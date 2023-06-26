Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в сопровождении министра национальной обороны Мариуша Блащака в минувшее воскресенье, 25 июня, побывал на польско-белорусской границе. Поводом для срочного визита стали субботние события в России и мятеж группы «Вагнер».

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Пригожин

«Все, что там происходит, характеризуется высокой степенью непредсказуемости, — сообщил премьер. — Мы не знаем до конца, и никто в мире не знает, какие именно причины скрываются за тем, что завершилось вчера поздно вечером перед Москвой».

А ранее в субботу, 24 июня, после выступления на предвыборном митинге в Богатыни вице-премьер и председатель правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, отвечая на вопросы журналистов о мятеже Евгения Пригожина, заявил, что знает столько же, сколько они, а если бы и знал больше, все равно ничего бы не сказал. Вместе с тем и Моравецкий, и президент Польши Анджей Дуда заверили поляков, что происходящее — это внутреннее дело России.

Такая осторожная реакция польских властей, судя по всему, вызвана несколькими причинами. Варшава уже обожглась с поспешными реакциями в прошлом году, когда после падения украинской ракеты в Люблинском воеводстве погибли два поляка. До того как Варшаву одернули из Вашингтона, МИД Польши успел вызвать посла России Сергея Андреева и наговорить ему гадостей.

На этот раз польские власти не стали торопиться с выводами и положились на западных партнеров. По словам Моравецкого, в субботу он провел «многочисленные переговоры и консультации с нашими союзниками по ЕС и НАТО». Это говорит также и о том, что Варшава не полагается на собственную разведку и экспертное сообщество, предпочитая пользоваться чужими данными.

Немного странно для страны, которая позиционирует себя на Западе большим знатоком России, а после начала специальной военной операции на Украине постоянно указывала Берлину и Парижу на их «непонимание» образа мыслей Москвы. Или не странно? Устроенный Пригожиным минувшими выходными стресс-тест, затронувший и Польшу, позволяет сделать следующие выводы.

Первое. Россия определяет политическую жизнь в Польше. 24 июня в стране прошли предвыборные мероприятия, организованные «Правом и справедливостью», а также оппозиционными силами в лице «Гражданской платформы», «Третьего пути», «Конфедерации» и «Левицы». Но в польских медиа и социальных сетях доминировали три слова — «Россия», «Путин», «Пригожин».

По данным Института исследований интернета и социальных сетей, субботний охват мятежа Пригожина в польском сегменте Сети составил 220 млн откликов. Это означает, что каждому, кто в субботу пользовался интернетом, информация о «вагнеровцах» была показана более шести раз. Она затмила митинг PiS в Богатыни (71 млн откликов) и митинг «Гражданской платформы» во Вроцлаве (45 млн откликов).

Эрик Романенко/ТАСС Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Более того, Пригожин «сбил» настройки предвыборных мероприятий крупнейших польских партий. Лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск на субботнем митинге во Вроцлаве успел «объявить» в России гражданскую войну и ее распад, обвинив Качиньского в том, что он этого «не заметил». Моравецкий парировал в ответ, что в то время, как политики «Гражданской платформы» ночью спали, он обзванивал Брюссель и Вашингтон.

Второе. Польские аналитики и комментаторы за редким исключением показали свою неадекватность. «Думаю, что начну отключать польский OSINT (разведка по открытым источникам. — Прим. ред.), — прокомментировал медийную реакцию эксперт Варшавского университета по России и Закавказью Михал Садловский. — Потому что она заключается в основном в автоматическом перепечатывании всего, что появляется в российском или украинском сегменте интернета. И чрезмерном возбуждении».

Немногим ранее об этом же говорил и бывший посол Польши в Армении и Латвии Ежи Новаковский. Характеризуя общественную дискуссию относительно украинского конфликта, он указал, что в ней слишком мало реального анализа и слишком много эмоций на фоне усиления исходных пропагандистских тезисов киевского режима, что приводит к нереальным ожиданиям.

Третье. Сильный козырь на польском направлении получил Минск. Договоренность об эвакуации Пригожина и «вагнеровцев» в Белоруссию взбудоражила Польшу. Некоторые польские политики и эксперты заговорили о какой-то возможной «тайной миссии» Пригожина, связанной с подготовкой «провокаций на польско-белорусской границе» и «срывом военных и гуманитарных поставок через польско-украинскую границу». Так что сам факт присутствия «вагнеровцев» в Белоруссии становится инструментом давления на Варшаву, даже если они там ничего не будут делать.

Подытоживая бурные выходные, газета Rzeczpospolita констатирует: «Исход войны или последующих попыток государственного переворота в России — что может иметь гораздо более сильное влияние на наше будущее — не зависит ни от Ярослава Качиньского, ни от Дональда Туска. Что еще хуже для них обоих, избиратели могут когда-нибудь это понять».

Так что, похоже, Польша продолжает на ментальном уровне оставаться частью Российской империи, когда Москва определяет ее будущее в большей степени, чем Брюссель или Вашингтон.