Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вербует сирийских курдов для украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Стало известно, что американская разведывательная служба уже ведет переговоры с представителями курдских отрядов, чтобы отправить желающих воевать в составе Вооруженных сил Украины. Отмечается, что предлагаемый боевикам месячный оклад составляет 2 тысячи долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Курдские леворадикальные группировки, опекаемые Соединенными Штатами, представляют собой отличный вербовочный контингент для Пентагона и ЦРУ для перенаправления отдельных отрядов этих боевиков на Украину. Сейчас они контролируют районы северо-востока Сирии и имеют там сеть своих военных баз. Также группировки действуют в Ираке, Турции и Иране, где ведут вооруженную борьбу против местных правительств.

Давние друзья

На Украине уже отметились своим участием в боевых действиях граждане различных государств, которые ранее были участниками курдских леворадикальных формирований в Ираке и Сирии. Поэтому и появление самих курдских боевиков в зоне СВО не стало бы большой неожиданностью.

Есть среди них, например, некий Мейсер Гиффорд, британец, в свое время присоединившийся к курдским формированиям YPG в Сирии, а затем, после начала СВО, прибывший в качестве «добровольца» на Украину. Тогда он отмечал: «Они [украинцы] очень напоминают мне дух тысяч юношей и девушек, присоединившихся к курдским силам».

Есть в списках и Райан О’Лири, ветеран Национальной гвардии Айовы, который в течение четырех лет действовал в составе курдских формирований в Ираке. Он также отмечал схожесть менталитета курдов и украинцев. Это могло бы способствовать большему вовлечению курдских формирований в поддержку ВСУ. «Они действительно похожи. И украинские вооруженные силы, и курды имеют одинаковый менталитет», — отмечал он в интервью изданию Middle East Eye.

Феминистские взгляды курдских леворадикальных группировок привлекли в свое время и бразильскую модель, а по совместительству снайпера Талиту ду Валье. Она примкнула к ним, участвуя в боях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, а после начала СВО также поспешила защищать «леволиберальные ценности» на Украину, где и была убита год назад.

Наконец, известный нам британский подданный Эйден Эслин, также состоявший в курдских формированиях в Сирии, тоже оказался в составе ВСУ, был взят в плен российскими войсками в Мариуполе, а затем был обменян на российских военнослужащих.

Американское издание The Washington Post со ссылками на просочившиеся секретные документы сообщало о прямых связях между украинским военным руководством и курдскими леворадикальными формированиями в Сирии. В частности, речь шла о том, что служба военной разведки Украины разработала планы проведения тайных атак на российские силы в Сирии, используя курдские формирования, поддерживающие США.

В статье также упоминается, что украинские офицеры рассматривали возможность обучения боевиков т. н. Демократических сил Сирии (SDF) (вооруженные силы «автономного правительства» северо-восточной Сирии, контролируемые курдскими леворадикалами из Рабочей партии Курдистана (РПК)) нанесению ударов по российским целям.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк тогда фактически признал, что такая операция действительно планировалась. По его словам, «война предполагает множество различных мер». Он заявил, что, поскольку Россия является главным врагом, Украине приходится воевать на разных фронтах.

«Было очень важно отвлечь их (РФ — ред.) внимание. Разрабатываются разные операции на разных уровнях, потому что это конкретный, крупный противник — Российская Федерация. Нам нужно снижать их ресурсные возможности», — сказал тогда Подоляк. Он добавил, что таких операций может быть разработано десятки, но реализованы будут только приоритетные.

«Радикальный интернационал» на службе Запада

Показательно, что Киев планировал для этих целей использовать и радикальные джихадистские группировки из сирийского Идлиба, с которыми у Украины также начало налаживаться взаимодействие на фоне противостояния с Россией. Но это стало известно Турции, которая выступает страной-гарантом зоны деэскалации Идлиб. Анкара тогда потребовала от Киева прекратить подобные контакты с местными формированиями, включая и террористический альянс «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее отдельные группы чеченских и албанских джихадистов из Идлиба смогли добраться до Украины и присоединиться к ВСУ.

Кстати, нет ничего удивительного в том, что вчерашние непримиримые враги — радикалы-джихадисты из Идлиба и курдские левые радикалы с сирийского северо-востока — превращаются в «партнеров», становясь частью глобальной антироссийской сети, возглавляемой Западом. Для Соединенных Штатов оказалось возможным начать примирение этих непримиримых ветвей радикализма против общих врагов — России и Турции.

В частности, в Идлибе отмечается рост напряжённости между террористическим альянсом ХТШ и Турцией. Последняя не отреагировала на недавнюю активность ВКС РФ в Идлибе, когда наносились удары по базам ХТШ в этом сирийском регионе, что может рассматриваться как признание этих действий оправданными.

Причиной такой позиции могла стать и интенсификация контактов между ХТШ и коалицией SDF, которую поддерживают США. В свою очередь, через эти контакты также налаживается связь между террористами из ХТШ и военными из США.

