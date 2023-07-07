Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию, связанную с задержанием в конце июня польскими спецслужбами в Силезском воеводстве российского гражданина Максима Сергеева.

Иван Шилов ИА Регнум

Посольство России в Польше незамедлительно потребовало от польской стороны объяснений в связи с инцидентом и официального подтверждения данной информации, а также обратилось в местные компетентные органы с требованием предоставить возможность посетить россиянина в месте содержания под стражей, как это предусмотрено Консульской конвенцией между Россией и Польшей от 1992 года.

«Однако в условиях царящей в стране русофобии и шпиономании польские власти уклоняются от выполнения своих обязательств, предусмотренных международным правом, — сказала Захарова. — Продолжим внимательно следить за ситуацией и прилагать все возможные меры для защиты прав и законных интересов российского гражданина».

Речь идет о молодом хоккеисте из клуба «Заглембе», выступающего в первом дивизионе Польской хоккейной лиги. Известно, что в Польшу он перебрался осенью 2021 года.

Его задержание стало результатом совместной операции Агентства внутренней безопасности и Национальной прокуратуры Польши. Спортсмену предъявлены обвинения в «участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польской Республики».

Как рассказал польскому таблоиду Fakt тренер команды «Заглембе» Гжегож Клих, где играл Максим, «до сих пор у нас не было никаких подозрений относительно его. Он приехал в клуб еще до начала войны на Украине, подписал декларацию о том, что соблюдает нейтралитет. Вел себя нормально. Поэтому мы удивлены этим случаем. Конечно, мы отмежевываемся от его неспортивной деятельности. Мы не имеем к этому никакого отношения».

На этом фоне прокуратура и спецслужбы пытаются в медийном поле создать Максиму образ матерого диверсанта. В прессу «утекает» информация о том, что «шпионажем» тот якобы занялся из-за денег и был завербован уже в самой Польше.

Утверждается, что молодому хоккеисту «было поручено размещать на стенах надписи с содержанием, провоцирующим антиукраинские настроения, распространять дезинформацию и тезисы российской пропаганды, направленной против НАТО и политики правительства».

А затем, дополняет газета Rzeczpospolita, «его привлекли для съемки объектов критической инфраструктуры, включая железные дороги, воинские части, пограничные переходы и аэропорт. Российские спецслужбы интересовали железнодорожные пути вблизи границы, по которым шли поставки вооружений, и игры на выезде позволяли россиянину свободно перемещаться по стране».

Но по первому пункту обвинений можно смело привлекать половину польского населения, которые недовольны деятельностью правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), а также выступают против чрезмерной помощи украинским беженцам в самой Польше и киевскому режиму на Украине.

Что касается второго, то весной этого года многие польские энтузиасты, издавна фотографирующие железные дороги, вокзалы и поезда, а затем выкладывающие снимки на сайтах, неожиданно для себя столкнулись с тем, что их стали штрафовать полицейские и охранники. Причем некоторых таких фотографов даже насильно выводили из поездов, если они вели фотосъемку оттуда.

Однако Сейм Польши только сейчас приступил к рассмотрению поправки в закон об обороне, предусматривающей для фотографирования или съемки оборонной инфраструктуры и объектов стратегического значения наличие специального разрешения.

Поэтому обвинения в адрес российского хоккеиста выглядят натянутыми. Особые подозрения вызывает нежелание допустить к нему консула. Судя по всему, это связано с тем, что на Максима давят с целью получить «чистосердечное признание», поскольку против него не хватает улик.

Такое в Польше бывало и раньше, но тогда польские спецслужбы ограничивались депортацией граждан России из страны, как это случилось с уроженкой Воронежа Екатериной Цивильской, с 2015 года проживавшей в Кракове вместе с несовершеннолетней дочерью и мужем.

В мае 2018 года против нее выдвинули обвинения в том, что она «несет угрозу обороне и безопасности» страны, а также разрушает отношения между Польшей и Украиной. Хотя уголовного дела в отношении Екатерины не возбуждалось.

«Меня задержали на улице обычные полицейские, которые были удивлены, что перед ними не какая-то террористка, а простая безоружная женщина, — рассказала ИА Регнум Екатерина Цивильская. — Им было неловко, они странно себя вели, интересовались, что же я такого сделала. После чего обращались со мной достаточно деликатно».

При этом она до сих пор не знает, за что именно ее депортировали из Польши, эту информацию отказались предоставить даже адвокату Екатерины под предлогом «служебной тайны». Также к ней не пустили российского консула, хотя и разрешили позвонить ему.

Однако сегодня в Польше такой климат, что просто высылкой граждане России отделаться уже не могут.

Впрочем, нельзя исключать того, что российского хоккеиста в Варшаве готовят под какой-то обмен — либо на осужденных за шпионаж против России польских граждан, либо граждан «дружественных государства».