29–30 июня в Брюсселе состоялся саммит лидеров Европейского Союза. И хотя и сам Союз, и отдельные входящие в него страны испытывают массу разнообразных проблем, тем не менее основной фокус внимания повестки саммита был смещен за пределы ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Сразу же Первая же сессия первого же дня саммита была посвящена Украине.

В приглашении на мероприятие, которое председатель Евросовета Шарль Мишель рассылал лидерам, говорилось, что на фоне продолжающихся боевых действий и разрушения дамбы Каховской ГЭС Евросоюз должен подтвердить свои обязательства по поддержке Киева посредством непрерывной финансовой и военной помощи. А платить придётся долго — Европа, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, исходит из того, что украинский конфликт завершится нескоро.

Перед началом саммита Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал удвоить помощь Украине и допустил мысль, что Европейский фонд мира станет Оборонным фондом Украины. Хотя, как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту идею, он уже давно стал Европейским фондом войны. Изначально фонд создавался в 2021 году для финансирования задач, направленных на сохранение мира, предотвращение конфликтов и укрепление международной безопасности, но после начала СВО средства из него переориентировали на закупку вооружений для Украины.

А Еврокомиссия неделей ранее обратилась к государствам — членам ЕС с призывом внести ещё €50 млрд для Украины в общий бюджет ЕС, который, как отчиталось само ведомство, полностью исчерпали досрочно, а это ни много ни мало свыше €1 трлн. В связи с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан несметное количество раз повторял вопрос: «А где деньги?»

«Всего через 2 года после принятия 7-летнего бюджета у Брюсселя заканчиваются деньги. Как так? Что случилось с бюджетом? Где деньги, Еврокомиссия?» — написал политик в Twitter, проиллюстрировав GIF-изображением растерянного героя Джона Траволты из фильма «Криминальное чтиво».

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press Виктор Орбан

В интервью венгерской радиостанции Kossuth, которое дал 30 июня на полях саммита ЕС, Орбан подчеркнул, что за последние 1,5 года ЕС и так уже предоставил Украине €70 млрд, а куда пошли эти деньги, неизвестно, как неясно и то, кто будет контролировать средства и на что они пойдут. Глава венгерского правительства уверен, что у Еврокомиссии нет шансов добиться от стран ЕС выделения дополнительных €50 млрд.

«В бюджете ЕС нет денег. Куда делись эти деньги? Мы знаем ответ: они были выданы Украине для войны, которой не должно было быть», — заявил он.

Отвечая на вопрос, приблизит ли финансовая помощь ЕС мир на Украине, Орбан сказал, что не согласен с подходом больших игроков, утверждающих, что нужно продолжать давать деньги, украинские солдаты будут воевать и таким образом победят русских.

«Прошло полтора года, мы сделали то, что сделали, результат нулевой, даже отрицательный. Россия не побеждена, российское политическое руководство на месте, в российской экономике всё хорошо, а мы страдаем от высокой инфляции, и у нас нет денег, чтобы поддержать украинцев. Очевидно, что контрнаступление, начатое украинцами, идёт трудно, и есть серьёзные сомнения в том, что мы вообще можем на что-то надеяться», — констатировал он.

Орбан подчеркнул, что принадлежит к другой школе — той, которая убеждена, что нужны переговоры, а не продолжение военных действий.

Где взять деньги

Собственных денег у ЕС для Украины нет, но есть соблазн отдать ей чужие средства, «отжатые» незаконным путём, — замороженные активы РФ. Европейские чиновники давно ищут способ, как передать российские средства на нужды Киева, но тщетно — легального механизма нет.

К тому же этот вопрос вызывает разногласия между членами ЕС: крупные государства, в частности, Германия, опасаются, что непродуманные действия могут подорвать доверие иностранных инвесторов и спровоцируют их уход с европейского финансового рынка. О таких рисках предупреждал и Европейский центральный банк.

По итогам первого дня саммита премьер-министр Бельгии, на территории которой находится 90% замороженных российских активов, Александр де Кроо заявил о намерении ЕС использовать сверхприбыль от вложения этих средств РФ для помощи Украине и рассчитывает на доход не менее €3 млрд в год.

JIP Европейский центральный банк

О конфискации активов речи нет, суть в том, что компании получают сверхприбыль от вложения российских средств, а она облагается налогом. По словам источников издания The Guardian, юристы признали такой шаг приемлемым с правовой точки зрения, а предложение может быть одобрено только после того, как его обсудят с Великобританией, США и Японией.

Однако Евросоюз должен быть способен в любой момент вернуть активы России, поэтому необходимо найти возможность заработать на этих средствах больше, чем проценты плюс сами замороженные авуары. Газета Financial Times предупреждает, что если активы потеряют свою стоимость, то их придётся возмещать за счёт европейских налогоплательщиков. Чего лидеры стран, естественно, не хотят.

