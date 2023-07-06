Британско-польская квадрига в лице министров иностранных дел Великобритании и Польши Джеймса Клеверли и Збигнева Рау, а также министров обороны Бена Уоллеса и Мариуша Блащака подписали в Лондоне декларацию о двустороннем стратегическом партнерстве во внешней политике, обороне и безопасности до 2030 года («Партнерство-2030»). Она является продолжением договора между Великобританией и Польшей о сотрудничестве в области обороны и безопасности, заключенного в 2017 году.

Иван Шилов ИА Регнум Мариуш Блащак, Бен Уоллес, Джеймс Клеверли и Збигнев Рау

По словам Блащака, он намерен обсудить с представителями британских компаний ход создания в Польше системы противовоздушной и противоракетной обороны малой дальности Narew, а также строительство фрегатов для польских ВМС. «Мы также ценим присутствие британских войск в Польше», — подчеркнул министр.

В свою очередь МИД Польши заявляет о значительном развитии политических отношений и интенсивной динамике двустороннего военного сотрудничества в последние годы, особенно после пограничного кризиса на польско-белорусской границе и «российского вторжения на Украину». Стороны согласились, что у них «схожее восприятие характера угроз, исходящих от российской политики».

Однако похоже, что в прицеле Варшавы и Лондона находится не только Москва. Развитие украинского конфликта показало, утверждает американский журнал Newsweek, что США и Россия в его ходе смогли тайно договориться о неких «правилах дорожного движения», не позволяющих обеим странам заступить за черту.

Вашингтону закулисно приходится убеждать десятки стран принять ограничения, выдвинутые администрацией президента США Джо Байдена. Но «некоторые из этих стран, включая Великобританию и Польшу, готовы пойти на риск больший, чем это устраивает Белый дом».

Французский социолог Эмманюэль Тодд в этой связи отмечает, что британцы на Украине «увлеклись интригами» вслед за американцами. Причиной такого поведения Лондона он считает амбиции Великобритании, считающей, что она еще остается мировой державой, хотя на самом деле у нее нет ресурсов для серьезной игры. Но Великобритания при этом — «самая воинственная страна в нашем регионе, сильнее других воинственно настроенная».

Более того, Лондон попытался перехватить у Вашингтона рычаги управления НАТО.

В ходе недавнего визита в США британский премьер Риши Сунак попытался уговорить администрацию Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса, пользующегося симпатиями и Варшавы, на пост нового генерального секретаря Североатлантического альянса.

Однако Белый дом не стал этого делать, что вызвало разочарование Лондона. Хотя официальных заявлений сделано не было, последовавшая реакция в медиа говорит сама за себя. Как заявил в интервью таблоиду The Sun бывший госсекретарь в министерстве обороны Великобритании Марк Франсуа, отказ в поддержке Уоллеса «крайне разочаровывает» и говорит о том, что «особые американо-британские отношения не такие уж и особые».

Байдену припомнили и прошлые «прегрешения».

Директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер в Фонде наследия Нил Гардинер обвинил президента США в том, что тот «имеет большой опыт нанесения ударов в спину Великобритании». Он «безжалостно торпедировал крупную торговую сделку между США и Великобританией, оскорбительно отказался присутствовать на коронации Карла III и поддерживает кандидатуру президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост следующего главы НАТО».

На этом фоне подписание соглашения «Партнерство-2030» выглядит желанием Великобритании и Польши обозначить собственный геополитический формат на польско-прибалтийском пятачке, альтернативный так называемому восточному флангу НАТО. Особенно учитывая то, что происходит это за несколько дней до визита Байдена в Лондон и саммита альянса, который 11–12 июля будет проходить в Вильнюсе.

Вполне возможно, что отсутствие серьезных договоренностей в Вильнюсе в отношении украинского конфликта будет даже на руку Лондону и Варшаве, так как предоставит аргументы в пользу их сепаратных действий в регионе. И направлены они будут на повышение градуса эскалации.

Ведь сегодня, если верить Newsweek, Вашингтон, наводнивший Польшу оперативниками ЦРУ, сдерживает Варшаву. Как, например, было сделано в случае с падением ракеты в Люблинском воеводстве. Тогда директор ЦРУ Уильям Бернс оперативно проинформировал президента Польши Анджея Дуду о том, что это была украинская ракета, сбив тем самым нарастающий вал антироссийских заявлений.

Лондон, Варшаву и Киев объединяет то, что, пусть и по разным соображениям, им выгодно поддерживать напряженность на Украине и вокруг нее. Поэтому нельзя исключать новых британских провокаций, возможно, под «чужим флагом» не только на контролируемых киевским режимом территориях, но и на польско-белорусской границе. Причем уже после окончания саммита НАТО в Вильнюсе.

Учитывая, что до следующей встречи лидеров альянса в Вашингтоне останется год, это время будет «окном возможностей» для активных действий британо-польского тандема. В том числе с точки зрения организации «вооруженного международного миротворческого корпуса» для захода на территорию Украины.