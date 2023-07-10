Через неделю, 17 июля, в Бельгии должен открыться двухдневный саммит Евросоюз — Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

Иван Шилов ИА Регнум

Мероприятие, в которое вовлечены все 33 латиноговорящие страны американского континента, пройдёт в первый раз за восемь лет. Заявлена цель — подведение итогов трансконтинентального сотрудничества и составление планов на будущее. Но уже на стадии подготовки саммита ЕС — CELAC не обошлась без скандала.

Страны Центральной и Латинской Америки «остудили» (дословно — «вылили холодную воду» на) планы ЕС привлечь латиноамериканцев к поддержке Украины, констатировало общеевропейское интернет-издание Euractiv. А испанская газета La Vanguardia в той же связи отметила: «Две трети населения мира благосклонно или нейтрально относятся к России, несмотря на события на Украине».

Дело в том, что первоначальный текст декларации саммита, заранее предложенный руководством Евросоюза, содержал «несколько абзацев о поддержке Украины со ссылками на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН… Однако страны Латинской Америки удалили всё об Украине».

В итоге версия декларации, которую подготовило CELAC, вообще лишилась прямых упоминаний украинского конфликта. Ограничились общими пожеланиями: вместе «выступать за серьёзные и конструктивные дипломатические решения нынешнего конфликта в Европе мирными средствами» и т.д.

Lvaro Ballesteros/Global Look Press/Keystone Press Agency Саммит EU — CELAC в Сантьяго-де-Компостела

Резкость, с которой латиноамериканцы отклонили вариант, предложенный Брюсселем, по выражению La Vanguardia, «удивила ЕС», и в итоге саммит может завершиться без совместной декларации.

Зеленский — вне повестки

Более того, именно позиция Латинской Америки вынудила ЕС аннулировать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому, который рассчитывал принять участие в саммите.

Но и это не удержало от публичного обвинения в адрес Евросоюза со стороны главы МИД Кубы Бруно Родригеса. Брюссель, по мнению Гаваны, повинен в манипуляциях и предвзятом отношении к подготовке мероприятия, поскольку страны ЕС «пытаются навязать ограничивающие и вызывающие разногласия форматы, которые делают невозможным прямое и прозрачное обсуждение, пытаются скрыть содержание дебатов от прессы и общественного мнения».

Такая позиция пула латиноамериканских стран по конфликту на Украине накануне саммита ЕС — CELAC неудивительна, сказал ИА Регнум председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. Прежде всего Латинская Америка, хотя и расположена в Западном полушарии, не относится к пресловутой политической конструкции «коллективный Запад». Логичнее этот крупный регион обозначить как часть Глобального Юга, пояснил эксперт. Он подчеркнул:

«Страны «незападного» мира, или, как его некоторые называют, глобальное мировое большинство или Глобальный Юг, достаточно дружно в своей массе раздражены тем вниманием, которое с подачи Запада придаётся в мировой повестке именно украинскому конфликту».

Это ещё не значит, что страны Глобального Юга заняли сторону России. «Но в мире огромное количество проблем, с этим никак не связанных, — отметил Лукьянов. — И Запад, который декларирует заботу о глобальных проблемах, в реальности занимается только тем, что интересует его. В данном случае латиноамериканцы отвернулись и, пользуясь возможностью, показали: у них своя повестка, и они настроены либо обсуждать то, что интересует их, либо не обсуждать то, что их не интересует. Их позиция в общих чертах — выступать за мир и по возможности дистанцироваться от происходящего в Европе».

Старший научный сотрудник Института стран Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев соглашается: позиция формата CELAC относительно конфликта на Украине отражает изначальное видение этого вопроса Латинской Америкой: он ей не интересен.

«С самого начала российской спецоперации, когда американцы пытались на региональном уровне, на уровне Организации американских государств — ОАГ — поднять вопрос с осуждением позиции России, и Бразилия, и Аргентина, и Мексика, и все остальные страны региона хором заявили, что это дело не Западного полушария, не Латинской Америки и в формате организации эта проблема обсуждаться не будет», — сказал Кодзоев ИА Регнум.

Причём в той или иной степени этой позиции придерживаются практически все 33 латиноамериканские страны.

Левые режимы отказали Вашингтону в правоте

Кодзоев отмечает, что CELAC как формат общения региона с Евросоюзом несколько лет находился в кризисе, поскольку к числу его сторонников в Латинской Америке относятся в первую очередь левые силы.