В конечном результате никакого прогресса по этому вопросу ЕС достичь не удалось, они договорились работать дальше, а Еврокомиссия, по словам председателя Урсулы фон дер Ляйен, внесёт предложение по использованию сверхприбыли от российских суверенных активов.

Концепция изменилась

Как рассказал французский дипломатический источник Agence France-Presse, утром 30 июня на полях саммита представители Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Польши, Румынии, Испании, Португалии, Италии и Бельгии провели встречу, на которой обсудили последствия возможного расширения ЕС за счёт Украины.

Совершенно очевидно, что принимать в свои ряды страну, на территории которой идут боевые действия, которая фактически существует только на деньги извне, сейчас (да и в ближайшей перспективе) точно не будут. Видимо, европейцы решили просчитать всё наперёд, чтобы потом не было неприятных сюрпризов, в каком положении оказался ЕС после приёма Украины.

В то же время Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине гарантий безопасности, которые, как уточняла Financial Times, предусматривают финансирование, поставки оружия, обучение военнослужащих и передачу разведданных.

Однако не все страны ЕС хотят брать на себя какие-либо долгосрочные обязательства в отношении Киева, к тому же Австрия, Ирландия и Мальта попросили учесть их нейтральный статус, который не подразумевает оказание военной помощи. Впрочем, они давно сами дискредитировали себя, присоединившись ко всем пакетам антироссийских санкций.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press Украинские солдаты осваивают танк Leopard 1A5 на полигоне в Германии, где инструкторами выступают немецкие и датские специалисты

И хотя постулат «помогать Украине столько, сколько потребуется» никто не отменял, в итоговом документе саммита европейские лидеры впервые обозначили условия для оказания дальнейшей поддержки Киеву и заметно изменили позицию по ряду аспектов:

1. Изначальный тезис о готовности «взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины на долгосрочный период» в итоговой редакции стал гласить, что государства — члены ЕС готовы рассмотреть варианты таких обязательств, причём только совместно с международными партнёрами. С кем именно, не уточняется, но, возможно, в это число входит НАТО, чей генеральный секретарь Йенс Столтенберг также участвовал в саммите.

2. Европейские чиновники впервые выдвинули условие для продолжения военной помощи Украине: она не должна наносить ущерб интересам самих стран ЕС и идти вразрез с национальной политикой отдельных европейских стран в области обороны и безопасности.

Включение этого пункта для руководства ЕС может быть способом успокоить те страны, которые недовольны безграничными тратами на Украину в ущерб собственной национальной безопасности, а для самих государств-членов способом дистанцироваться от военной помощи ВСУ на фоне уже исчерпанных запасов вооружений и отсутствия успехов украинской армии на поле боя.

3. ЕС обозначил необходимость продолжения стабильной, предсказуемой и устойчивой финансовой поддержки Украины (опять же в сотрудничестве с международными партнёрами), но ни о каких €50 млрд, которые так хотела получить с членов ЕС Еврокомиссия, не упомянуто.

4. Заметно изменилась риторика и относительно «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: вместо прежней безоговорочной поддержки всех 10 пунктов плана теперь ЕС поддерживает только ключевые принципы и цели.

5. Лидеры ЕС допустили появление новых мирных инициатив для урегулирования кризиса, сделав оговорку, что они должны базироваться на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ (т. е. с Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями). Любопытно, что никаких исключений варианта замораживания конфликта не упоминается, хотя в последнее время европейские политики говорили, что это недопустимо.

6. Участники саммита осудили преднамеренное разрушение Каховской ГЭС, но обошлись без указания виновников, а ведь сразу после аварии без суда и следствия многие возлагали ответственность на Россию, впрочем, как и всегда.

Всё о России думают

Российской тематики в первоначальной повестке саммита не было, но события 24 июня внесли свои коррективы.

В разгар попытки вооружённого мятежа, предпринятой основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, европейские чиновники все как один говорили лишь, что следят за ситуацией, это внутреннее дело России, а они не имеют к происходящему никакого отношения, словно чётко следовали инструкции, разосланной госсекретарём США Энтони Блинкеном американским дипломатам по всему миру.

Тем не менее уже по завершении событий Запад продолжает изучать, что же тогда произошло на самом деле, а Федеральная разведывательная служба Германии (BND) даже запустила внутреннюю проверку, чтобы разобраться, почему немецкие службы были не осведомлены о готовящемся мятеже, хотя США были в курсе за несколько дней.

