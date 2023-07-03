Новость о том, что дочерняя компания госкорпорации «Росатом» подписала рамочное соглашение о добыче лития в Боливии, облетела все российские СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум Литий

Речь идет о потенциальном сотрудничестве российской АО «Ураниум Уан Групп» и боливийской Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), в рамках которого компания Росатома получит право на освоение литиевого месторождения Пастос-Грандес на юго-западе страны.

Планируется, что российская компания инвестирует в разработку месторождения до 600 миллионов долларов, а именно в строительство комплекса по добыче литиевого рассола и комплекса по производству литиевых продуктов. Первую очередь промышленного комплекса планируется запустить в 2025 году, а к 2027-му — выйти на плановые объемы производства в 25 тысяч тонн карбоната лития в год.

Вместе с тем необходимо уточнить некоторые детали. Согласно местным законам, осваивать Пастос-Грандес необходимо в рамках совместных предприятий с боливийской госкомпанией. Также статус рамочного соглашения предполагает только намерения о создании предприятия и положения о начале подготовительных работ. Необходимо еще одобрение парламента Боливии для заключения официального контракта с YLB.

Однако, по мнению экспертов, даже выход на рамочное соглашение — крупная победа как российских властей, так и ГК «Росатом». Она пыталась выйти на местный рынок добычи лития с 2017 года, а в тендере на освоение боливийских месторождений участвовала с 2021-го. При этом одобрение участия российской компании в добыче лития произошло еще в январе, однако все необходимые вопросы решались вплоть до оглашения решения о подписании.

При этом в тендере участвовала не только АО «Ураниум Уан Групп», но и китайский консорциум СВС. Компании консорциума смогли заполучить самые богатые месторождения лития, в том числе и всемирно известный солончак Уюни с наивысшей в мире концентрацией лития на планете. Запасы лития в Пастос-Грандес, где предстоит работать российской компании, будут оглашены в ближайшие недели.

Литиевый многоугольник

На данный момент литий крайне востребован в различных сферах промышленности. Он используется для легирования металлов, для создания психотропных препаратов (например, для купирования маниакально-депрессивного психоза), в ядерной энергетике и, конечно же, для создания аккумуляторов.

Про последние обычно принято говорить в контексте появления электромобилей Tesla, а также потенциальных массовых запусков электротранспорта от мировых автомобильных гигантов («Форд», «Вольво», «БМВ», «Мерседес», «Хонда» и др.).

Однако если читатель на секунду отвлечется и постарается вспомнить, сколько же бытовой техники, работающей на аккумуляторах, находится у него дома, то примерно поймет масштабы того, как человечество подсело на литий. Например, для производства батарей для одних только мобильных устройств уходит несколько процентов мировых запасов (из них 0,58% выпадает на долю Apple).

По подсчетам отдельных специалистов, общемировое потребление лития к 2025 году достигнет никак не меньше двухсот тысяч тонн в год.

Ранее основным способом добычи данного металла считалась его добыча из руды: это занимало меньше времени, но обходилось довольно дорого. Позже появился второй способ, менее дорогой, но более продолжительный по времени: из солончаков Южной Америки (и Невады, на которые уже нацелилась Tesla).

Таким образом, Южная Америка является одним из основных центров добычи лития, при этом на ее долю приходится более половины мировых запасов данного металла. Главные месторождения находятся в горной местности, охватывающей территории трех стран — Аргентины, Чили и Боливии, получивших в свое время полуофициальное название «Литиевый треугольник».

Примерное количество разведанных запасов лития составляет 21 миллион тонн в Боливии, 19 миллионов тонн в Аргентине и 11 миллионов — в Чили.

Элита делит доходы

В Боливии объемы добычи лития пока не так велики, как в Аргентине и Чили, запустивших к себе множество западных компаний еще несколько лет назад.

Низким темпам добычи способствуют как сугубо технические проблемы (в содержащих литий боливийских соларах также велика доля магния, что затрудняет извлечение металла), так и неудачные попытки национального правительства развивать индустрию в прошлые годы.

Ситуацию также осложняют внутриполитические скандалы местной политической элиты, стремящейся застолбить и поделить доходы от потенциального развития месторождений. Ярким примером этому служит февральский скандал с сыном действующего президента Боливии Луиса Арсе, которого обвинили в «незаконном лоббизме в рамках тендеров на освоение литиевых месторождений» и оказании посреднических услуг двум компаниям из России и одной — из США. При этом обвинители даже не удосужились проверить тот факт, что в тендере участвовала только одна российская компания.

