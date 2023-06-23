Уже неделю в аргентинской провинции Хухуй (исп. — Jujuy) не стихают массовые протесты против законопроекта о реформе региональной конституции, которая, по мнению демонстрантов, нарушает права коренного населения, а также значительно ограничивает само право на протест.

Иван Шилов ИА Регнум Беспорядки в аргентинской провинции Хухуй

16 июня профсоюзы, коренные общины и правозащитные организации начали собираться на улицах и перекрывать автомагистрали. 17 июня в поселении Пурмамарка полиция попыталась прорвать заблокированное шоссе, в результате чего десятки демонстрантов получили ранения разной степени тяжести. Тогда же появились данные о первых тридцати задержанных.

Уже 20 июня группа протестующих ворвалась в здание законодательного собрания провинции Хухуй и попыталась помешать церемонии принятия новой конституции региона. Естественно, в дело вмешались представители органов правопорядка. В результате прямых столкновений пострадали свыше ста человек, в том числе и больше полусотни полицейских.

По данным местных властей, указанные цифры касаются только столицы региона города Сан-Сальвадор, где пострадавшие обращались к медикам за помощью в лечении порезов, ушибов и переломов. Известно, что один из несовершеннолетних участников протестов потерял глаз, получив в него резиновой полицейской пулей.

ТАСС/AP Photo/Javier Corbalan Протест. Хухуй

Истинное количество раненых, многие из которых явно поостереглись обращаться к врачам и общаться с полицией, остается неизвестным.

К настоящему моменту за участие в беспорядках задержаны свыше шестидесяти человек, а местный аэропорт и вовсе прекратил работу.

Парадоксально, но принимать законопроект, пользующийся такой нелюбовью местного населения, местные власти додумались прямо в разгар социальных волнений: часть населения активно выходили на протесты и устраивали забастовки, требуя повышения заработной платы работникам образования и отнюдь не отличалась благостным настроением, готовясь выступить и по-другому поводу.

И им это вполне удалось.

Реформа раздора

Для начала необходимо пояснить, чем же так недовольны жители Хухуя. Главной официальной причиной протестов выступает подготовленная местными властями реформа региональной конституции (да, у провинции существует своя собственная конституция). Реформа достаточно спорная, хотя где-нибудь в демократических землях вполне бы прошла с дорогой душой, однако в Хухуе оказалась крайне непопулярной.

Дело в том, что согласно законодательной инициативе планируется значительно расширить права владельцев частной собственности в контексте владения, пользования и распоряжения своим имуществом. В первую очередь это касается землевладельцев, которые получат больше полномочий для выселения со своих территорий неугодных им жильцов.

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг Частные домики

Такими жильцами в большинстве своем являются представители местных индейских племен. Они хоть и живут здесь испокон веков, в 90% случаев владельцам значимой частной собственности (например, земельных участков) не являются. Индейцы в любой момент готовы к тому, что будут изгнаны с арендуемых участков, владельцы которых захотят использовать их более выгодным образом. Например, предоставить корпорациям, занимающимся в этих местах добычей лития.

Кстати, о литии. В последнее время разработка месторождений в этой части Аргентины идет как никогда хорошо, и желающих прибрать к рукам индейские поселения хватает. Например, канадская кампания Lithium Americas и австралийцы из Lake Resources уже запустили несколько отдельных проектов на севере страны.

Но вернемся к скандальной реформе.

Расширяя права землевладельцев, законодатели вздумали ограничить право на протесты и забастовки, в частности, теперь запрещено блокировать автомагистрали. При этом проделывать подобное в Аргентине является чуть ли не национальной (и не самой хорошей) традицией, в связи с чем подобные инициативы были предсказуемо восприняты как нарушение права на свободу любых собраний и выражения любых недовольств.

И, естественно, первое, что сделали протестующие Хухуя, перед тем как вступить в прямые столкновения с полицией, — заблокировали несколько шоссе и объездных дорог.

Непростой регион

Здесь нужно также сказать о том, что сама по себе провинция Хухуй и ее население не слишком-то вписываются в общую аргентинскую картину.

Автор Телеграм-канала «Аргентинское зарубежье» поведал, что данный регион — единственный в стране кусочек древней державы инков Туантисуйю, где в 2000-х годах начался самый настоящий туристический бум: такие поселения, как Пурмамарка (оно же «город в пустыне»), Умауака («святая река» или «плачущая голова»), Пулькара («крепость»), стали принимать множество туристов из других регионов Аргентины и со всего света.