В последние месяцы лидеры ХТШ посетили штаб SDF в Хасеке, где также, видимо, встретились с американцами, а представители SDF — штаб ХТШ в Идлибе. В связи с этим в самой Турции прошли аресты лиц, связанных с ХТШ.

В то же время связи Украины с курдскими леворадикалами выстраивались еще до начала СВО, а Киев был давним поставщиком вооружений для этих формирований.

Так, еще в мае 2017 г прошла встреча между полевыми командирами РПК в Киеве и была достигнута договоренность о закупке и передаче оружия и боеприпасов этой курдской группировке. Номенклатура вооружений включала ПЗРК «Игла», снайперские винтовки, очки ночного видения, тепловизоры и частотные глушители.

Из террористов в союзники Вашингтона

Изначально деятельность курдских партий и группировок, аффилированных с РПК, включая и ее сирийские филиалы, такие как SDF/YPG, считалась террористической. Однако во многих странах Евросоюза и США лидеры РПК нашли способ, как в глазах Запада превратиться из преступника в жертву. Для этого им пришлось трансформировать собственную идеологию, несколько отойдя от изначальных марксистских принципов.

Новая идеология РПК была сформулирована уже после ареста ее лидера Абдуллы Оджалана в 1999 году под влиянием творчества американского социального философа Мюррея Букчина, с трудами которого Оджалан ознакомился, будучи в заключении. Основой новой идеологии РПК, сформулированной Оджаланом на платформе идей Букчина, стал «демократический конфедерализм».

В центре положений этой доктрины было весьма близкое представителям западного мира «гражданское общество», которое должно было заменить собой государство. Оджалан отказался от идеи создания изолированного курдского государства, что должно было способствовать радикальному пересмотру отношений курдов с другими ближневосточными народами. Вместо этого они должны были вместе с курдами создавать единое «гражданское общество», якобы не обремененное государственными институтами.

Вторым столпом доктрины стало абсолютное гендерное равенство и откровенный феминизм, что также было встречено овациями на Западе. В частности, «курдами» были созданы отдельные женские военные формирования, имеющие собственную иерархию и являющиеся отдельной «женской армией». А любую руководящую должность должны занимать сопредседатели — мужчина и женщина.

Ulusal Kanal Руководитель «Конфедерации курдских общин» Джамиль Байек

Так, Джамиль Байек, который является членом политбюро РПК и руководителем «Конфедерации курдских общин» (Koma Civaken Kurdistan — KCD), разделяет свои полномочия с Хюля Оран (также известной как Бесе Хозат), которая представляет «женскую половину» организации.

Показательно, что первая попытка реализовать эту концепцию на практике была осуществлена в Сирии в рамках создания курдской «Демократической федерации Рожава — Северная Сирия» и ее военного крыла SDF в ходе сирийского конфликта.

Однако многие арабские племена, а также консервативные представители курдов и сирийских туркоманов выступили против этого проекта и распространяемых в его рамках радикальных секуляристских и феминистических идей.

Сирийские филиалы РПК в лице SDF пытаются втянуть как можно больше местных жителей в свой леворадикальный проект. Для этого они берут под контроль молодежь и детей из консервативных мусульманских семей, внедряя чуждые для исповедующих ислам сирийцев программы обучения в школах с откровенными призывами к атеизму. Дело доходит даже до похищения детей для того, чтобы они проходили обучение и соответствующую идеологическою накачку в закрытых военных лагерях.

В новом докладе ООН о детях в вооруженных конфликтах, опубликованном в минувший вторник, говорится, что использование детей-солдат в Сирии растет, даже несмотря на то, что боевые действия в большинстве районов страны сходят на нет. Этот рост связан, прежде всего, с усилиями американских союзников из SDF, на которых приходится больше всего случаев вербовки сирийских детей в свои ряды.

Американцы никак не препятствуют вербовке, в том числе и девочек, в ряды этих боевиков. Как отмечалось выше, в SDF существуют особые женские формирования, представляющие отдельную вооруженную структуру, известную по аббревиатуре YPJ, для службы в которой в том числе и похищают девочек из консервативных семей. Так, недавно был придан огласке факто похищений 13-летней сирийки Пейал Акил, которая была похищена вербовщиками из SDF по пути из школы домой и оказалась в военном лагере для детей.

На Западе закрывают глаза на подобное насилие, считая наличие женских формирований в рядах SDF проявлением «высших форм» гендерного равенства и феминизма. Наоборот, благодаря поддержке США и Франции квазигосударственное образование во главе с SDF не только смогло сохраниться, но и взяло под контроль значительные территории, которые и стали центром притяжения леворадикальных боевиков со всего мира.

Примечательно, что среди этих формирований, объединенных под эгидой International Revolutionary People’s Guerrilla Forces (IRPGF), действовали и группы ЛГБТ-боевиков. IRPGF признали наличие этих отрядов, отметив, что для их создания им даже не потребовалось согласование с командованием SDF.

Теперь же, после возвращения домой, многие из боевиков IRPGF решили вновь попытать счастья уже на Украине, а вслед за ними туда потянулись и сами курды.