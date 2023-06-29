США столкнулись с неизбежными демографическими изменениями, которые только набирают обороты. На днях власти Техаса отчитались о том, что большинство населения в штате впервые за 150 лет стали составлять испаноязычные. Их доля, по данным статистических служб, достигла 40,2%, тогда как процент белого населения Техаса сократился до 39,8%.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

Техас стал уже четвёртым штатом США, где белые оказались в меньшинстве. В Калифорнии и Нью-Мексико испаноязычные по доле населения давно их обошли. А на Гавайях большинство составляют представители коренного островного народа. На очереди Аризона, Флорида и Джорджия — в этих штатах белые тоже окажутся в меньшинстве в ближайшее десятилетие. А есть ещё столица США — округ Колумбия — где большинство составляют чернокожие.

Нынешние демографические тренды связаны с объективными обстоятельствами.

Уровень рождаемости в США неуклонно падает все последние десятилетия, хотя особый обвал произошёл на фоне ковидной пандемии. В 2021 году показатель фертильности, то есть количество детей на одну женщину, в США упал до рекордно низкого за всю историю уровня в 1,5.

Когда-то бытовавший стереотип о счастливой американской семье с пятью детьми уже давно уходит в прошлое. Сейчас рождаемость в США находится примерно на уровне стран Западной Европы. Лишь 18% американцев состоят в традиционной «нуклеарной» семье — в браке и хотя бы с одним ребёнком. Причём с 2019 года все демографические группы — белые, чернокожие, испаноязычные, азиаты — перестали за счет рождаемости сами себя воспроизводить.

Уровень рождаемости испаноязычных в США остаётся самым высоким, но и он уже упал ниже планки воспроизводства населения в два ребёнка на одну женщину.

Однако доля испаноязычных, как и азиатов, неуклонно растёт за счёт притока мигрантов из других стран. Процент чернокожих почти не меняется все последние десятилетия, а вот доля белых постоянно падает.

Перепись населения в США проходит раз в 10 лет. По данным последней переписи от 2020 года, процент белого населения с 2010-го сократился с 64% до 58%. Доля чернокожих осталась на уровне в 13%. Зато резко вырос процент испаноязычных — до 19% — и азиатов — до 6%.

Ежегодно США принимают один миллион легальных мигрантов. В основном они притекают из стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Кроме них, есть ещё волны нелегальной миграции. Так, например, с начала президентства Байдена было зафиксировано незаконное пересечение границы 5 миллионами нелегалов.

Все последние месяцы, со снятием ковидных ограничений на миграцию, границы США штурмуют по 200 тысяч нелегалов. Политической воли с этим бороться и депортировать толпы мигрантов у администрации Байдена попросту нет.

Сколько точно в США проживает нелегальных мигрантов, не знает никто. Но примерные оценки указывают на численность от 10 до 30 миллионов — то есть до 10% населения страны.

Илона Овакимян/Sputnik/РИА Новости Вид на пограничную стену с США в мексиканской Тихуане

При этом за последние 10 лет белых американцев всех национальностей стало меньше уже не только в процентном соотношении, но и в абсолютных цифрах. Это связано как с низкой рождаемостью, так и с повышенной смертностью.

Среди белых растёт число суицидов, а также смертей от «опиоидной лихорадки» и передозировки героином и фентанилом (запрещёнными веществами). Только лишь за последний год в США от опиатов погибли больше 100 тысяч американцев.

Поэтому миграция в США в полной мере носит заместительный характер.

Старые «коренные» американцы всех этнических групп вытесняются «новыми» американцами — из Сальвадора, Гондураса, Индонезии или Нигерии. Вполне вероятно, что уже в следующей переписи населения процент белых в США впервые упадёт ниже 50%. Причём доля белых сокращается равномерно по всей стране — за предыдущие 10 лет она упала в 75% всех округов США и 35 штатах.

Стоит ждать и дальнейшего спада рождаемости, особенно на фоне всех культурных войн, которые сейчас бушуют в Америке.

