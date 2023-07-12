Вплоть до начала саммита НАТО в Вильнюсе, который открылся 11 июля, Варшава публично позиционировала себя сторонником скорейшего вступления Украины в Североатлантический альянс, хотя от нее в данном вопросе мало что зависело.

Иван Шилов ИА Регнум

Было очевидно, что окончательное решение примет Вашингтон после консультаций с ведущими европейскими союзниками, в число которых Польша не входит. Поэтому высокопоставленные польские чиновники и представители правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) одновременно убеждали общественность, что «битва» за присоединение Украины к альянсу проиграна не по их вине.

Особенно после того, пишет одно из немецких изданий, как по итогам первого дня саммита в Вильнюсе обнаружилось, что «решения НАТО по Украине стали повторением пройденного 15 лет назад на встрече альянса в верхах в Бухаресте», ввиду чего «сторонники Украины испытали разочарование».

Депутат Европарламента от PiS и экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский в этой связи констатировал, что «самый большой успех проходящего в Вильнюсе саммита НАТО заключается в том, что на него не получил приглашения Путин», поскольку, «учитывая телефонные переговоры между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, все могло сложиться иначе».

Сейчас Варшава собирается осмыслить, что именно стоит за заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс примет Украину, «когда для этого будут условия». По словам президента Польши Анджея Дуды, по возвращению из Вильнюса он собирается созвать заседание Совета национальной безопасности и поделиться на нем своими впечатлениями об «атмосфере, решениях и закулисных переговорах» саммита по «самому важному для наших соотечественников вопросу — нашей внутренней и внешней безопасности».

Ключевой для Польши становится проблема окончания военного конфликта и последующего урегулирования. Некоторые польские аналитики подозревают, что на этом треке представления Варшавы и Вашингтона могут серьезно разойтись.

Как предполагает глава варшавского Центра стратегических исследований Витольд Юраш, для американцев «нет никакой разницы, вернет ли Украина обратно все, большую часть или половину территорий, оккупированных Россией», поскольку США заинтересованы в том, чтобы «после окончания этой войны не было следующей».

По этой причине США «приглашение в НАТО» подвешивают перед Украиной, как морковку перед мордой осла, рассматривая его в качестве переговорного ресурса. Но как себя поведет киевский режим на этом этапе?

Главный редактор газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа предлагает держать в уме фактор украинской армии, которая после «победы над Россией» станет «одной из самых боеспособных в мире» и «вооруженной до зубов».

Единственным шансом контролировать «эту грозную силу», на взгляд Хработы, станет интеграция ее в НАТО, подчинение общему командованию и стратегическому контролю. «Без таких тормозов рано или поздно перспектива реваншизма должна победить на Днепре, в этом я не сомневаюсь, — пишет он. — А нужно ли это кому-то? Нам в Варшаве — меньше всего».

Вопрос в том, какой украинский «реваншизм» будет опасен для Польши, особенно после неизбежного проигрыша киевского режима. Ответ, что антироссийский, не выглядит очевидным.

Отношение, которое киевский режим продемонстрировал к польским чувствам в дни памяти 80-летия Волынской резни, показывает, что «реваншизм» может быть и антипольским.

Не случайно министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек говорит в годовщину геноцида, что он ждет от Украины не столько извинений, сколько «того, что они перестанут фальсифицировать историю и разрешат эксгумацию останков погибших». Фальсификация истории означает для Варшавы использование киевским режимом в прикладных целях радикальных националистических настроений, где сильны также антипольские нарративы времен Второй мировой войны.

Чтобы удержать ситуацию под контролем, Варшаве потребуется физическое присутствие на Украине.

На такую возможность в интервью немецкому таблоиду Bild намекнул Дуда. Он заявил, что в случае договоренностей о проведении миротворческой операции на Украине, в которой западные страны выступили бы гарантами перемирия, в ней могла принять участие Польша.

По словам Дуды, «если это будет постановление НАТО, то мы, как ответственный член альянса, будем его выполнять».

Однако вполне возможно, что Варшава в случае нарастания реваншистских настроений в соседней стране и медлительности НАТО решится пойти на подобную операцию самостоятельно, чтобы не дать «вооруженной до зубов» украинской армии поставить под угрозу «внутреннюю и внешнюю безопасность» Польши.

Неопределенность с включением Украины в альянс в этом случае становится для Варшавы плюсом, позволяющим оправдать вторжение необходимостью срочных и оперативных действий. После чего можно будет перейти к закреплению польского присутствия на части украинских земель.

О таком сценарии на днях говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказав предположение, что Польша не заинтересована во включении Украины в НАТО, так как хочет получить западные территории страны, а членство в альянсе предполагает оформленные границы.

Безусловно, это плохой сценарий для Варшавы, которая пока что предпочитает реализовывать свои интересы под прикрытием Североатлантического альянса. Но потенциальный взрыв реваншизма на Украине, бесконтрольный и радикально националистический, — сценарий для Польши гораздо худший.