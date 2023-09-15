Изначально слоны на улицах Луганска гуляли просто чтобы размяться, сменить обстановку и вообще для улучшения настроения. Их хозяин, Андрей Дементьев-Корнилов, происходит из старой династии дрессировщиков, которая начала заниматься слонами в России еще в 1890 году. Поэтому отношение к животным у него как к детям. От них нельзя всё время требовать каких-то результатов: им надо и поиграть, и побегать по лужам, и отдохнуть после занятий.

Виктория Толкачева ИА Регнум Претти и Марго выполняют трюк

Но щипающие под солнечными лучами травку слоны неожиданно быстро стали городской достопримечательностью. На их прогулки около здания цирка стала приходила немаленькая толпа. Горожанам разрешалось погладить красоток Марго и Претти, даже покормить, но только тем, что давали дрессировщики. А уличное знакомство тут же перерастало в другой интерес. Андрей и его подопечные приехали в Луганск ставить новую цирковую программу. И здесь тоже получилось быстро врасти в местную среду.

Цирк с театром

«Росгосцирк», на который трудятся мама Претти и дочка Марго, привёз не просто обычные номера, которые идут друг за другом, а целую театральную постановку — единый спектакль с сюжетом и героями. Идея создать подобное выступление появилась у Андрей в «ковидный год», когда работникам сферы культуры пришлось достаточно тяжело, благо что животные находились на дотации.

Виктория Толкачева ИА Регнум Временный слоновник в луганском цирке

«Та ситуация не лишила нас энтузиазма, и, к нашему счастью, нашлась команда режиссеров, которая решила поставить проект «Девочка и слон» по произведению русского классика Куприна. И мы начали включаться в этот процесс, были голодные до творчества, и в итоге этот проект оказался очень ярким и необычным. Интеграция театра была очень тонко включена в цирковой формат. И это представление по своему содержанию очень близко к формату нового цирка», — рассказывает Дементьев-Корнилов.

Всё завязывается на знакомой и близкой нам истории семьи. Болеет ребенок, мама с папой прикладывают все силы, чтобы вернуть девочку к нормальной жизни, но ничего не помогает. Помогает только вера в мечту. Когда родители понимают, какая это мечта, то стараются сделать всё, чтобы она осуществилась.

Андрей Дементьев-Корнилов рассказывает о работе с Претти и Марго (Виктория Толкачева © ИА Регнум)

«В принципе, сегодняшнее восприятие у людей в нашей стране такое же: все мечтают, чтобы наконец-то болезнь ушла и настало счастье, настал мир», — говорит Андрей и отмечает, что луганчанам такая подача, что называется, зашла. Мы и сами заметили, что у людей во время просмотра циркового спектакля горят глаза, в них просыпается огромный интерес к жизни, неподдельная радость, сохранившаяся несмотря на пережитые за последние годы трудности. И это вдвойне приятно, если знать, что в проекте есть местный, луганский вклад.

Нам удалось узнать, что участники спектакля брали уроки у главного режиссёра Луганского академического русского драматического театра Сергея Васина. Он называет это «некоторые актёрские подсказочки», хотя потребность была во включении психофизики, что добавляет спектаклю драматизма. Тренинги по подвижному взаимодействию провели актёры театра Наталья Бутко и Артём Малахов: цирковым артистам поставили пластику и сделали акцент на внимательности к своим партнёрам по сцене.

Виктория Толкачева ИА Регнум Марго видит морковку — идет к морковке

Всем понравилось, хорошо провели время, но главное — получилась грандиозная постановка, которую теперь смогут увидеть другие люди в других уголках России. То есть получился обратный эффект. Цирк приехал, чтобы тоже помочь луганчанам почувствовать себя частью большой страны, а они передали ей в новой постановке свою любовь и признательность. А слоны в Луганск, кстати, не приезжали уже лет сорок.

