В четверг, в полдень 6 июля, президент Сербии выступил с экстренным обращением к нации. В первую очередь Александр Вучич прокомментировал ситуацию на севере Косово и Метохии и очередной виток напряженности в многострадальном сербском крае.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Сербии Александр Вучич

По словам Вучича, Сербия выполнила все требования, которые к ней предъявляло международное сообщество, и участвовала в переговорах на протяжении одиннадцати лет, делая при этом все возможное, чтобы добиться деэскалации. Однако страна находится в тяжелейшей ситуации.

Происходящее в Косово и Метохии политик охарактеризовал как этническую чистку сербского народа, которая была тщательно спланирована заранее и проводится приштинскими властями при попустительстве и непосредственном участии Запада. Так, многие иностранные СМИ, а также местные ресурсы, финансируемые зарубежными правительствами, пытались криминализовать сербский народ.

«О сербах в Косово и Метохии никто не говорил как о сербах, а только как о членах преступных групп», — с горечью отметил президент.

Буквально на днях косовские власти объявили террористическими две сербские организации, действующие на севере края: «Гражданскую защиту» и «Северную бригаду».

Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти назвал их «незаконными формированиями», которые угрожают «конституционному порядку Косово», а их представителей обвинил в вербовке и обучении боевиков на военных базах в Сербии с целью совершения нападений на местные учреждения и международные миссии.

Между тем «Гражданская защита» работает в крае еще с 2011 года и в основном оказывает помощь гражданскому населению в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

По словам Александра Вучича, сейчас идет вторая часть акции по зачистке края: албанцы пытаются запугать сербское население, чтобы занять ключевые муниципалитеты на севере, преимущественно населенные сербами.

Речь об инцидентах с силовым захватом косовской полицией административных зданий, волна которых прокатилась по северу Косово и Метохии в конце мая. Буквально за несколько дней силовики заняли администрации Лепосавича, Звечана и Зубин-Потока, сорвав сербские флаги и заменив их на символику самопровозглашенной республики.

Односторонние действия приштинских властей привели к массовым акциям протеста сербского населения. Начались столкновения с полицией, на север края были стянуты косовский спецназ ROSU и миротворческий контингент НАТО. Несмотря на то, что накал страстей поутих, обстановка все еще остается напряженной.

По словам главы сербского государства, в связи со сложившейся обстановкой на следующей неделе он встретится с главой Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Сразу после этого Белград впервые попросит о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН, на котором потребует принятия немедленных мер для защиты сербов Косово и Метохии.

«Я как президент лично буду присутствовать на заседании Совета Безопасности», — заявил Александр Вучич в ходе обращения к нации.

Он также пообещал потребовать демилитаризации всех албанских структур в крае, которые угрожают безопасности сербов. Кроме того, будет рассмотрена просьба партии «Сербский список» о провозглашении косовской полиции и других приштинских структур террористическими организациями.

ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC Акции протестов в Белграде

Власти Сербии обещают проинформировать об этом партнеров «как на Востоке, так и на Западе» в ближайшие две недели.

Однако срочный созыв заседания Совбеза ООН, который Белград готов инициировать впервые, далеко не самое резонансное из высказываний Вучича.

Президент также объявил, что на следующей неделе подпишет указ о запрете на экспорт любого оружия и боеприпасов. «Проверим, как обстоят дела с контрактами. Будет введен запрет на вывоз любого оружия, любых боеприпасов из Сербии», — отметил он и пояснил: национальные интересы Сербии находятся под угрозой и страна должна готовиться к защите от возможной агрессии. При этом Вучич особенно подчеркнул, что речь не идет о подготовке к наступательной войне.

Данное решение станет особенно актуальным в свете обвинений в сторону Сербии в отправке вооружений и боеприпасов на Украину, которые последнее время звучат все громче.

В феврале сербов «уличили» в поставках 3,5 тыс. ракет для РСЗО «Град». В качестве доказательства информационные ресурсы распространяли видео со склада в Братиславе с партией снарядов, которые якобы предназначались для ВСУ. В ролике была показана документация, согласно которой канадская компания закупила сербские снаряды через турецкого посредника.

При внимательном рассмотрении разрешения на экспорт можно было увидеть надпись на сербском, которая гласила: по условиям договора они предназначались исключительно для пользования турецкого ВПК. Представители сербского оружейного завода Krušik были вынуждены опровергать слухи о том, что предприятие связано с продажей оружия конечному потребителю с Украины.

Однако в Сети уже началась масштабная кампания против сербских властей.

В погоне за сенсацией медийные ресурсы распространяли информацию о том, что «министр обороны Вукович» якобы подтвердил поставки Украине, а осуществила их Сербия под давлением ЕС. При этом ни одного из авторов не смутило, что никакого министра Вуковича в Сербии нет.

