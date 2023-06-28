В Сети появились фотографии, на которых запечатлены иностранные боеприпасы, которые, как утверждается, оказались на вооружении российских артиллеристов. В том числе на фото, размещенных несколькими Telegram-каналами, попали 152-мм снаряды с маркировкой, сделанной китайскими иероглифами. На этом основании был сделан вывод о том, что снаряды были поставлены в Россию из Китая.

Иван Шилов ИА Регнум Снаряд калибра 152-мм

Это не первый раз, когда в открытые источники попадает информация о поставках китайских вооружений в Россию. Украинские СМИ утверждали, что российские военные якобы получают из Китая 60-мм миномётные мины, хотя на вооружении ВС России нет орудий такого калибра.

Руководство КНР, поясним, отрицает поставку России любых вооружений и боеприпасов и регулярно опровергает утверждения западных политиков и СМИ о том, что китайское оружие попадает в зону российской спецоперации. Последнее по времени опровержение сделал 12 июня официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает RT.

Одним из первых о намерении КНР передать России артиллерийские боеприпасы сообщил в феврале американский телеканал CNN, со ссылкой на источники в американской разведке. Тогда же сообщалось, что в России намерены закупить в Китае партию беспилотников.

Если фотографии, на которых запечатлены китайские боеприпасы, действительно были сделаны на фронте, не факт, что они попали в зону СВО непосредственно из Китая, отмечают эксперты. На снимке, помимо снаряда, также запечатлён метательный заряд, который произведён в Иране — на это ИА Регнум указал военный эксперт, автор ряда публикаций о военно-промышленном комплексе Ирана Юрий Лямин.

«Действительно, на фото изображён артиллерийский снаряд калибра 152-мм, который, согласно маркировке, был произведён в 1983 году. Цифра 37 на снаряде — это код завода, 83 — год, 13 — номер серийной партии в том году. Рядом с ним лежит иранский метательный заряд к артиллерийским боеприпасам того же калибра, произведённый в 2018 году», — пояснил эксперт.

Таким образом, продолжает Лямин, можно предположить, что речь идёт скорее о реэкспорте боеприпасов, а не о прямых поставках из Китая.

«Как раз в 1980-е годы шла ирано-иракская война. Можно предположить, что снаряд был закуплен иранцами в Китае в годы войны, однако не был использован и оставлен на складе, — не исключает собеседник. — После длительного хранения был заменён метательный заряд. И только после этого снаряд оказался в России. Однако здесь мы уже заходим в область предположений».

Само по себе попадание иранских вооружений (или вооружений третьих стран через Иран) также «из области предположений». Москва и Тегеран, напомним, отрицают факт поставок любых иранских вооружений. Таким образом, опровергались сообщения о том, что российские беспилотники «Герань-2» имеют много конструктивных сходств с иранскими дронами «Shahed-136». Так, например, полпред Ирана в ООН Амид Саид Иравани недавно заявил, что Исламская республика никогда не поставляла в Россию беспилотники и отвергает любые обвинения, сообщал ТАСС.

РИА Новости/Алексей Майшев 120-мм миномет 2Б11 «Сани»

В интернете тем не менее появлялись утверждения, что оружие якобы поставляется иранскими транспортниками Ил-76, совершающими рейсы в Москву и из Москвы. Представители противника, в частности украинских ВВС, заявляли, что поставки идут по морю. Как заявил 26 июня представитель командования ВВСУ Юрий Игнат, перевозки якобы происходят по Каспию в Махачкалу или Астрахань, причём трафик, со слов Игната, растёт.

В российском Telegram-канале «Военный осведомитель» размещена фотография снарядных ящиков, как утверждается, с боеприпасами для российских артиллеристов. На ящиках — иранская маркировка.

«Судя по маркировке, 122-мм снаряды произведены в этом году, а не взяты со складов хранения», — комментирует Лямин.

«Стоит отметить, что иранское законодательство не запрещает экспорт боеприпасов в другие страны, — отмечает собеседник. — Но, с другой стороны, большая часть иранского военного экспорта вообще не афишируется. Как большая часть северокорейского военного экспорта, например. Поэтому отследить поставки довольно трудно».

«Современный рынок, даже рынок боеприпасов, — глобален. Отследить поставки очень трудно, иногда — невозможно. Скажем, китайские кроссовки могут попасть сначала в одну страну, потом в другую. Про снаряды, как это ни странно, можно сказать то же самое», — соглашается в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

Боеприпасы иранского производства поставляются в ряд стран Ближнего Востока, поэтому могут быть реэкспортированы в Россию без прямого участия Тегерана, указал эксперт.

«Известно, что Иран поставляет 152-мм снаряды к гаубицам Д-20 в Ирак, например. Эта практика началась после того, как Ирак закупил эти гаубицы в Болгарии ещё в 2015 году, — напомнил Михайловский. — Также Иран поставляет боеприпасы Сирии — стратегическому партнёру России, особенно в сфере обороны. Так что далеко не факт, что снаряды изначально предназначались для России».

Иран, по мнению эксперта, может оказаться в том же положении, что и Сербия, замечает Михайловский. Он напомнил о заявлении, которое сделал в апреле сербский президент Александр Вучич: на обвинения в поставках снарядов на Украину он ответил, что Сербия продала боеприпасы в Польшу, а куда они будут поставлены далее — уже вне его компетенции. «Здесь аналогичная ситуация», — считает Михайловский.

Эксперт также напомнил, что иранские вооружения активно используются Вооружёнными силами Украины.

«ВМС США и Великобритании неоднократно останавливали в Персидском заливе суда, которые направлялись в Йемен. В руки американцев попали тысячи автоматов, гранатомёты и заряды к ним, те же артиллерийские боеприпасы, гранаты иранского производства. Впоследствии это оружие появилось на вооружении украинских военных, которые проходят подготовку на британской территории», — рассказал Михайловский.

Но, добавил он, заряды к РПГ-7 с иранской маркировкой появились у ВСУ ещё раньше, весной 2022 года. «Можно ли утверждать, что Иран вооружает Украину? Вовсе нет. Так же и поставки иранских снарядов в Россию, если они действительно произошли, что, кстати, далеко не факт, вовсе не говорят о том, что это политика Тегерана. Неисповедимы пути оружия», — отмечает эксперт.

По оценке Михайловского, иранские (или китайские) снаряды также могли быть захвачены в Сирии в качестве трофея и некоторое время храниться на складах российской армии, после чего могли быть переданы артиллеристам в зоне СВО.