Lvaro Ballesteros/Global Look Press/Keystone Press Agency Саммит EU — CELAC в Сантьяго-де-Компостела

«Где-то с 2015-го по 2019-й в регионе преобладали правительства с правым уклоном, и это сильно тормозило актуализацию CELAC, — рассказывает эксперт. — Но пришедший к власти в Мексике Лопес Обрадор начал постепенно реанимировать это объединение, и когда в последнем политическом цикле во главе других стран региона также встали левые и лево-центристские правительства, организация получила второе дыхание».

Собеседник отмечает: актуализация формата CELAC не могла оказаться незамеченной в Евросоюзе, который для некоторых стран Латинской Америки является вторым, третьим или даже первым внешнеторговым партнёром.

«С самого начала специальной военной операции Соединённые Штаты пытались вовлечь Евросоюз в свою игру в Южной Америке, где позиции США слабее, чем в Центральной, — обращает внимание эксперт. — Стало понятно, что дело идёт к альянсу в регионе между Европой и Соединёнными Штатами. И в первую очередь, конечно, чтобы выдавить отсюда Китай».

А Китай всё больше распространяет своё влияние не только в Южной, но и в Центральной Америке, отмечает Кодзоев, что закономерно не устраивает американцев.

«Но и у европейцев тоже есть свои интересы практически в каждой латиноамериканской стране, например на Кубе. И торгуют, и инвестируют. Особенно это касается бизнеса из Испании», — рассуждает собеседник.

«Консенсус в пользу нейтралитета» в отношении к украинскому кризису в силу разных исторических причин и разных обстоятельств выгоден практически всем наиболее влиятельным странам региона, включая Бразилию, Мексику и Аргентину, отметил Кодзоев. Следует также учесть интерес к формату БРИКС.

«На 22 августа запланирован саммит БРИКС, и Аргентина, возможно, даже вступит в эту организацию», — допускает собеседник. Эксперт Института стран Латинской Америки РАН полагает, что данный регион будет сохранять нейтралитет относительно «украинского досье».

Четыре главных союзника

Укрепление двусторонних связей со странами Латинской Америки как в политической, так и в экономической плоскостях однозначно перспективно для России, в свою очередь, указывает Лукьянов. Расположение в Западном полушарии делает этот регион не таким перспективным, как Большая Азия, в смысле выстраивания неких новых сложных схем сотрудничества, добавляет собеседник. Но — подчеркивает он — уже имеющиеся связи, вне всяких сомнений, надо развивать, уверен эксперт.

Работа по укреплению имеющихся с Латинской Америкой связей активизировалась в последнее время вынужденно, из-за осложнений от западных санкций, полагает Лукьянов.

«Понятно, что однозначно нужно развивать латиноамериканское направление, — рассуждает собеседник ИА Регнум. — Это пространство, которое расположено к нам, имеет конкретные интересы, и надо искать способы эти интересы удовлетворять».

«Для нас Латинская Америка — это, конечно, достаточно благодатная почва, — рассуждает эксперт.

— И с этой точки зрения я не согласен с тем, что у нас в стратегии внешней политики Латинская Америка стоит явно после Африки.

Латинская Америка более плодотворна с точки зрения инвестиций, инфраструктуры, наличия среднего класса, образования и так далее. То есть для наших инвестиций она была бы очень полезна».

Есть перспективы для сотрудничества в разных областях. Например, на Кубе и в Доминиканской Республике это туризм, в Мексике — диверсификация экономики, в Бразилии — поставки удобрений, в Аргентине — выравнивание показателей финансового экономического развития, и так далее, перечислил Кодзоев. «Да и с точки зрения политики она более чем открыта для нас. Мы в своей этой стратегии выделили особо четыре страны: это наши традиционные союзники Венесуэла, Куба, Никарагуа плюс Бразилия. В связи с этим открываются некоторые возможности, и всё зависит от того, насколько мы к этому готовы», — заметил собеседник.

Иными словами, в вопросе отношения к конфликту на Украине, по крайней мере, среди ключевых стран сложился относительно прочный консенсус, отрицающий повестку коллективного Запада. Латиноамериканский регион фактически заявляет Западу в лице Евросоюза, что формировать повестку в прежней манере — диктата США и их союзников — не получится.

И для России в этой связи открываются дополнительные перспективы развития отношений с Латинской Америкой, которые в совокупности с «поворотом на Восток» и укреплением контактов с Африканским континентом могли бы стать достойным ответом на попытки «коллективного Запада» изолировать Россию политически и экономически.