И всё же заявления о расколе и слабости России, разрушении мифа о её несокрушимости звучали и продолжают звучать. Даже в приглашении на саммит Шарль Мишель написал: «Наше непоколебимое единство контрастирует с разобщённостью в России, продемонстрированной событиями этих выходных».

Президент Франции Эммануэль Макрон не мог удержаться от публичного, комментария, заявив что «мятеж в России показывает разногласия, существующие внутри страны, хрупкость её армии и вспомогательных сил».

Однако в чужом глазу соломинку видишь, а в своём бревно не замечаешь.

За два дня до открытия саммита в пригороде Парижа Нантере полицейские убили из табельного оружия подростка арабского происхождения, нарушившего Правила дорожного движения и отказавшегося по требованию патрульных остановить автомобиль. Это спровоцировало протесты в разных уголках страны.

И всё же президент Франции не отказался от поездки в Брюссель и даже успел ходить с супругой на концерт Элтона Джона, за что сразу подвергся критике со стороны граждан. Но беспорядки достигли таких масштабов, что лидеру Пятой республики пришлось срочно вылететь в Париж 30 июня, отменив итоговую пресс-конференцию в бельгийской столице, чтобы провести заседание кризисного штаба.

Отсутствие Макрона на саммитах ЕС — крайне редкое событие, отметил телеканал BFM.

Российские официальные лица, такие как Дмитрий Медведев, Сергей Лавров и Мария Захарова, отпускают по этому поводу ироничные комментарии, сравнивая события мятежа «Вагнера» и беспорядков во Франции и высказывания по этому поводу, сделанные Макроном.

Не российско-украинским конфликтом единым

И всё же не стоит думать, что весь саммит был посвящен исключительно украинскому конфликту и ситуации вокруг него.

В Брюсселе европейские лидеры также провели дискуссию по отношениям с Китаем. В итоге ЕС подтвердил многогранный политический подход к КНР: он одновременно рассматривается и как партнёр, и как конкурент, и как системный соперник.

«Несмотря на разные политические и экономические системы, ЕС и Китай имеют общую заинтересованность в развитии конструктивных и стабильных отношений, основанных на уважении, основанном на правилах международного порядка, сбалансированном взаимодействии и взаимности», — говорится в документе.

Впрочем, даже в разговоре о Китае европейцы вновь возвращаются к Украине. Евросоюз намерен активно сотрудничать с Китаем в климатических вопросах, решении проблем здравоохранения, продовольственной безопасности, гуманитарной помощи и других важных международных вызовов. А самый главный вызов сейчас — украинский кризис. И страны ЕС призвали Китай оказать давление на Россию, своего близкого союзника, чтобы она немедленно и полностью вывела войска с Украины без предварительных условий.

Конечно же, без внутриевропейской повестки тоже не обошлось — саммит лидеров ЕС как-никак.

Проблема, которая остро стоит перед сообществом уже много лет, но решение так и не приближается, наоборот, ситуация только осложняется, — миграционный кризис: к беженцам из африканских и ближневосточных стран с 2022 года добавились ещё миллионы приезжих с Украины. Идея с распределением гостей по всем странам ЕС в соответствии с квотами давно и окончательно провалилась, а найти реально действенный механизм не получается. Вот и нынешняя встреча в Брюсселе успехов не принесла.

«На саммите ЕС 27 государств-членов не смогли прийти к консенсусу по европейской политике предоставления убежища из-за сопротивления со стороны Венгрии и Польши», — сообщило агентство DPA.

Michael Matthey/Global Look Press Беженцы из Украины стоят в вестибюле железнодорожного вокзала Лаатценской торговой ярмарки после прибытия. Нижняя Саксония. Лаатцен. Германия

По словам Орбана, странам ЕС раньше удавалось приходить к соглашению по разным вопросам, однако «миграция их глубоко разделила».

«Мы сможем принять любые правила только в том случае, если согласятся все, будет единогласное решение. Но путём ряда стремительных, похожих на путч акций сторонники миграции продавили на совете глав МВД предложение об установлении квот на миграцию. Венгрия и Польша до конца голосовали против, а несколько стран воздержались, что можно расценивать как мягкое «нет»», — заявил премьер-министр Венгрии.

В общем, саммиты ЕС уже не те: вместо того чтобы решать, как сделать так, чтобы европейцам жить стало лучше, жить стало веселее, лидеры стран обсуждают ситуацию на Украине, которая даже в союз не входит и войдёт нескоро, если это вообще произойдёт, повторяют наперебой антироссийские тезисы, прекрасно осознавая, что вводимые санкции так и не сработали. Они сами выбрали себе роль послушного вассала США, беспрекословно исполняющего указы из-за океана, расторгающего выгодные им сделки и молча подносящего боеприпасы для ВСУ. И никто иной, кроме самих европейских лидеров, в этом не виноват.