«Странные вещи в Ватикане»: скрытые смыслы визита кардинала Дзуппи в Москву

Визит зондирующего свойства. Так в московских политических кругах оценили посещение российской столицы специальным представителем папы Римского Франциска, президентом Конференции католического епископата Италии кардиналом Маттео Дзуппи. Следует сказать, что определенную почву для такого видения подпитывали и в Риме.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Дзуппи

Так, накануне визита Дзуппи профессор Папского восточного университета дон Стефано Каприо в интервью L’Agenzia Servizio Informazione Religiosa предположил, что на его содержание повлияет «попытка переворота в России», имея в виду «поход на Москву» Евгения Пригожина. По мнению Каприо, эти события «как-то облегчают миссию Святого престола в смысле мотивов, потому что русские настолько изолированы, в том числе и с церковной точки зрения, что папа остается единственным другом, который у них есть».

Это утверждение, безусловно, выглядит натянутыми, поскольку Россия хотя и испытывает сложности в коммуникации с западными лидерами, поддерживает интенсивные контакты с остальным миром. Также вряд ли стоит квалифицировать визит итальянского кардинала как «миссию Святого престола», скорее, перед нами пример личной дипломатии папы Франциска. А это не одно и то же.

«В Ватикане, несомненно, происходят странные вещи», — отмечает итальянский портал Affaritaliani, видя странности в том, что Дзуппи затмил государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина, институционально ответственного за внешнюю политику Ватикана.

«Паролин был попросту отстранен от дел папой Франциском, который складывает все яйца в корзину Дзуппи, — считает издание. — За всем этим стоит еще одно соображение, роль Общины святого Эгидия (с которой связан кардинал — прим. авт.), которую можно считать своего рода «бригадой Вагнера» Католической церкви, и обладающей значительной огневой мощью».

Это придает миссии Дзуппи амбивалентный характер.

С одной стороны, скептицизм, который со всем смирением демонстрирует государственный секретариат Святого престола, делает кардинала «политической одиночкой». С другой, Дзуппи, который, как утверждает газета Corriere della Sera, взял с собой письмо понтифика президенту России Владимиру Путину, является доверенным лицом Франциска и каналом связи.

В этой ситуации Москва не дезавуирует папского спецпосланника, но и не забегает вперед.

Комментируя встречу кардинала с помощником российского президента Юрием Ушаковым, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что «речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел». Однако, по его словам, «каких-то конкретных решений или договоренностей нет, при необходимости диалог будет продолжаться».

Похоже, что если личная дипломатия понтифика где и может сработать, то на церковном направлении. Визиту Дзуппи предшествовала командировка в середине июня председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Антония в Ватикан.

Здесь его принял папа Франциск. Состоялись встречи Антония с кардиналом Паролином, секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, основателем Общины святого Эгидия профессором Андреа Риккарди и ее вице-президентом профессором Андреа Роккуччи. Ранее в мае глава ОВЦС в Риме провел беседу с префектом Дикастерии по делам Восточных церквей архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Что любопытно, в дни, когда в Москве находился кардинал Дзуппи, архиепископ Гуджеротти, в 2020 году выступавший в роли специального представителя папы Франциска по Белоруссии, оказался в Минске. С ним встретился глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. Одной из тем «обстоятельных переговоров», пояснила пресс-служба дипломатического ведомства, стала «текущая ситуация в Евразийском регионе и в мире в целом».

А в российской столице Дзуппи побывал в резиденции предстоятеля Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе встречи патриарх указал на риск «возникновения крупного мирового вооруженного конфликта», для предотвращения которого «очень важно», чтобы объединились силы, заинтересованные в сохранении мира и справедливости.

При этом Кирилл указал на то, что у Русской православной церкви и Католической церкви имеется опыт взаимодействия, в том числе на фоне очень неблагоприятного политического климата.

В этой связи он упомянул положительную роль Общины святого Эгидия, которая в весьма непростых обстоятельствах, связанных с Холодной войной, продолжавшейся большую часть второй половины XX века, поддерживала активные связи с Московским патриархатом. В ответ, сообщает служба коммуникации ОВЦС, «гость подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации диалог должен не останавливаться, а быть еще более интенсивным».

Это говорит о намерении папы и патриарха продолжать долгую игру, выходящую за границы украинского конфликта, не дав сорвать диалог между Святым престолом и Московским патриархатом, даже если эти намерения не разделяют некоторые силы в Католической и Русской православной церквах. Посмотрим, что этого получится.

И еще один штрих к визиту Дзуппи. Английская редакция Vatican News («Радио Ватикана») сопроводила репортаж о посещении кардиналом Третьяковской галереи иллюстрацией с интригующей подписью: «Папа Франциск в молитве перед иконой Владимирской Богоматери в Москве».

Скриншот страницы Vatican News Подпись к иллюстрации, размещенная Радио Ватикана: «Папа Франциск в молитве перед иконой Владимирской Богоматери в Москве»

На первый взгляд, это выглядит обычным курьезом. Но, возможно, английская редакция уважаемого ватиканского издания знает что-то такое, чего не знают остальные?