«Зеленский написал о чествовании «невинных жертв Волыни», не вдаваясь в подробности», — эта реплика американского информационного агентства Bloomberg в сообщении, посвященном 80-летию Волынской резни, емко и точно описывает нынешнее отношение не только Киева, но и Варшавы к трагедии, унесшей в годы Второй мировой войны 100 тысяч жизней мирных поляков.

Иван Шилов ИА Регнум

В июле 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал 11 июля днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков на Волыни в 1943–1945 годах. Занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко выразил в ответ «сожаление» и заявил, что польскому и украинскому народам необходимо вернуться к заповеди «прощаем и просим прощения».

Сегодня эта формула активно поддерживается Варшавой и Киевом, однако не народами, а политиками и церковными деятелями. Квинтэссенцией ее реализации стало неожиданное появление в воскресенье, 9 июля, в Луцке президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды, где они приняли участие в «экуменической службе» в кафедральном костеле святых апостолов Петра и Павла.

Во время этой службы, подчеркивает польский католический портал Polonia Christiana, «извращенно говорилось о «невинных жертвах Волыни», и эту «мантру повторяют все ведущие средства массовой информации».

«Это извращенная риторика, направленная на то, чтобы избежать как четкого называния виновных, так и противостояния нынешним украинским властям, которые последовательно отказываются осудить нацистскую идеологию украинских националистов, а те, кто требует честности и справедливости, выполнения христианской обязанности похоронить жертвы, подвергаются критике», — замечает издание.

Речь идет об отказе украинской стороны дать согласие польским командам произвести эксгумацию захороненных в общих могилах убитых поляков. Максимум, чего удалось добиться Варшаве, это получить недавно разрешение провести такие работы лишь на одном участке, в селе Пужники, причем расположенном не на Волыни, а в бывшем Тернопольском воеводстве.

Почему Киев так упорно отказывается от эксгумации? Вернемся в прошлое и вспомним, кого убивали в ходе Волынской резни.

Владислав Гермашевский, младший брат первого польского космонавта Мирослава Гермашевского, в своей работе «Резня в Липниках» писал: «Очевидцы рассказывали, что бандиты ловили маленьких детей возле горящих домов, держали их за ноги, убивали, ударяя головой об углы домов, или бросали в огонь живыми. Они убивали с величайшей жестокостью, перерезая горло, вспарывая животы, кололи вилами и рубили топорами, и люди умирали в неописуемых муках».

Образы убитых волынских детей проявили себя в это воскресенье во время митинга около 300 поляков перед посольством Украины в Варшаве. По словам одного из участника митинга, «перед украинским посольством была разложена обувь, символизирующая убитых во время резни на Волыни», и «особенно большое впечатление произвела детская обувь».

Можно представить реакцию поляков, когда в ходе эксгумации на божий свет начнут выкладывать останки погибших волынских детей. Неизбежный эмоциональный взрыв нанесет серьезный удар по попыткам Варшавы и Киева закрыть эту тему, «не вдаваясь в подробности».

Сложнее всего польской власти. Как оценивает польский портал Onet, в случае с Волынской резней Польша ведет себя не как серьезное государство, а как эмоционально возбужденный подросток, мечущийся между двумя реакциями — слепым обожанием Украины или такой же ненавистью к ней, выступая «де-факто на стороне России».

«Слова Зеленского о том, что он «отдает дань уважения всем невинным жертвам Волыни», к сожалению, не соответствуют действительности и свидетельствуют о политической, дипломатической и моральной несостоятельности президента Польши Анджея Дуды, — констатирует издание. — Ведь если украинский президент после всего того, что Польша и поляки сделали для Украины и украинцев, не может вымолвить слово «простите» и вместо этого использует выражения, которые предполагают симметрию вины, то мы имеем дело с фальсификацией истории».

И это, похоже, понимает председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, чье молчание о Волынской резне во время воскресного паломничества в католический монастырь Ясная Гора в Ченстохове говорит лучше всяких слов. Опытный польский политик, видимо, так и не смог найти в себе силы произнести вслух лицемерную формулу «прощаем и просим прощения», поэтому предпочел вообще не обращаться к этой теме.

Все это позволяет предположить, что эксгумация и извинения за геноцид на Волыни будут возможны лишь при смене «юрисдикции» нынешней украинской Волынской области. А пока Варшаве только и остается, что терпеть демонстративные попытки киевского режима смешать жертв и преступников в одну кучу.