Саммит НАТО в Вильнюсе, которого с таким нетерпением ждала украинская общественность, закончился громким ничем. Западные лидеры сказали много слов поддержки в адрес Украины — и даже пообещали передать Киеву небольшие транши новых вооружений на замену того, что уже было потеряно на фронте. Однако в главном вопросе — членства Украины в НАТО — никаких решений принято не было.

Иван Шилов ИА Регнум Саммит НАТО в Вильнюсе

Само мероприятие проходило в очень сумбурной обстановке.

Изначально в Вашингтоне и других западных столицах ожидали провести саммит как некий торжественный финал успешного украинского контрнаступления. Мол, Киеву удастся «взломать» оборону России, перерезать сухопутный коридор в Крым и дойти до Азовского моря. После чего от лица НАТО Украине предлагаются гарантии безопасности — а России выставляется ультиматум о прекращении огня и отводе войск.

Такая красивая картина была выстроена на бумаге — но, как всегда, позабыли про овраги.

В реальности украинский контрнаступ полностью захлебнулся. Киеву удалось продвинуться лишь на считанные километры вглубь эшелонированной обороны России. При этом ВСУ понесли колоссальные потери в бронетехнике и живой силе. А весь мир вдосталь насмотрелся на кадры горящих «Леопардов» и «Бредли» в полях Запорожской области.

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Вильнюсский саммит проходил и на фоне развернувшейся политической войны внутри США.

Американский президент Джо Байден отправился в Европу, буквально спасаясь от преследующих его скандалов. Ведь как раз в преддверии саммита в Белом доме было обнаружено «белое вещество» с содержанием кокаина. И многие стали возлагать за это ответственность на Хантера Байдена, посетившего Белый дом. Хоть агенты Секретной службы США, охраняющие первых лиц государства, пока не могут установить, кому принадлежал кокаин.

Вокруг всего семейства Байденов разгорелись и коррупционные скандалы.

Их обвиняют в получении взяток в 10 миллионов долларов от украинских олигархов и газовой фирмы «Бурисма», в которой был трудоустроен Хантер. В Конгрессе под это дело заведено целое расследование, которое может закончиться попыткой начать процедуру импичмента в отношении Байдена.

Кроме того, аккурат в преддверии саммита НАТО республиканцы в Конгрессе выпустили обличительный отчёт о роли украинских спецслужб в лице СБУ в деле организации цензуры в американских соцсетях.

Украинцы направляли списки «неугодных» блогеров ФБР, которое оказывало давление на соцсети, требуя удалять контент тех, кто критикует Киев или участие США в конфликте. Правда, под раздачу иногда попадали даже блогеры, настроенные негативно в отношении России.

Настоящий раскол в Вашингтоне вызвало и решение администрации Байдена второпях направить на Украину кассетные боеприпасы.

Байден объясняет это истощением американских запасов снарядов калибра 155 мм. Ведь их было поставлено уже под полтора миллиона единиц, что почти половина от всего американского арсенала снарядов данного калибра.

Однако сам Байден в прошлом активно выступал против использования кассетных снарядов, например, Израилем в войне в Ливане. А его бывшая пресс-секретарь Джен Псаки так и вовсе называла применение кассетных боеприпасов «потенциальным военным преступлением». Но теперь, на фоне истощения своих запасов и провала контрнаступа, им приходится спешно переобуваться в воздухе.

Против решения поставлять кассетные снаряды выступили многие союзники США в Европе.

А в Конгрессе одновременно правое крыло республиканцев в лице сторонников Трампа и левая часть Демпартии предложили свои резолюции о запрете экспорта кассетных боеприпасов из США. Они могут быть приняты лишь со следующим военным бюджетом, который будет утверждаться ближе к осени.

Однако в любом случае фон для саммита оказывается очень негативным — с приехавшим американским президентом, против которого дома так рьяно выступает собственный Конгресс в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Ястребы на Западе очень сильно опасаются смены политических веяний в своих странах.

Ведь на фоне усталости от милитаризма к власти могут прийти политики-реалисты, которые будут сворачивать военную авантюру на Украине. В особенности такие опасения проявляются в отношении США, где два главных кандидата в президенты от Республиканской партии — Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис — выступают за скорейшее завершение конфликта на Украине.

Чтобы этому воспрепятствовать, на саммите и придумали «израильскую формулу».

Во-первых, создаётся постоянный Совет Украина-НАТО как тусовка бюрократов, которые превратятся в лоббистов постоянной накачки Киева деньгами и оружием.

Во-вторых, по линии НАТО и Евросоюза будут предложены некие гарантии постоянного выделения определённых траншей вне зависимости от актуальной повестки или итогов любых выборов.

Израиль, как известно, имеет много договорённостей в оборонной сфере с США. Но американцы не обязуются защищать Израиль в случае военных действий. Именно поэтому почти все свои войны Израиль ведёт самостоятельно. Но страна получает по 3 миллиарда долларов ежегодно от США, которые затем тратит на закупку американских вооружений.

Эти транши Израилю проходят в автоматическим формате — вне зависимости от того, кто является президентом, Обама, Трамп или Байден. Примерно такую же схему в Белом доме наверняка замыслили и для Украины. Только траты на Киев на порядок больше, чем транши Израилю. И расплачиваться, скорее всего, будут именно европейцы — отдавая свои кровные на то, чтобы Украина закупала американское оружие.

Впрочем, и в этой красивой картине наверняка образуется много изъянов.

Ситуация на фронте для Киева может оказаться совсем критической. Во многих странах Европы могут прийти к власти противники дальнейшей войны с Россией, и с их мнением Брюсселю всё же придётся считаться.

Нельзя снимать со счётов и фактор неопределённости вокруг выборов в США.

Возвращение Трампа к власти рассматривается аппаратчиками НАТО и Евросоюза как полномасштабный кризис. Трамп без особого пиетета относится к Североатлантическому альянсу. И на втором сроке он вполне может и вовсе отказаться участвовать в его работе, перенастроив фокус внимания внешней политики США на конкуренцию с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

К институту НАТО в США всегда было довольно сложное отношение.

Уровень поддержки альянса среди американцев колеблется в диапазоне 50-60% — что сильно ниже, чем во многих странах Европы. И именно республиканский электорат с особым скепсисом относится к НАТО, видя другие страны альянса «нахлебниками» США.

При этом больше половины американцев считают, что США нужно больше заниматься внутренними проблемами, чем внешними кризисами. Именно на этом стремлении к изоляционизму и надеется сыграть Трамп в рамках своей новой президентской кампании.

Сейчас для команды Байдена крайне важно показать, что саммит в Вильнюсе не прошёл впустую.

Именно поэтому там в последний момент и поменяли повестку с Украины на Швецию, которую решено спешно принимать в альянс после переговоров с Турцией. Белый дом пытался и сделать больший упор на теме противостояния с Китаем, но и с этим образовались проблемы из-за разногласий между европейцами.

Однако в итоге саммит лишь обнажил огромное количество противоречий, которые кипят в кажущемся единым коллективном Западе.

Байдену же придётся возвращаться домой с пустыми руками. Поднять себе рейтинги за счёт внешнеполитической повестки ему точно не удастся. Путь назад наверняка будет очень грустным — ведь там Байдена тоже не ждёт ничего, только лишь скандалы, падающие рейтинги и замаячившая перспектива проиграть на выборах, до которых осталось чуть больше одного года.