Взять только ЛГБТ-повестку — согласно последним опросам Gallup, доля представителей ЛГБТ среди поколения «зумеров», рождённых после 1998 года, достигает 20%. Иными словами, ЛГБТ-пропаганда вполне себе работает. А заодно и навязываемая «зелёная» повестка, призывающая молодых людей не иметь детей ради борьбы с глобальным потеплением.

Стремительно меняются и основные ценности американского общества.

Недавний опрос издания Wall Street Journal обнаружил, что за последние 30 лет доля американцев, считающих важным быть патриотами США, упала с 70% до 38%. Процент считающих ценность религии важной упал с 62% до 39%. А число сторонников ценности наличия детей — с 59% до 30%.

Подавляющее большинство молодых людей перестают считать США исключительной страной или величайшим государством на планете. Вера в американскую исключительность, присущая белым англосаксам-протестантам, постепенно вместе с ними уходит в прошлое.

США уже больше не «сияющий град на холме», а теряющая свои позиции в мире страна с огромным количеством внутренних проблем, которыми нужно заниматься, а не пытаться держаться за своё глобальное доминирование. Именно так думают «новые» американцы — чаще всего мигранты и испаноязычные.

На политику в Вашингтоне такие демографические тренды пока ещё влияют не сильно. Там до сих сохраняют влияние многие старые семьи, уходящие корнями ещё в рабовладельческие времена. Недавнее исследование агентства Reuters обнаружило, что у многих американских политиков — включая почти всех современных президентов — были предки-рабовладельцы.

Однако постепенно, хотя бы из-за биологических причин, старое поколение американских политиков будет уходить на покой. И на смену ему придут более молодые, этнически разнообразные и радикально настроенные политики.

DNCC/EPA/TASS Александрия Окасио-Кортес

Взять, к примеру, нынешнюю когорту набирающих популярность ультралиберальных конгрессвумен — Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашиду Тлайб, которые гораздо активнее продвигают новые ценности, чем демократы старой школы. Во внешней политике они поддерживают больший изоляционизм, а во внутренней — либеральную перестройку Америки.

Иными словами, США будет ждать дальнейшая бразилизация.

За демографическими изменениями последует и всё большая политическая нестабильность. Предвестники этого мы уже наблюдаем — с отказом проигравшей стороны признавать итоги выборов, штурмом Капитолия или попытками посадить одного из главных кандидатов в президентской гонке — Дональда Трампа. Стремление соблюдать этикет и приличия, которое было присуще белым англосаксам, вместе с ними канет в лету.

Продолжится и балканизация страны, где разным этническим, культурным и религиозным группам станет всё сложнее уживаться друг с другом.

Показательной стала недавняя история в городке Хамтрамк около Детройта, где большинство теперь составляют мусульмане из Сомали, Пакистана и Бангладеш. Они запретили в городе празднование месяца ЛГБТ, что вызвало возмущение у местных белых либералов. Но они не могли ничего поделать, оказавшись в меньшинстве.

Вполне можно ожидать и дальнейшего взлёта преступности вкупе с волнами погромов вроде того, что вытворяли активисты БЛМ летом 2020 года.

Усилятся и сепаратистские настроения. В Техасе местные националисты уже хотят провести референдум об отделении от США. И создать свой латиноамериканский рай с низкими налогами и нефтегазовой житницей без необходимости чем-то делиться с другими штатами.

В отдалённой перспективе эти демографические тренды поставят под вопрос и само существование США в нынешнем виде.

Америку вряд ли будет ждать дезинтеграция завтра или послезавтра — всё-таки запас прочности за 250 лет своей истории она набрала приличный. Но что будет в диапазоне трех-четырех электоральных циклов в четыре года каждый, не знает никто.

И если позиции США в мире будут подорваны противостоянием с Россией и Китаем, то сценарий демонтажа американской государственности может оказаться вполне реальным.