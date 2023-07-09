Неожиданный и странный визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию ознаменовался еще одним загадочным сюжетом. Зеленский в Стамбуле посетил Фанар, где принял участие в церковной службе по «жертвам войны на Украине», о чем-то в течение часа разговаривал с константинопольским патриархом Варфоломеем, после чего оба они выступили с заявлениями перед журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

Как сообщается на сайте президента Украины, «во время встречи обсуждались украинская формула мира и возвращение незаконно депортированных с Украины детей». Со свой стороны, Варфоломей пожелал, чтобы «вернулись все пленные и все дети, которые сейчас находятся вдали от своих домов».

Однако Константинопольский патриархат с момента начала специальной военной операции никак не проявлял себя в вопросе пленных и детей. Если кто и взаимодействовал с Москвой на этом направлении, то это был Ватикан.

В ноябре прошлого года занимавший на тот момент пост посла России при Святом престоле Александр Авдеев рассказывал итальянскому информационному агентству Askanews, что «освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам папой Франциском», и «в этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям».

Детская тема была поднята в конце июня этого года во время встречи в Москве специального посланника папы Франциска кардинала Маттео Дзуппи с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. По ее словам, они в ходе беседы «обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей».

Другое дело, что Анкара передала сейчас Зеленскому пять главарей националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ранее были отправлены в Турцию и должны были находиться там до завершения конфликта. Но и в этом случае Константинопольский патриарх себя никак не проявил. Хотя Варфоломей и воспользовался поводом заявить журналистам, что «счастлив тем, что наш президент Эрдоган поддерживает достижение мира на Украине путем диалога».

Таковы видимые итоги встречи Зеленского и Варфоломея. Но о чем-то же они говорили в течение часа, и это вызывает многочисленные вопросы. Французский портал Parlons d’orthodoxie со ссылкой на греческую газету Romfeya предположил, что речь шла о возможности передачи Киево-Печерской лавры в подчинение Константинопольскому патриархату.

«По словам члена Государственной комиссии по этнической политике Людмилы Филиппович, монахам Киево-Печерской лавры было предложено три варианта: перейти в Православную церковь Украины, согласиться с назначением ее ставропигийным монастырем Константинопольского патриархата или выехать в Россию, — пишет издание. — Однако монахи не хотят ни принимать статус ставропигии, ни объединяться с ПЦУ, и именно это осложняет переговоры».

В 2018 году, когда Фанар принимал активное участие в создании Православной церкви Украины, ряд украинских изданий публиковали перечень храмов и монастырей, которые Киев планировал передать Константинопольскому патриархату. По данным портала «Вести», договор об этом был заключен между президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем в Стамбуле 3 ноября 2018 года.

Но с тех пор ситуация немного изменилась. Если Зеленский и Варфоломей сегодня действительно склоняются к передаче Киево-Печерской лавры в подчинение Константинопольскому патриархату, то это станет ударом не только по Украинской православной церкви, но и по ПЦУ, которая сама претендует занять величайшую святыню украинского православия, ее колыбель.

Участие Фанара в таком деле будет выглядеть вызывающим для всего православного мира, а Варфоломей окажется немногим лучше Эрдогана, преобразовавшего константинопольский собор Святой Софии в мечеть. Тем самым патриарх по церковной линии лишь подыграет Анкаре, стремящейся оставаться влиятельным участником геополитических сюжетов, связанных с Украиной. Это первое.

И второе. В октябре 2019 года в ходе выступления на сессии клуба «Валдай» министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что «религия дает отдушину, отдохновение и надежду на будущее для себя, своих близких и родных», отметил: «Считаю, что эту роль религии Русская православная церковь вместе с братскими православными Церквами, Ватиканом, Римско-католической церковью стремится выполнять весьма активно».

Пятьсот дней специальной военной операции показали, что Москву готовы посещать эмиссары Святого престола и Всемирного совета церквей. А вот представителей «братских православных Церквей» что-то незаметно. Хотя Константинопольский патриархат и его предстоятель не стесняются открыто выступать на стороне киевского режима и оказывать поддержку Зеленскому. Очевидно, что по завершении украинского конфликта России предстоит осмыслить и это явление тоже.