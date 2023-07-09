Президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию 7 июля 2023 года, чтобы заручиться поддержкой Анкары, в том числе в вопросах поставки вооружений, а также экспорта зерна из украинских портов. Позже также стало известно, что Анкара выдала Украине командиров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), которые находились в Турции и должны были оставаться там до окончания конфликта с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган

В ходе своего визита Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а на следующий день посетил Вселенского патриарха Варфоломея. В 16:30 на странице президента Украины появилась информация о том, что пятеро командиров «Азова»* были переданы украинской стороне.

Главное послание

Президент Украины прибыл с опозданием, а диалог Эрдогана и Зеленского продлился два с половиной часа. Детали общения не разглашались, однако на последовавшей пресс-конференции Эрдоган прочитал длинную речь, после него выступил Зеленский. Журналистам разрешили задать по одному вопросу от каждой страны.

Если проанализировать речь президента Турции, то можно обратить внимание на три момента. Во-первых, он подчеркнул усилия Турции по укреплению мира и разрешению конфликтов, главным образом между Украиной и Россией. Было заявлено, что Турция продолжит свои усилия в качестве посредника по прекращению кризиса на основе переговоров.

Во-вторых, Эрдоган озвучил позицию Турции: Киев заслуживает быть членом НАТО. Эти слова и стали главной новостью встречи. И произнесены они в тот момент, когда президент США Джо Байден говорит о неготовности Украины к членству, а в Вашингтоне еще ждут от Турции одобрения членства Швеции в НАТО. Однако Анкара со Стокгольмом не спешит, зато говорит о членстве Киева.

Турция, таким образом, зная о претензиях Запада из-за её тесных отношений с Россией, пытается показать, что она не против расширения НАТО. Кроме попыток балансировать между Москвой и Западом, это может быть и жест с прицелом на демонстрацию своего влияния на принятие решений в рамках альянса.

В-третьих, Эрдоган отметил важность продолжения инициативы черноморского зернового коридора, который, по его словам, доказал свою эффективность. И сообщил о том, что ожидает визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию.

Главный месседж по итогам встречи Зеленского и Эрдогана таков: важно было показать турецким гражданам, что действия их президента способствуют позиционированию Турции на международной арене как ключевого игрока в региональных и глобальных вопросах, включая ситуацию вокруг Украины.

Они должны вызывать у турок чувство гордости и уверенности в своем лидере, ощущение, что Турция играет важную и активную роль в мировых делах, усиливая свой международный статус и влияние.

Именно поэтому сама встреча в турецких эфирах сопровождалась заголовками вроде: «Турция завершит конфликт на Украине?», «Мирный договор Путина — Зеленского будет подписан в Стамбуле?».

Недружественный шаг

Кроме соглашения о строительстве завода по созданию ударных беспилотников на Украине, другие темы переговоров не разглашались. Но на следующий день стало известно о том, что Анкара выдала Киеву командиров «Азова»*, которые находились в Турции и, согласно неформальным договорённостям, должны были оставаться там до окончания конфликта Украины с Россией.

В самой Турции эту новость обнародовали довольно поздно. Несмотря на то, что она появилась в пятом часу, только в восемь вечера турецкое новостное агентство опубликовало заявления с сайта администрации Зеленского. При этом официальных заявлений турецкой стороны не последовало.

Возможно, молчание связано с тем, что турецкому обывателю до «азовцев»* не было дела с самого начала. Редкие комментаторы пытались объяснить, что это могло быть неким «посланием» из-за возможного непродления «зерновой сделки» Россией.

Другие предположили, что «послание» может быть связано с ситуацией в Сирии. Об этом, в частности, говорил эксперт Омер Озкизилджик в эфире саудовского телеканала Аш Шарк. По его мнению, нынешние действия ВКС России в зоне Идлиб вызывают недовольство Турции. Однако он также отметил, что переданы были лишь пятеро командиров «Азова»*, что является символическим жестом.

Готовятся в тишине

Тем временем политолог, эксперт РСМД Кирилл Семенов напоминает о слухах о передаче Украине турецких самоходных гаубиц «Фыртына» T-155.

«Если действительно Турция приняла решение об этих поставках и дополнительно к этому выпустила еще и интернированных боевиков ВСУ, то это будет свидетельствовать о серьезном развороте Анкары в сторону Киева, и можно ожидать дальнейших встречных шагов Турции навстречу Украине и стагнации российско-турецких связей», — считает он.

И объяснить это можно тем, что Турция сейчас нуждается в привлечении в страну инвестиций и финансовых вливаний Запада, поскольку видит в них возможный выход из экономического кризиса.

Однако, по мнению эксперта, «если Турция эти гаубицы в итоге не поставит, то и передача боевиков ВСУ не столь значительная проблема для российско-турецких отношений, в отличие от передачи Украине тех самых гаубиц».

Тут стоит напомнить, информация о передаче самоходок уже появлялась в украинских изданиях со ссылкой на заместителя начальника главного оперативного штаба ВСУ Алексея Громова.

KIZILSUNGUR Гаубица «Фыртына» T-155

Турция уже отправляла Украине различное вооружение, такое как беспилотники Bayraktar ТВ2, БТР Kirpi, Kobra-II, ракеты TR-122 и TRLG-230, индивидуальное защитное снаряжение, утверждает газета Aydınlık. Однако об этих поставках никогда не сообщалось публично, и информации об этом в турецких открытых источниках нет, как нет её и в отношении самоходных гаубиц.

Главный вопрос: как к передаче азовцев относится Россия. Этот шаг не мог не вызвать недовольства, однако заявления, которые сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в контексте отношений Анкары и Москвы можно назвать сдержанными.

Песков сообщил РИА Новости, что передача Украине из Турции главарей «Азова»* является нарушением условий договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны. Они, добавил пресс-секретарь президента, должны были оставаться в Турции до конца конфликта, а их выдача связана с провалами Украины в контрнаступлении.

Иными словами, в Москве решение Эрдогана восприняли негативно, но стараются найти логику. Или можно назвать это оправданием в условиях непростой для Анкары ситуации. Россия не считает передачу «азовцев»* правильным шагом, но накалять ситуацию из-за этого не намерена.

Учитывая двусторонние отношения, экономические связи и позицию Турции как страны НАТО, не присоединившейся к антироссийским санкциям, Анкара считает, что может себе позволить такие жесты в том числе и для того, чтобы не выглядеть в глазах союзников по НАТО чрезмерно пророссийской. И, скорее всего, в Турции верят в то, в преддверии саммита Североатлантического альянса на следующей неделе в Вильнюсе такое понимание должно быть и со стороны Москвы.

Обострение или деэскалация?

Ситуация, связанная с возвращением украинских пленных боевиков «Азова»* в Киев, указывает на сложную геополитическую картину, в которую вовлечены Турция, Украина и Россия. Судя по всему, Россия не стремится к эскалации отношений. И в то же время Турция, возможно, пытается уравновесить свои отношения с Россией и НАТО, особенно в свете своих потенциальных экономических потребностей и ближайшего саммита НАТО в Вильнюсе.

Если же говорить о негативном сценарии развития событий, то напряжённость в двусторонних отношениях может проявиться на разных направлениях, например в Сирии или Карабахе. Или в ограничении действий Турции в качестве посредника.

Таких моментов между Россией и Турцией было немало. Но тут важно отметить, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий обеих сторон. Усилия по деэскалации ситуации, дипломатические резолюции или готовность к диалогу потенциально могут смягчить дальнейшую напряженность в отношениях.