Интересно, что инициатором подобных атак является блок экс-президента, считающегося другом России, Эво Моралеса. При этом умысла навредить российским интересам здесь явно нет — Моралес активно пытается вернуть прежнее политическое влияние и добиться компенсационных выплат от потенциальных добытчиков лития для поддерживающих его индейских организаций.

Еще раньше литиевый проект оказался под угрозой из-за серии декабрьских протестов в боливийском Санта-Крусе. Волнения спровоцировали кризис в отношениям между руководством страны и оппозиционными губернаторами и поставили под угрозу все ключевые российские проекты в стране. Под угрозой оказались как проекты, связанные с литием, так и Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альту и разработки газовых месторождений в Витиакуа, Асеро, Ла-Сейба и Мадиди.

Global Look Press/dpa/Lucas Aguayo Araos Бассейны с солевым раствором, содержащие карбонат лития

Потенциальные проблемы нынешних властей Боливии во многом должны оставаться в фокусе российских интересов хотя бы потому, что в настоящий момент это государство является единственным поставщиком металла в Россию. До начала российской специальной военной операции были поставлены партии стоимостью в 2,3 миллиона долларов — 100% всего экспорта лития Боливии.

Произошло это после того, как весной 2022 года компании, добывающие литий в Аргентине и Чили, присоединились к западным санкциям и прекратили поставки в Россию.

Миллиард из Пекина

К задачам российской стороны не упускать из виду положение дел в политическом руководстве Боливии и воспользоваться важной победой в тендере необходимо добавить и третью — следить за китайскими компаниями, которые в делах добычи лития разыгрались не на шутку.

В разработку богатейших месторождений Боливии китайские компании собрались инвестировать до одного миллиарда долларов. При этом они уже работают в Аргентине. С 2022 года в Ganfeng Lithium заявили о намерении расширить деятельность по добыче лития до 30 тысяч тонн в год, заплатив за это более 900 миллионов долларов.

«Литиевым треугольником» Пекин при этом не ограничивается. Ganfeng Lithium также добывает литий в мексиканском штате Сонора. Причем в компании ухитрились сделать такое право единоличным и не пустить к месторождению мексиканские компании.

Также китайские компании фактически выиграли «войну за литий» в Африке, отдельные страны которой (Мали, Зимбабве, Намибия, Гана, Демократическая Республика Конго) также обладают весомыми запасами данного металла.

Инвесторы КНР начали развивать отрасль еще несколько лет назад, когда цены на литий были гораздо ниже. Например, месторождение в Зимбабве китайцы купили еще в 2021 году за 422 миллиона долларов. Отдельный интерес вызывает также и Намибия, причем в данном случае китайская сторона охотно инвестирует в добычу, осуществляемую австралийскими компаниями, и отбивает расходы, перерабатывая металл за дополнительные средства. Известно также, что китайских инвесторов уже «видели» в Мали.

А что в итоге? К настоящему моменту КНР обеспечивает более 60% мировой переработки лития, а также более 13% мировых поставок, начав скупать активы Австралии и Чили на этом направлении еще в конце нулевых.

Ограничиваться этим экономический сектор КНР явно не намерен. С начала 2023 года стало известно, что китайская компания CAPEIC заключила контракт на разработку нефтегазовых месторождений с представляющими правительство Афганистана талибами (движение «Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ). Предполагается, что вложения в нефтегазовую сферу помогут заполучить приоритетное право на добычу лития в провинции Газни, залежи которой, по некоторым данным, могут и превосходить боливийские.

Есть проекты и в России

Конкурировать с Китаем на данном направлении российским компаниям пока достаточно трудно. В КНР потратили долгие годы и достаточно большое количество ресурсов, чтобы достичь нынешнего положения.

Представляется разумным, во-первых, удержаться в Боливии. Не стоит забывать, что страны Западного полушария находятся под неусыпным присмотром западных «партнеров», которые явно не рады даже самым небольшим успехам российских предприятий на территориях, которые они считают «своими».

А во-вторых, уделять внимание и российским проектам. Например, планам Росатома по открытию производства литий-ионных аккумуляторов к 2024 году в Калининградской области. Или совместному проекту Росатома и «Норникеля» по добыче лития из руд из месторождения в Мурманской области.

Также известно о проектах использования содержащих литий рассолов попутных вод при добыче нефти и газа в Иркутской области, проводимых Газпромом и Иркутской нефтяной компанией.