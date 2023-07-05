Германия сделала очередной недружественный шаг в отношении России, решив без суда и следствия конфисковывать автомобили с российскими номерами, случайным образом оказавшиеся на территории ФРГ. Увы, это не оказалось ни плохой шуткой, ни очередным фейком.

Иван Шилов ИА Регнум

Автомобили с российскими номерами у владельцев действительно начали изымать. Однако говорить о том, что это явление приняло повсеместный характер, а для задержания каждого авто с триколором на номерном знаке организуется настоящая спецоперация с привлечением группы оперативного реагирования немецкой полиции, всё же было бы небольшим преувеличением.

Так, официальный представитель таможенного управления ФРГ Андре Ленц в ответ на запрос СМИ заявил, что «согласно постановлению ЕС о санкциях (статья 3i № 833/2014), запрещается напрямую или косвенно покупать, ввозить в ЕС и провозить транзитом товары, перечисленные в приложении 21 к этому постановлению, которые приносят значительный доход России и тем самым позволяют России дестабилизировать ситуацию на Украине, если эти товары происходят из России или вывозятся из России». При этом в документе «упоминаются легковые автомобили и другие транспортные средства, и поэтому они, в принципе, подлежат запрету».

Также чиновник добавил, что «таможня осуществляет контроль над соблюдением антироссийских санкций ЕС в области импорта, экспорта и транзита товаров. В случае выявления возможных нарушений санкций при въезде частных лиц таможенные органы действуют в рамках своих полномочий». В то же время, он отметил, что касательно отдельных случаев, в том числе возможной конфискации, «информацию могут предоставлять только прокуратуры».

Депутат бундестага Ойген Шмидт — один из немногих представителей русских немцев в немецком парламенте, также являющийся соучредителем некоммерческой организации «Общества по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в ФРГ» (VADAR) — направил запрос немецкому правительству, дабы подтвердить законность подобных мер. По его словам, VADAR взяла эти случаи под контроль и проводит консультации с юристами.

«К сожалению, очередной всплеск русофобии, исходящий из высоких кабинетов правительства Германии, снова ударяет по невинным людям», — посетовал Шмидт, порекомендовав гражданам РФ воздержаться от использования Германии в качестве транзитного государства в ближайшее время.

По данным Deutsche Welle (признано иноагентом), в Германии зафиксированы несколько случаев изъятия легковых автомобилей с российскими номерами. Согласно источникам «Немецкой волны», «изъятия были отмечены в Гамбурге и Травемюнде, где имеются паромные переправы, по которым автомобили прибыли в ФРГ».

Немецкое «общественно-правовое» СМИ предполагает, что это может быть «личной инициативой таможенных чиновников, которая основывается на разночтении в английской версии документа и его немецком переводе». В английской версии говорится напрямую об экспорте, а в немецкой — о «вывозе» авто, что можно трактовать несколько шире.

Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press Погрузка машин на паром. Германия

Согласно регламенту «Санкции ввиду действий России по дестабилизации ситуации на Украине», в список запрещенной к ввозу в ЕС из РФ продукции включаются легковые автомобили, вмещающие менее 10 человек, гоночные машины и пикапы. Однако немецкие таможенники не пояснили, распространяются ли эти меры на частных лиц, которые въезжают в ЕС с личными целями.

Хотя ранее представитель минфина ФРГ Шарлотте Мигенда, отвечая на брифинге на вопрос, касающийся случаев конфискации машин с российскими номерами, сказала, что в Германии «законодательному применению подлежит постановление на немецком языке: (…) в отдельных случаях каждый владелец в случае конфискации автомобиля вправе обжаловать ее», отказавшись при этом комментировать отдельные случаи и порекомендовав обратиться в федеральное таможенное управление.

В таможенном управлении Росток-Варнемюнде (земля Мекленбург-Передняя Померания) подобных конфискаций не проводилось, хотя регион также принимает множество паромов из Северной и Восточной Европы (еще несколько лет назад до Варнемюнде даже ходил прямой паром из Санкт-Петербурга, ныне, к сожалению, отмененный). Теоретически на них тоже могут оказаться россияне на российских автомобилях.

У сотрудника мекленбургской таможни, согласившегося на условиях анонимности прокомментировать меры, предпринятые коллегами в других федеральных землях, подобные действия таможенников Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна вызвали недоумение.

По его словам, в описанных выше случаях речь может идти о коммерческом транзите, а не о добропорядочных автовладельцах, случайно попавших под жернова немецкого правосудия. Автомобили же, следующие транзитом через Германию на перепродажу в другие страны, традиционно привлекают повышенное внимание фискально-надзорных служб.

Однако основное направление экспорта автомобильного транспорта на протяжении десятков лет было прямо противоположным — из Германии в Россию, а потому действия коллег мекленбургскому таможеннику показались несколько странными.

Случаев же, когда у добропорядочных автовладельцев (из числа, например, русских репатриантов, имеющих привилегию сохранить русский паспорт при получении немецкого или обладающих долгосрочным видом на жительство в Германии) изымали личный автотранспорт с российскими номерами, в Мекленбурге-Передней Померании до сих пор зафиксировано не было.

«Скорее всего, таможенники в Травемюнде и Гамбурге просто решили проявить инициативу, дабы отчитаться перед руководством и медиа о хороших результатах работы за отчетный период», — заключает их мекленбургский коллега.

И это похоже на правду, поскольку о случаях изъятия автомобилей с российскими номерами в землях, не являющихся воротами морской торговли Германии, пока что также не сообщалось.