Также это единственная на всем местном севере территория, оппозиционная официальному Буэнос-Айресу. Север страны считается вотчиной «киршнеристов», то есть сторонников политического клана Киршнер, давшего стране президентов Нестора (2003–2007) и его дочь Кристину (2007–2015) и в определенном смысле наследующего политическую линию «перонизма» — политики самого знаменитого послевоенного государственного деятеля Аргентины Хуана Перона.

(сс) Pink House Museum Хуан Перон, 1973 г.

При всем этом руководство Хухуя прославилось достаточно жесткими мерами подавления протестных настроений еще во время пандемии COVID-19 и введенного локдауна 2020 года.

Присутствует и весьма интересный этнический фактор: жители Хухуя и соседней Сальты преимущественно являются потомками боливийцев (в третьем-четвертом поколениях), которые в XIX и XX веке стихийно мигрировали в эти места через горный хребет. Поговаривают, что иностранцев-иммигрантов местное заселение не слишком жалует.

Непростые протестующие

В первые дни протестов в социальных сетях вовсю распространялась информация о жесткости местных властей, позволивших полиции идти на самые серьезные меры для задержания не в меру активных бунтарей.

Известно, что полиция Хухуя применяла против протестующих слезоточивый газ, резиновые пули, а также дубинки. Появлялись данные о том, что представители правоохранительных органов врывались в дома и арестовывали всех потенциальных подозреваемых — как в участии, так и в организации бунтов. Под горячую руку попали даже несколько туристов, оказавшихся не в то время и не в том месте.

Сами протестующие активно публиковали в Интернете фотографии резиновых пуль и задержаний, однако вскоре стало понятно, что ситуация далеко не так проста.

Некоторые из демонстрантов неожиданно стали публиковать непонятные снимки и утверждать, что полиция применяет против них разрывные пули. Другие при вполне законных задержаниях разбивали головой стекла полицейской машины или стремились нанести себе увечья, громко обвиняя правоохранителей в насилии. Кроме того, протестующие не стеснялись использовать камни, грабить магазины и автомобили, а последние и вовсе поджигать, толкая их в сторону обороняющихся полицейских.

После начала череды задержаний власти провинции и поддерживающие их активисты принялись утверждать, что большинство задержанных имеют солидные «послужные списки» из приводов за угрозы, грабежи и вымогательства.

Более того, они даже не являлись жителями Хухуя, а приехали в провинцию из других регионов. У некоторых, согласно отдельным сообщениям, даже находили при себе толстые пачки долларовых купюр.

Все вышеуказанное подарило властям Хухуя (а также тем, кто за ними стоит) очень нужный повод для утверждений о том, что протесты спланированы представителями действующей власти — командами президента Альберто Фернандеса и вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер.

(сс) Casa Rosada Альберто Фернандес

Кому выгодно?

Официальный Буэнос-Айрес в лице Альберто Фернандеса призывает власти Хухуя немедленно прекратить силовое подавление протеста, а губернатор провинции Херардо Моралес осудил то, что «киршнеристы» и правящая партия делают в Хухуе, и призвал всех аргентинцев «сделать то же самое».

При этом в социальных сетях не без помощи активистов и журналистов из числа аргентинской оппозиции стал распространяться видеоролик с мартовским выступлением главы Южного командования Вооруженных сил США Лоры Ричардсон.

В нем Ричардсон сообщала о том, что Россия проявляет большой интерес к странам так называемого Литиевого треугольника — Аргентине, Боливии и Чили. В связи с этим отдельные активисты заявляют, что именно приостановка деятельности корпораций, занимающихся добычей лития, является главной целью протестующих, а координирует их правящая партия Аргентины при помощи некоей «страны с имперскими амбициями».

Учитывая, что уже в октябре этого года Буэнос-Айрес ожидают крайне непростые президентские выборы, то совершенно неудивителен тот факт, что все кому не лень начнут обвинять во всех известных грехах правящую партию.

Другое дело, что на этот раз к делу пытаются приплести и Россию, чье присутствие в Литиевом треугольнике крайне невыгодно уже работающим там представителям транснациональных корпораций. Не исключено, что в скором времени в организации протестов могут обвинить и Китай, в последние годы активно включившийся в борьбу за местные литиевые месторождения.