Как колумбийцы оказались в краматорском кафе под российским «Искандером»

Вечером 27 июня в Краматорске было крайне неспокойно. Российский «Искандер» приземлился прямиком на кафе RIA Lounge в центре Краматорска, где неплохо проводили время иностранные наемники в компании иностранных политиков и активистов.

Иван Шилов ИА Регнум Кафе RIA Lounge

Впоследствии выяснилось, что в зоне поражения находились наемники Алекс Галлант, Ник Дуворт и Арно Дедекер, а также трое колумбийских граждан, ужинавших в компании украинской писательницы Виктории Амелиной. Вскоре стало известно, что и колумбийская троица не так проста и вряд ли оказалась в такой компании случайно. Чего только стоит тот факт, что один из них — действующий депутат парламента Колумбии Серхио Харамильо.

Необычная троица

Помимо колумбийского политика Серхио Харамильо на месте событий находились писатель Эктор Абад, а также журналистка Каталина Гомес. Первые двое получили легкие ранения, а Гомес, по отдельным данным, или не была ранена вовсе, или все же была вынуждена обратиться за медицинской помощью. А вот сопровождавшая их Виктория Амелина находится в критическом состоянии.

Биографии данных лиц весьма интересны — начнем с Серхио Харамильо.

В свое время он успел побывать верховным комиссаром по делам мира при колумбийском президенте Хуане Мануэле Сантосе и состоял в руководстве переговорной группы между правительством Колумбии и партизанами из FARC с 2012 по 2016 год.

Также Харамильо состоял в должности вице-министра обороны Колумбии, советника по национальной безопасности, занимал различные дипломатические должности в Европе и ездил на переговоры в Гавану.

Образование получил в нескольких университетах: в Торонто, Оскфорде, Кембридже и в одном из университетов Германии. Помимо родного испанского свободно говорит на английском, немецком и французском языках. Общается также на итальянском и русском. Кроме того, Харамильо является родственником сразу нескольких колумбийских президентов и министров.

На Украину же данный персонаж прибыл как основатель организации Aguanta Ucrania.

Писатель Эктор Абад в свое время окончил частную католическую школу, управляемую небезызвестной организацией Opus Dei, долгое время жил в Италии и Испании. Как поговаривают, связан с Opus Dei до сих пор. Также является одним из «архитекторов мирных переговоров с FARC» и давним знакомым Харамильо.

Каталина Гомес также является выпускницей одного из подведомственных Ватикану учебных заведений — Папского Боливарианского университета в Медельине.

Aguanta Ucrania

Что касается конторы, которую представляли на Украине граждане Колумбии, то ее деятельность направлена на распространение проукраинских нарративов в латиноамериканской культурной среде.

Организация объединяет региональных писателей, художников, журналистов, архитекторов, дизайнеров, поэтов и многих других.

Голосом отдельных акций Aguanta Ucrania является известная чилийская писательница Изабель Альенде, взявшая в последнее время моду сравнивать всех подряд с диктатором Аугусто Пиночетом, убившим ее родственника — президента Сальвадора Альенде.

В настоящий момент в организации активно рассказывают о ранениях Харамильо и его спутников, а также о «кошмарах российских обстрелов», играя на руку Киеву и стараясь не заострять внимание на том факте, что «простые колумбийские граждане» находились в среде наемников, обсуждали аспекты помощи им.

Обращает на себя внимание тот факт, что Харамильо во время прилета беседовал с украинской писательницей Викторией Амелиной.

Последняя достаточно известна в европейском литературном сообществе разного рода творческими публикациями о «военных преступлениях России», «украинских политических заключённых в России» и жертвах «российских оккупационных властей на захваченных территориях».

Вопрос о том, почему именно колумбийцам было необходимо проводить такие встречи в непосредственной близости от линии фронта, а не где-нибудь в более безопасном месте. Ни колумбийская, ни украинская сторона не удосужились этого убедительно объяснить.

Как бы то ни было, в настоящее время представители Aguanta Ukrania вовсю трубят о варварстве российских войск, называют случившееся военным преступлением и грозятся направить «все необходимые данные» в соответствующие международные организации.