Слоновья федерация

Помимо службы на манеже и ни к чему не обязывающих прогулок, Марго и Претти работают и в других форматах. Например, общаются с детьми за кулисами цирка, рисуют вместе с ними картины. Авторское произведение молодой слонихи — такое не стыдно и внукам передать. Юная 16-летняя Марго любит погонять в футбол — огромные мячи стали для нее любимыми игрушками. А пока мы общались на манеже с ещё одной дрессировщицей, сестрой Андрея Анастасией, Маргоша утащила сумочку, из которой её до этого кормили мандаринами.

В таких слоноактивностях проявляется неофициальная миссия семьи Дементьевы-Корниловых: большие и маленькие люди получают поучительный опыт и правильное восприятие окружающей среды, учатся находиться в гармонии с природой, любить и беречь живых существ. На самом деле увидеть в слоне человека — это потрясающе. И если Марго ведет себя как шаловливый подросток, то ее мама — спокойная и вежливая дама.

Виктория Толкачева ИА Регнум Посмотреть на слонов приходило очень много детей

Дрессировщики рассказывают, что слоны сами по себе очень умные и доброжелательные животные, поэтому подружиться с ними не составляет никакого труда. Особенно легко найти общий язык с самками, а поскольку слоны живут по матриархату, то это упрощает остальные задачи. Но всё равно к каждому животному нужно найти свой подход, и Андрей учился этому с детства.

«Когда ты растешь в семье дрессировщиков, ты волей-неволей понимаешь уже подсознательно процесс общения с животными. Ты считываешь, как родители подходят к слону, как общаются с ним. И когда сам становишься дрессировщиком, у тебя уже есть база, на которую ты опираешься, ты знаешь, как общаться с разными животными. Фундамент знаний и твоё подсознание в целом дает успешный результат. Мы с сестрой сейчас продолжаем наше дело», — рассказывает Дементьев-Корнилов.

Анастасия рассказывает о слоне Марго (Виктория Толкачева © ИА Регнум)

Практически семейные отношения определяют и процесс репетиций, когда слоны выходят на манеж, собираются с духом, смотрят по сторонам, здороваются с балетом, со всеми участниками репетиции. Потом им нужно пошагать, побегать, а только следом начинается отработка трюков, последовательности движений, которые показывают в ходе выступления. Животным постоянно нужно быть в форме, практиковаться, и тогда получается хороший результат в виде уникальных трюков.

«Я могу с уверенностью сказать, что в России мы единственные, кто делает трюк, когда слон становится на шар и приводит его в движение, — поделился Андрей. — В Европе я тоже такого не видел в последнее время. Помимо того, они стоят на голове — этот трюк яркий и запоминающийся. Делают это слоны синхронно, и одновременно мы вместе с главной героиней повторяем движение. Получается такой квартет из двух слонов и двух героев».

Виктория Толкачева ИА Регнум Животных разрешалось кормить, но под присмотром дрессировщиков

Но после работы в Луганске героям положен отпуск. Это ежегодная традиция, где знакомые нам прогулки как бы масштабированы во много раз. Андрей и Екатерина стали основателями Парка слонов в городе Сочи. Уникальность этого парка заключается в возможности наблюдать за жизнью гигантов практически в естественной среде обитания. Люди могут приезжать в парк с ночёвкой, оставаясь в специальном модуле. Чистое единение с природой вместе с животными, гости могут наблюдать, как слоны живут, гуляют, как ломают деревья, валяются в грязи и купаются, какой у них распорядок дня. И посещая эту маленькую чудесную страну, приобретать правильное понимание экологических проблем, необходимости охраны окружающей среды.

Так что Луганская Народная Республика, радушно принявшая самых больших сухопутных животных, как бы заключила договор о дружбе и сотрудничестве с субтропической республикой слонов. Эта неофициальная слоновья федерация — знак того, что всё доброе и хорошее в этом мире нужно беспрестанно умножать. И тогда что в Луганске, что в Сочи людям и животным будет одинаково хорошо.