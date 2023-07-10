Несмотря на политику жестокого насаждения обязательной идеологии, дерусификации и вытеснения канонического православия, Украина по-прежнему остается такой, какой была всегда: разделенной на два народа с разными взглядами на жизнь. И хотя масштабный муниципальный соцопрос украинской группы «Рейтинг», проведенный в 21 областном центре, показывает завидное политкорректное единодушие, даже в важных для американских заказчиков вопросах налицо есть перекос.

Иван Шилов ИА REGNUM

Накануне «судьбоносного для Украины» саммита НАТО в Вильнюсе только 53% опрошенных одесситов ответили, что поддерживают вступление в Североатлантический альянс. Причем в статистике в Одессе почти 30% тех, кто затруднился с ответом, и 18%, четко ответивших «я против». Надо понимать, что в украинских условиях ответ «затрудняюсь ответить», скорее всего, означает нежелание говорить то, что думаешь, а ответ «я против» требует нешуточной смелости.

Всего на 10% сторонников НАТО больше в Харькове и примерно по 70% в Днепре, Запорожье и Николаеве. Восемь лет назад таких было 20–30%.

Еще большее единодушие статистика показывает по выбору международного союза, в пользу ЕС проголосовало 85–95%. Но всё опять портят Запорожье, Днепр, Николаев, Харьков и Одесса. 26% опрошенных одесситов затруднились с ответом, 9% ответили, что это должен быть Таможенный союз. В Харькове за ЕС 77%, но при этом 17% «отказников» и 6% за ТС, а в Николаеве показатели сопоставимые. А в марте 2015 г. в Европу в этих городах тоже хотели менее 30%.

Интересно сопоставить это с результатами всеукраинского опроса того же «Рейтинга», проведенного в 2013 году: тогда поддержали бы присоединение Украины к Евросоюзу только 43% опрошенных граждан, не поддержали бы — 26%. Еще 19% — не определились по этому поводу, а 11% — не принимали бы участия в таком референдуме.

Как пояснил ИА Регнум политолог Кирилл Молчанов, все это, безусловно, является следствием агрессивной и безальтернативной пропаганды, когда идея вступления в международные союзы «закладывается на подкорке», а иная точка зрения может выйти боком. «Но манипуляция не дает стопроцентного результата. Люди запуганы и боятся говорить вещи, соответствующие реальности. А в реальности разделение еще больше. Время играет против евроинтеграторов по причине того, что в ближайший вторник не будет вступления в НАТО, а в октябре не будет вступления в ЕС», — говорит он.

Русский язык тоже никуда не делся, хотя его стало сильно меньше. По-русски говорят дома 66% жителей Днепра, 67% людей в Запорожье, 80% в Одессе и почти столько же в Харькове. Зато свою принадлежность к УПЦ КП или политической ПЦУ указало подавляющее большинство опрошенных — и это явное преувеличение, скорее указывающее на мимикрию под официальный дискурс. Это косвенно подтверждается другими ответами. Например, заметно четкое разделение страны по вопросу «Занимаетесь ли вы волонтерством?», где видно, что это увлечение относится к западу и центру. 80% харьковчан ответили на это отрицательно.

Точно так же желание пойти в ВСУ в случае ухудшения военной обстановки изъявили 6% харьковчан, 8% одесситов и запорожцев, 9% жителей Николаева и 10% — Днепропетровска. Самые воинственно настроенные — обитатели областных центров Западной Украины, живущих в относительном покое и благополучии. Они же в основном считают, что дела в их городе идут в правильном направлении.

Известия/Тарас Петренко

Практически везде 50% опрошенных и более собираются «вдруг что» остаться дома. И представитель заказчика Стивен Никс, старший региональный директор IRI в Евразии, считает, что это свидетельствует о «решимости украинцев», а также «демонстрирует доверие граждан к местному самоуправлению в очень сложное время». А фактически люди уже осознали, что ехать им некуда, их нигде не ждут и лучше оставаться дома, чем мыкаться по чужим углам.

Благосостояние подавляющего большинства украинцев за последний год значительно ухудшилось. «Единой страны» все желающие уже отведали во Львове или Тернополе, где цены на аренду жилья с началом боевых действий немедленно взлетели, а беженцам разными способами дали понять, что они здесь чужие. Кроме того, до сих пор действует запрет на выезд мужчин из страны. Поэтому и планы выехать за границу строят в основном в пограничных Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке.

Собственно, ближе к концу опроса жители «деоккупированных территорий» в четырех городах поясняют, почему никуда не выезжали во время боевых действий: не хотели оставлять своих родных и свои дома, в принципе не планировали куда-то ехать. Их примерно равное количество, а еще по 7% в Сумах, Николаеве, Чернигове и 11% в Харькове добавляет, что переезжать было особо некуда. Тех, кто «верил в победу» на этом фоне, — мизер. То есть по большому счету людей смена власти особо не волновала, и свой дом, свою родину с политическим режимом они не связывают.

Показательна в этом смысле оценка ближайшего будущего, в течение 5–10 лет. Харьков видит себя снова политическим и экономическим центром, и в этой вере он сразу после Киева и перед лелеющим надежды перетянуть одеяло на себя Львовом. А вот как индустриальный центр Харьков на первом месте, после него идут Днепр, затем Киев и Запорожье. Транспортный центр — Киев, Харьков, Винница, Одесса.

По мнению Молчанова, все это скорее фантомные боли, ностальгия по советскому прошлому. При сохранении действующего режима заводы и порты никто восстанавливать не будет. «Мифы о былом величии, о высокоразвитой государственности остаются жить потому, что опросы проводились только среди тех, кто остался в Украине. А это преимущественно люди старшего возраста, пенсионеры, которые, естественно, живут в постсоветском мировосприятии. И это отражается на результатах», — отмечает он.

При этом, считает политолог, неуспех вступления в НАТО и ЕС неизбежно толкнет украинскую власть к внедрению в общество мысли о том, что нужен «третий путь». Строить НАТО и ЕС, не присоединяясь к ним. «А это опять разорвет общественное мнение, подтолкнет в сторону мультикультурности и русского языка», — уверен Молчанов и прогнозирует, что маятник политической жизни на Украине пойдет в другую сторону уже к концу нынешнего года.