Главу оборонного ведомства зовут Милош Вучевич, и подобных заявлений он не делал. Помимо заявлений несуществующего министра в интернете появилось «неопровержимое доказательство» того, что сербские боеприпасы уже доставлены на Украину.

Прибытие продукции Krušik «подтверждало» первое попавшееся изображение, всплывающее в англоязычном поисковике при запросе «ракета». Причём сделанное Мэделин Келли фото ранее уже использовала и немецкая, и испанская пресса в контексте, не имеющем никакого отношения к Украине.

Обвинения тогда опроверг лично Александр Вучич и ряд профильных сербских ведомств, включая МИД и министерство обороны.

Не прошло и двух месяцев после того, как утих скандал, как обвинения в сторону «братушек-сербов» посыпались вновь.

На этот раз источником стало британское агентство Reuters, которое c радостью сообщило, что власти Белграда согласились поставить оружие Киеву или уже отправили его. Об этом якобы сказано в секретном документе Пентагона.

При этом автор материала подчеркивал, что агентство не смогло самостоятельно подтвердить подлинность документа. Сам документ (если такой вообще существовал) предоставлен публике, разумеется, не был. Но руководству Сербии вновь пришлось объясняться.

«Мы опровергали эту ложь более десяти раз, и вот мы делаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие украинской или российской стороне, а также странам, окружающим этот конфликт. У кого-то явно есть цель втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся установленной политики», — заявил тогда Милош Вучевич.

Однако в начале июня некоторые российские СМИ и Telegram-каналы вновь подхватили «сенсационную» новость: Сербия, долгие годы являвшаяся союзником России, согласилась поставлять Украине оружие и боеприпасы.

Впоследствии выяснилось, что первоисточником ее стало британское издание Financial Times, в интервью которому Александр Вучич якобы заявил, что не возражает против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые доставляют их на Украину.

Министерство обороны РФ РСЗО «Град»

Британская газета расценила это как явный признак того, что верный союзник России на Балканах поворачивается в сторону Запада. При этом цитата самого президента звучала так:

«Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это может произойти. Я не дурак. Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине. Какая альтернатива для нас? Не производить? Не продавать?»

Ровно то же Вучич говорил еще весной. В апреле сербский лидер заявил, что не будет закрывать оружейные заводы только «ради того, чтобы какие-то идиоты не писали каждый день о том, что где-то увидели снаряд или пулю». «Боеприпасы не покупают для того, чтобы украсить каблук на обуви. Знаете, их используют на войне, чтобы убивать людей», — объяснял он.

За месяц до этого президент напоминал: когда вы производите боеприпасы, «они всегда оказываются где-то на поле боя или в зоне мирового кризиса». В том числе на Украине.

Стоит отметить, что сербские боеприпасы на Украине действительно есть. Схема, по которой вооружения, произведенные на заводах стран Восточной Европы, через американских субподрядчиков попадают на Украину благодаря румынским и польским фирмам-прокладкам, работает в регионе уже давно.

Что касается завода Krušik, его продукция всплывает на Украине с завидной регулярностью. Например, громкий скандал был еще в далеком 2019 году. Тогда 30 тысяч снарядов, ранее экспортированных Белградом в Польшу, вдруг оказались на складах, боеприпасами с которых обстреливали Донецк и Луганск. Согласно документации, импортер Nattan приобрел их через черногорского трейдера Tehnoremont для нужд польской армии, а затем реэкспортировал киевским заказчикам.

А осенью 2020 года разразился скандал дипломатического уровня: Сербию уличили в поставках минометов и другого вооружения Армении.

На фоне возобновившихся боевых действий в Нагорном Карабахе азербайджанский портал Azeri Defence опубликовал фото 122-мм ракеты G-2000 сербского производства. Глава МИД Азербайджана выразил «глубокое разочарование» таким «недружественным шагом» Белграда и заявил, что торговля «ставит под сомнение дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами на высшем уровне».

При этом маркировка KV 05/19 указывала на то, что ракета дальнего радиуса действия была произведена все тем же сербским государственным предприятием Krušik. Оказалось, что контракт с предприятием на закупку ракет G-2000 на общую сумму 34 тысячи долларов был подписан еще в 2018 году субподрядчиком Vectura Trans и государство к нему никакого отношения не имело.

Выходит, решение о введении полного запрета на экспорт оружия и боеприпасов, которое анонсировал сербский лидер, не только поможет Сербии «подготовиться к агрессии», но и убережет ее от будущих международных скандалов, связанных с обвинениями в поставках в зону боевых действий.

Согласитесь, немаловажный фактор для страны, внешняя политика которой строится на принципе военной нейтральности.