Лесная отрасль нужна стране не столько налоговыми поступлениями, сколько обеспечением работой жителей глубинки, поддержкой окраинной инфраструктуры, сохранением поселений, традиционных профессий и образа жизни. В лесных регионах отрасль поддерживает социальную стабильность. ИА Регнум внимательно следит за происходящим в лесной отрасли, 20 июля в пресс-центре агентства пройдет круглый стол по теме «Новые направления и виды продукции предприятий лесной отрасли в условиях санкций».

Пресс-служба Рослесхоза Иван Советников — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз)

О перспективах лесного хозяйства страны ИА Регнум рассказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

— Насколько санкции Запада повлияли на лесопромышленников и какие меры господдержки могут компенсировать их последствия?

— Конечно, санкции повлияли на развитие лесного комплекса, особенно на предприятия Северо-Западного федерального округа, и отдельные виды производств — фанеру и палеты. Мы и наши коллеги из Минпромторга, с которыми в тесной связке разрабатываем стратегию лесной промышленности, видим, что отрасли нужны дополнительные меры поддержки. Часть из них уже приняты, например, административные послабления в части проекта освоения лесов. Недавно вышел документ, позволяющий сократить арендные платежи крупному бизнесу и экспортерам Северо-Запада. Очевидно, что логистическое плечо у них выросло и стало сложнее возить древесину.

С тех, кто продолжает заготавливать древесину на Северо-Западе и продолжает поставки на китайский и азиатские рынки, правительство решило взимать арендную плату по факту заготовки. Если эта мера покажет свою эффективность, мы продлим ее на следующий год. Или же на другие регионы или другие виды предприятий, на которые аналогичные меры могут быть распространены. Но нужно помнить, что у нас есть принцип сбалансированности бюджета и мы не можем сделать такую скидку всем. Надо очень осторожно подходить к этому вопросу.

— С 1 января 2024 года вступает в силу постановление правительства РФ с новым порядком начисления арендной платы за единицу площади лесного участка. Ожидается повышение платы не менее чем на 50%. В то же время в перечне поручений президента предусмотрены льготы по арендной плате, в том числе отсрочки. Как совместить и то, и другое?

— Положения постановления будут применяться только ко вновь заключаемым договорам на пользование лесными ресурсами и участками. На договоры, заключенные до 1 января 2024 года, изменения не распространяются. Отмечу, такие договора заключаются по результатам аукционов, где торги с минимальной стартовой цены ведутся на повышение. Победителем становится участник, предложивший наибольшую цену. То есть плату за лесной участок формируют сами участники торгов. К тому же благодаря новому постановлению при определении размера ставок платы будут учтены издержки лесопользователей, которые ведут заготовку с низким ликвидным запасом древесины.

— В конкурсах на распределение лесосеки принимают участие предприятия, имеющие основные фонды, квалифицированные кадры, платящие налоги, что не требуется от участников краткосрочных аукционов. Как Рослесхоз стимулирует регионы проводить именно конкурсы, а не аукционы, если первые более соответствуют интересам страны?

— Механизм конкурса ввели для поддержки компаний-переработчиков. В лесных конкурсах могут участвовать производители плит, целлюлозы, мебели, бумаги и картона. Конкурс, по сути, является дополнительным инструментом обеспечения сырьем. Со временем это принесет положительный социально-экономический эффект для субъектов. В этих регионах увеличится выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, появятся новые рабочие места. С момента внедрения конкурсов в 24 регионах заключено 188 договоров аренды лесных участков на 3,3 млн га с установленным ежегодным объемом заготовки — 4,2 млн м³ древесины. Так, например, в Хабаровском крае предоставлено 719 тыс. м³, в Нижегородской области — 576 тыс. м³, Красноярском крае — 548 тыс. м³.

Отмечу, что лесные конкурсы на заготовку, так же как и аукционы, носят заявительный характер. Поэтому их количество зависит в первую очередь непосредственно от заинтересованности лесопользователей.

Также мы продолжаем работу по донастройке аукционов для стимулирования глубокой переработки древесины. С 1 сентября вступают в силу поправки в Лесной кодекс, уточняющие, что только компании и индивидуальные предприниматели, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью и подтвердившие наличие перерабатывающих мощностей, смогут принять участие в аукционах для получения лесных участков, предназначенных для заготовки древесины.

— Скольким юридическим лицам и ИП СЗФО, осуществляющим заготовку древесины, предоставлены отсрочки от уплаты арендной платы по договорам аренды лесных участков в связи с уменьшением объема древесины, заготавливаемой в 2023 году, и сколько предприятий освобождены от уплаты арендной платы согласно перечню поручений президента? Сколько предприятий получили отказ в предоставлении этой льготы?

— Буквально на днях вышло постановление правительства, которое позволит лесопромышленникам Северо-Запада сократить издержки на аренду лесных участков. Переработчики-экспортеры смогут платить аренду исходя из фактического объема заготовленной древесины. Безусловно, есть условия в применении этой меры: должна вестись заготовка не менее 50% от установленного годового объема.

— Зачастую цифровизация проводится с использованием импортной техники, облачные хранилища находятся в недружественных странах. Что делается для перехода на отечественные разработки в лесном хозяйстве и что планируется сделать?

— Во-первых, вся техника и оборудование в лесном хозяйстве — российского производства, с лесной промышленностью, конечно, сложнее, но бизнес находит решения. Во-вторых, есть довольно много отечественных альтернатив и разработок, и тем более облачных хранилищ.

Конечно, техника — это лишь часть, большой фронт работ мы ведем по цифровизации отрасли. Так, ФГИС ЛК разрабатывается с применением отечественного программного обеспечения и использованием Государственной единой облачной платформы, а также отечественной платформы «Гостех». Наша страна — один из лидеров в цифровизации услуг, и это не оспорить, многие оценили интернет-банкинг, «Госуслуги», например. И вот такой же удобный, технологичный сервис должен быть в лесном хозяйстве.

— Как Рослесхоз ведет работу с Госдумой РФ по совершенствованию правового регулирования создания лесных дорог и в сфере ЛесЕГАИС?

— Совместно с Минприроды и Минпромторгом готовим предложения в законопроект о лесных дорогах. Мы понимаем, что необходимо урегулировать вопрос их создания, содержания и эксплуатации за пределами лесных участков, обеспечить проезд арендаторов к их лесным участкам.

ЛесЕГАИС со временем будет погружен во ФГИС ЛК. Запуск системы в пилотных регионах — Московской, Ульяновской и Архангельской областях — запланирован на сентябрь этого года.