Реакция в Колумбии

История с латиноамериканцами в Краматорске вскоре добралась до родных им колумбийских берегов, и спустя часов десять на случившееся отреагировал президент Колумбии Густаво Петро. Бывший левый партизан, к слову.

Президент заявил, что Россия напала на «трех беззащитных колумбийских граждан» и тем самым «нарушила протоколы войны». В связи с этим МИД было велено направить Москве дипломатическую ноту протеста.

Также в Колумбии ожидают возвращения домой «в целости и сохранности» всех троих — Харамильо, Абада и Гомес.

Данные заявления мигом разлетелись в прозападные испаноязычные СМИ. Многие из них также принялись смаковать «провокационное заявление российского посольства в Боготе», где, как утверждается, охарактеризовали поездку колумбийцев в город, находящийся недалеко от линии фронта «безрассудной», а место — «неподходящим для дегустации блюд украинской кухни».

Надо обратить внимание, что, по сути, это первое жесткое высказывание президента Колумбия в связи с событиями на Украине.

Но в данном случае этому существует объяснение — Харамильо, Абад и Петро старые знакомые и вместе состояли в команде президента Хуана Мануэля Сантоса: первые двое засветились на мирных переговорах с FARC, а Петро выполнял функции мэра Боготы.

Правда, колумбийские политические группировки, которым подчиняется большая часть региональных СМИ, сочли реакцию Петро «слишком мягкой».

В связи с этим газеты уже несколько дней пестрят заголовками о «чудовищных варварствах России» — это, на минуточку, происходит в стране, где гражданская война (жертвами которой ежегодно становятся тысячи человек) все еще не закончена. Ну и по классике авторы таких публикаций требуют от президента Колумбии «решительных действий». Например, присоединиться к санкциям или даже направить на Украину оружие.

Партнер НАТО на дальних берегах

Интерес к инциденту с участием колумбийцев подогревает то, что информация о наёмниках из этой латиноамериканской страны регулярно появляются в прессе в контексте конфликта на Украине. И это неудивительно.

Многие годы в Колумбии продолжаются боевые действия между действующей властью, радикальными группировками и наркокартелями. Экономическая ситуация в отдаленных провинциях, да и многих крупных городах, оставляет желать лучшего.

Timothy L. Hale/Global Look Press

В стране с избытком хватает отставных военных, полицейских, лиц, имеющих проблемы с законом и разочаровавшихся в системе. И все они активно ищут способы для заработка. Кто-то идет в криминал, а для других подарком стало создание украинского «интернационального легиона».

При этом колумбийские наемники, успевшие отслужить в армии или полиции, ценны тем, что проходили обучение у американских инструкторов и, пользуясь этим фактом, нередко выбивают себе более высокую оплату, попадая на новые «места работы» вдали от родного края.

Ситуация также интересна тем, что Колумбия еще в 2017 году стала первым в Латинской Америке партнером НАТО и неоднократно проводила для военнослужащих других стран Альянса учения по разминированию. А колумбийские военнослужащие не раз были замечены в общих военных операциях, которые проводились достаточно далеко от Латинской Америки.

Механизм в данном случае такой: благодаря ряду военных соглашений с колумбийским правительством НАТО призывает для участия в спецоперациях (например, так было в Афганистане) военнослужащих Колумбии, находящихся в миротворческих миссиях ООН в странах Африки — ЦАР, Мали и других.

Кроме того, летом 2022 года на Украину была официально переброшена группа военнослужащих из Колумбии в качестве помощи ВСУ «в работах по разминированию». Первоначально они были направлены в одну из граничащих с Украиной стран, вероятно, в Польшу, а уже после приехали непосредственно в страну на срок от пяти до девяти месяцев.

Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что помощь Украине производится в рамках обладания страной статусом Основного союзника США вне НАТО и была согласована с Пентагоном.

В связи с этим многие ожидают, что ситуация с попавшими (а точнее слегка задетыми) под российский ракетный удар Серхио Харамильо и Ко может быть использована для того, чтобы Колумбия, наконец, присоединилась к западным санкциям, а также направила на Украину имеющееся у нее оружие российского производства.

Густаво Петро, к слову, еще несколько месяцев назад отказался от подобных действий, настойчиво предлагаемых американскими «партнерами», и занимался в большей степени региональными вопросами. Посмотрим, примет ли он какие-то решения сейчас.