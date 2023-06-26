В минувшие выходные, 24–25 июня, в Копенгагене прошли тайные переговоры по ситуации на Украине. О подготовке этого мероприятия стало известно 21-го числа от источников британской газеты Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

По имевшейся на тот момент информации, чиновники Евросоюза, а также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд собирались обсудить в неформальной обстановке принципы, которые могли бы лечь в основу мирного урегулирования на Украине. Особенность мероприятия в том, что обсуждение планировалось провести с представителями стран, которые не встали под знамена Запада в войне против России, — Китая, Индии, Турции, Бразилии, ЮАР.

Инициатором встречи в Копенгагене о возможном мирном урегулировании стала, как ни странно, сама Украина, обратившись с просьбой об её организации к западным странам, сообщали источники СМИ, позже этот факт журналистам подтвердил представитель ЕС.

В назначенное время в назначенном месте собрались советники по национальной безопасности и политическим вопросам из США, Канады, Великобритании, Дании, Германии, Италии, Франции, Японии, Бразилии, Индии, ЮАР, Саудовской Аравии, Турции, с Украины, а также из Евросоюза. ​​​​​​​Как видно из этого списка, делегации Китая не было. Впрочем, её участие было под вопросом с самого начала.

По итогам встречи глава офиса президента Украины Андрей Ермак, участвовавший в консультациях от имени своей страны, опубликовал в Telegram-канале общую фотографию, но на ней не было ни Салливана, ни Нуланд, ни председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, по информации агентства Bloomberg, должна была представлять ЕС.

Присутствовали ли эти трое в Копенгагене, неизвестно. Накануне мероприятия, 23 июня, журналисты на брифинге попросили координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби подтвердить участие Салливана в предстоящих переговорах.

Кирби, однако, ушёл от ответа, сказав лишь: «У меня нет конкретных объявлений о поездках господина Салливана. У нас происходят регулярные контакты различного рода с украинцами и нашими союзниками и партнёрами с целью поиска справедливого мира и для обсуждения принципов такого мира. [Салливан] тесно работает с украинцами почти каждый день, обсуждает с ними различные вопросы».

«В ходе консультаций мы ещё раз рассказали нашим международным партнёрам о деталях «формулы мира» президента Владимира Зеленского. Я убеждён, что именно она должна стать основой для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины», — написал Ермак в Telegram-канале.

«Формула мира», представленная украинским лидером на декабрьском саммите G20, состоит из десяти пунктов, среди которых восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, обмен пленными в формате «всех на всех», радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, противодействие экоциду, предотвращение эскалации, фиксирование окончания конфликта.

Российская сторона подчёркивает, что эта формула на самом деле направлена не на установление мира, а на сколачивание антироссийской коалиции. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, выдвигая подобные идеи, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода войск РФ с российских территорий — из Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, выплаты Россией репараций, явки «с повинной» в международные трибуналы. Разумеется, Россия на таких условиях ни с кем разговаривать не будет.

По словам Ермака, участники встречи договорились продолжить консультации в этом формате для организации глобального саммита мира, на котором, по задумке Зеленского, должна обсуждаться предложенная им формула урегулирования конфликта. Киев хочет собрать на этом саммите как можно больше стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мной были озвучены площадки, которые могли бы стать возможным местом проведения глобального саммита мира. Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант. Кстати, многие страны уже выразили готовность провести у себя этот саммит, включая такие международные площадки, как Генеральная Ассамблея ООН», — добавил он.

Нынешняя встреча в Копенгагене стала одним из звеньев начатой Западом кампании по борьбе за умы и сердца стран Глобального Юга. Как писала Financial Times в контексте предстоящих консультаций в датской столице, США и Украину беспокоит, что конфликт затягивается, а лагерь союзников Киева не расширяется.

«Мы (Европа — ред.) слабо осознаём то, до какой степени остальной мир не убеждён [в необходимости поддерживать Украину]. Они не убеждены. И осознавать это ужасно», — сказал изданию европейский чиновник на условиях анонимности.

С тем, чтобы добиться лояльности как можно большего количества стран, Запад резко увеличил внимание к бедным странам и развивающимся странам Глобального Юга.

Сначала президент Франции Эммануэль Макрон вдруг изъявил желание в качестве гостя посетить саммит БРИКС, который пройдёт 22–24 августа в Йоханнесбурге. МИД РФ заявил о неуместности такого визита и довёл эту позицию до ЮАР как до организатора саммита, но последнее слово останется за южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой.

А он, к слову, как и ещё множество мировых лидеров, сам на днях побывал в гостях у Макрона, на саммите по новому глобальному финансовому пакту, посвящённому проблемам бедности и изменения климата. Развитые государства обещали увеличить финансирование бедных и развивающихся стран, которые страдают от глобального потепления сильнее всех.

Одним реструктурировали задолженность прямо там, в Париже, на полях саммита, другим предлагали совместные экологические проекты. Казалось бы, благое дело, и какое отношение к решению столь глобальных проблем, как бедность и ущерб окружающей среде, может иметь украинский кризис? Оказывается, самое непосредственное: богатые страны не выполнили взятые ранее обязательства по финансированию программ по улучшению качества жизни в Африке, Азии, Океании, Карибском бассейне, потому что в приоритетном порядке перечисляли деньги Киеву, что неоднократно ставили им в укор. И парижский саммит должен был успокоить страны третьего мира, что о них не забыли, о них думают, им помогут.

Для стран более состоятельных у Запада был другой сценарий. Госсекретарь США Энтони Блинкен лично полетел в Пекин 18–19 июня, став самым высокопоставленным американским чиновником, совершившим визит в Китай за весь период правления Джо Байдена, и провёл переговоры с председателем Си Цзиньпином. Макрон, кстати, тоже недавно побывал в Поднебесной.

А на следующий день по окончании поездки американского госсекретаря в Китай, 20 июня, в Соединённых Штатах с невиданными почестями встречали премьер-министра Индии Нарендру Моди. Ситуация на Украине была в числе ключевых тем переговоров лидеров двух стран.

«Индия — глобальный игрок, она приносит безопасность и стабильность на мировую арену. Мы ожидаем усиления и укрепления этой роли», — заявил Джон Кирби.

В контексте украинского кризиса Запад беспокоит не просто отказ многих стран мира, включая Глобальный Юг, вводить санкции против России, осуждать проведение СВО, бойкотировать встречи с российскими чиновниками и дипломатами, разрывать контракты на реализацию крупных проектов, что нивелирует действие ограничительных мер США и ЕС.

Запад тревожит ещё и их миротворческая активность: только за последнее время с собственными проектами по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине выступили Китай, Бразилия и группа африканских государств. Причём это не просто пространно сформулированные предложения, а тщательно проработанные мирные планы, с которыми ознакомлены и Москва, и Киев.

Американцы же готовы вести войну до последнего украинца, лишь бы истощить ресурсы России настолько, насколько это возможно. А по мере затягивания боевых действий и увеличения расходов на военную помощь ВСУ даже среди членов НАТО нарастает усталость от бремени, которое они вынуждены нести, и усиливается желание закончить этот конфликт, причём желательно за столом переговоров и побыстрее.