Это означает, что у Швеции есть 2,5 месяца на выполнение ожидаемых действий в отношении террористических групп, а у США и ЕС — на выполнение данных Турции обещаний. Если обязательства не будут выполнены, ожидать ратификации протоколов по Швеции не стоит», — пишет газета.

«Что же изменилось?»

Перспективы голосования в турецком парламенте можно попытаться оценить по реакции лидеров ключевых политических сил.

Даже у главного союзника Эрдогана и правящей коалиции главы Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели договоренности не вызвали особого одобрения. Выступая во вторник перед однопартийцами в парламенте, он сравнил Швецию с пещерным схроном РПК в Европе.

«Стокгольм — это отражение Кандиля (горы в Ираке, в которых укрывается руководство РПК. — Прим. авт.). Политика открытых дверей НАТО не может быть важнее нашей внутренней и внешней безопасности. Как мы можем быть частью архитектуры безопасности со страной, которая угрожает нашему национальному существованию, принимает кровавые террористические организации и закрывает глаза на их вербовку террористами в своей столице? Как мы собираемся это переварить? Только из-за F-16 скажем им ладно?» — заявил Бахчели.

Однако при этом политик добавил, что окончательное решение остаётся за турецким президентом.

В тот же день с речью перед парламентской группой главной оппозиционной фракции выступил глава Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу. Он также затронул тему внезапного изменения курса турецкого президента, напомнив, что Эрдоган обещал, что из-за поддержки террористов Швеция никогда не станет членом НАТО.

«Швеция не сделали ничего из того, что просила Турция. Они сожгли нашу священную книгу, Коран. Правительство даже не проявило должного протеста на это. Зато Байден позвонил Эрдогану, и тот резко поменял свою позицию на 180 градусов, заявив о поддержке. Вы сказали «нет» вчера, почему сегодня вы говорите «да»?» — задался вопросом недавний соперник Эрдогана на президентских выборах.

В среду другой политик, бывший соратник Эрдогана, экс-премьер в правительстве правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Давутоглу, который теперь в оппозиции, напомнил о том, что еще неделю назад Эрдоган, обращаясь к Стокгольму, заявил: «Не старайся зря, Швеция, пока ты позволяешь сжигать священный Коран, ты не сможешь вступить в НАТО!». А его союзник Бахчели в те же дни призывал прекратить все отношения со Швецией.

«Что же изменилось? Причина очевидна. Они пошли на уступки, чтобы провести встречу с Байденом. Теперь главная цель господина Эрдогана — даже если на час, но попасть в Вашингтон», — заявил Давутоглу.

Американские истребители и турецкий козырь

Действительно, во вторник вечером Эрдоган провел переговоры с президентом США Джо Байденом. И даже назвал эту встречу, продлившуюся 1 час 15 минут, «новым началом».

Вновь, как и год назад, Байден пообещал убедить законодателей США не блокировать продажу истребителей F-16, которые требует Турция. Анкара уже несколько лет не может получить 40 новых самолетов и комплектацию для модернизации 80 старых из своего военного авиапарка. Американцы ставят условия: вначале примите Швецию, пообещайте, что не будете использовать истребители против союзников, намекая на Грецию.

Турция категорически отвергает какие-либо условия и не желает связывать вопрос приобретения истребителей с членством Швеции.

Defense.gov

По мнению политолога Мухиттина Атамана, саммит в Вильнюсе для Турции стал поворотным в отношениях с Западом. Он считает, что по итогам встреч в Литве будут предприняты попытки установить новый баланс в турецко-западных отношениях.

Политолог, автор англоязычной проправительственной газеты Sabah, не утверждает, что явным победителем в этом соглашении является Турция, однако отмечает, что Турция добилась от Швеции и НАТО ряда важных уступок, включая соглашение о реанимации отношений Турции и ЕС, поддержку усилий по оживлению процесса вступления Анкары в союз, помощь в актуализации таможенного союза ЕС — Турция и либерализацию визового режима между сторонами, а также согласие Швеции не поддерживать террористические группировки, запрещенные в Турции.

Кроме того, Атаман отмечает, что новое соглашение будет способствовать улучшению связей между Турцией и Западом.

Это уже отразилось на отношениях с США. Так, Джо Байден заявил, что поддерживает предоставление Турции самолетов F-16 и будет работать в этом направлении, отмечает политолог.

Однако у турецких экспертов звучат и противоположные оценки.

Политолог Мурат Йеткин выражает явный пессимизм относительно результатов переговоров в Вильнюсе. По мнению Йеткина, несмотря на заявления поддерживающих Эрдогана СМИ о дипломатической победе, на деле всё остается на уровне обещаний. Он напоминает, что многие из этих обещаний представляют собой лишь риторику без конкретных действий для их реализации.

Йеткин сомневается в способности Швеции влиять на решение о принятии Турции в Евросоюз, подчеркивая, что одного только одобрения Швеции для этого недостаточно. И это при условии, что Швеция в принципе сдержит свои обещания.

Обещание об отсутствии торговых барьеров между союзниками по НАТО на практике оказывается пустой болтовней, учитывая историю введения санкций против Турции со стороны других стран — членов альянса, отмечает он.

Самый конкретный пример: США исключили Турцию из программы самолетов пятого поколения F-35 на том основании, что она купила у России С-400, а затем не удовлетворила спрос Анкары на покупку истребителей F-16. И теперь Эрдоган одобрил вхождение Швеции в НАТО, таким образом «истратив» свой существенный козырь.

Парламентская пауза

Важно понимать, что в Турции на самом деле никто или почти никто не выступает против вступления Швеции в НАТО. Включая тех, кто критикует президента Эрдогана за его решение одобрить это вступление.

Главная претензия турецкой общественности, журналистов и оппозиционных политиков заключается в том, что Анкара должна более решительно отвечать на акции сожжения Корана в Швеции.

Кроме того, общественность Турции требует убедить США прекратить поддержку курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) на северо-востоке Сирии, что является наиболее чувствительным вопросом для страны. Данная проблема остается в центре внимания, поскольку она напрямую затрагивает национальную безопасность Турции и воспринимается как угроза ее суверенитету.

Анкара смогла убедить Стокгольм изменить законодательство и предотвратить возможность свободной деятельности на своей территории враждебных Турции курдских организаций. Но при этом США продолжают вооружать курдов в Сирии.

Оппозиция в свою очередь использует происходящее в политических целях, указывая на то, что Эрдоган отказывается от предыдущих своих резких слов, и утверждая, что так лидер страны действовать не может и не должен.

Несмотря на прозвучавшие обещания и дипломатические маневры Запада, многие в Турции считают, что реальные действия и существенные уступки со стороны Швеции и других стран НАТО еще предстоит увидеть.

Основной фокус внимания турецкой общественности направлен на внутренние и региональные вопросы, и в этом контексте одобрение вступления Швеции в НАТО считается не более чем средством достижения больших целей — таких как актуализация Таможенного союза и либерализация визового режима с ЕС, а также приобретение истребителей F-16.

Парламент Турции начнет работу через два с половиной месяца, а за это время может случиться многое, что повлияет на окончательное решение о согласии страны на присоединение Швеции к НАТО.