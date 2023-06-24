Чем меньше остается до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11–12 июля, тем больше растут пессимистические настроения среди польских экспертов. За их рассуждениями о шансах Украины на вступление в Североатлантический альянс (и Европейский союз) прослеживается второе дно — осознание нарастающих проблем самой Польши, перепутавшей спринт с марафоном.

Иван Шилов ИА REGNUM

Более того, Варшава в этом геополитическом забеге с препятствиями, похоже, опять остается в одиночестве.

Если ранее много говорилось о польско-прибалтийском блоке с подключением Великобритании в отношении Украины, то сегодня из команды выбивается один из главных лоббистов, Литва.

Вильнюс делает ставку на обеспечении постоянного присутствия американских войск на литовской территории, и чтобы саму Литву признали «чувствительным регионом в силу географического расположения». При этом, по мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, не исключена ситуация, когда саммит альянса в июле станет «историческим» из-за «упущенных возможностей» относительно перспектив присоединения Украины к альянсу.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

В этой ситуации вполне возможно, что для США «успехом» встречи будет принятие в альянс Швеции и Финляндии, а также согласование кандидатуры нового генерального секретаря НАТО. Некоторые польские аналитики поэтому считают встречу в Вильнюсе заранее проигранной и предлагают готовиться к следующему саммиту альянса в Вашингтоне в 2024 году.

Но чего именно Варшава рассчитывает добиться через год?

Все одного и то же: сделать так, чтобы в Североатлантическом альянсе и Евросоюза, как выражается французский политолог Доминик Моиси, стало «больше Польши».

Украинский конфликт вроде бы приблизил Варшаву к достижению одной из ее целей — оказаться после Brexit «третьей опорой» ЕС. Однако такие амбиции характерны для ныне правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), в то время как оппозиционные силы видят Польшу средней европейской страной «с горячей водой из-под крана».

На фоне политической неопределенности в Польше, поскольку нет гарантий, что «Право и Справедливость» победит на парламентских выборах осенью этого года, каких-либо «подарков» Варшаве со стороны НАТО ожидать не стоит. Хотя поляки рассчитывали, что в случае одобрения плана быстрого вхождения Украины в альянс им будет доверена роль «инструмента ввода» соседней страны в НАТО.

Нет также оснований полагать, что Варшава может стать участником какого-либо ситуативного союза из стран — членов альянса по обеспечению безопасности Украины.

Как отмечает бывший посол Польши в Афганистане полковник запаса Петр Лукашевич, в течение года «нас кормили лозунгами о Польше как новой центральноевропейской державе или говорили о новом значении Польши». Но тем временем «формируется «QUAD» — США, Великобритания, Франция, Германия, — создающий систему гарантий безопасности для Украины. Польша отсутствует, может быть, останется только как перевалочная база для оборудования».

Тенденция, безусловно, Варшаву не радующая.

Если НАТО — более-менее устоявшаяся структура и никто не отменял 5-ю статью его устава, то сшитые на коленке какие-то новые альянсы выглядят непрочными, и непонятно, на что их участники готовы будут пойти. Ряд европейских экспертов подозревают, что предоставляемые ими гарантии окажутся сродни положениям Будапештского меморандума 1994 года.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Мадриде. 2022 год

Польша может в этом контексте оперировать несколькими сценариями.

Приоритетным для нее остается создание стратегической глубины с Россией, и чем дальше граница с Москвой будет отодвинута на восток, тем лучше. Тем более если Украина, даже сохранившаяся в обрезанной форме после окончания конфликта, станет протекторатной территорией под надзором Варшавы.

Но у этого варианта есть и свои минусы.

Согласно Карлу фон Клаузевицу, большие войны подпитываются враждой народов. Раздутые киевским режимом антироссийские настроения никуда не денутся даже после окончания боевых действий. И они будут радикализировать саму Польшу, что отразится на ее отношениях не только с Москвой.

Очевидно, что антироссийские фобии киевского режима будут отравлять диалог Варшавы с Будапештом и Братиславой. Помимо того, Польшу «не поймут» в Западной Европе, население которой все больше обеспокоено экономическими и социальными издержками конфликта и не разделяет «экзистенциальной русофобии» Польши и прибалтийских республик.

Как указывается в исследовании отдела экономического анализа французского банка Crédit Agricole, попытки НАТО справиться с украинским конфликтом путем стратегической трансформации с повышением военных расходов вызовут в Европе серьезные дискуссии. Будут ставиться острые вопросы, стоит ли жертвовать уровнем жизни и провоцировать промышленный спад ради роста трат на армию. Существует риск того, что институциональные изменения Североатлантического альянса в долгосрочной перспективе вызовут «кризис политического доверия».

Возможно, Варшаве тогда придется пересмотреть свои прежние представления о стратегической глубине с Россией, чтобы не оказаться, как замечает один из польских аналитиков, «в ссорящемся Евросоюзе с тлеющей войной с ядерной державой, которая в любой момент может перерасти в конфликт, в который будем вовлечены и мы».