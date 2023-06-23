Хухуй в огне. В массовых беспорядках в Аргентине нашли «русский след»
Уже неделю в аргентинской провинции Хухуй (исп. — Jujuy) не стихают массовые протесты против законопроекта о реформе региональной конституции, которая, по мнению демонстрантов, нарушает права коренного населения, а также значительно ограничивает само право на протест.
16 июня профсоюзы, коренные общины и правозащитные организации начали собираться на улицах и перекрывать автомагистрали. 17 июня в поселении Пурмамарка полиция попыталась прорвать заблокированное шоссе, в результате чего десятки демонстрантов получили ранения разной степени тяжести. Тогда же появились данные о первых тридцати задержанных.
Уже 20 июня группа протестующих ворвалась в здание законодательного собрания провинции Хухуй и попыталась помешать церемонии принятия новой конституции региона. Естественно, в дело вмешались представители органов правопорядка. В результате прямых столкновений пострадали свыше ста человек, в том числе и больше полусотни полицейских.
По данным местных властей, указанные цифры касаются только столицы региона города Сан-Сальвадор, где пострадавшие обращались к медикам за помощью в лечении порезов, ушибов и переломов. Известно, что один из несовершеннолетних участников протестов потерял глаз, получив в него резиновой полицейской пулей.
Истинное количество раненых, многие из которых явно поостереглись обращаться к врачам и общаться с полицией, остается неизвестным.
К настоящему моменту за участие в беспорядках задержаны свыше шестидесяти человек, а местный аэропорт и вовсе прекратил работу.
Парадоксально, но принимать законопроект, пользующийся такой нелюбовью местного населения, местные власти додумались прямо в разгар социальных волнений: часть населения активно выходили на протесты и устраивали забастовки, требуя повышения заработной платы работникам образования и отнюдь не отличалась благостным настроением, готовясь выступить и по-другому поводу.
И им это вполне удалось.
Реформа раздора
Для начала необходимо пояснить, чем же так недовольны жители Хухуя. Главной официальной причиной протестов выступает подготовленная местными властями реформа региональной конституции (да, у провинции существует своя собственная конституция). Реформа достаточно спорная, хотя где-нибудь в демократических землях вполне бы прошла с дорогой душой, однако в Хухуе оказалась крайне непопулярной.
Дело в том, что согласно законодательной инициативе планируется значительно расширить права владельцев частной собственности в контексте владения, пользования и распоряжения своим имуществом. В первую очередь это касается землевладельцев, которые получат больше полномочий для выселения со своих территорий неугодных им жильцов.
Такими жильцами в большинстве своем являются представители местных индейских племен. Они хоть и живут здесь испокон веков, в 90% случаев владельцам значимой частной собственности (например, земельных участков) не являются. Индейцы в любой момент готовы к тому, что будут изгнаны с арендуемых участков, владельцы которых захотят использовать их более выгодным образом. Например, предоставить корпорациям, занимающимся в этих местах добычей лития.
Кстати, о литии. В последнее время разработка месторождений в этой части Аргентины идет как никогда хорошо, и желающих прибрать к рукам индейские поселения хватает. Например, канадская кампания Lithium Americas и австралийцы из Lake Resources уже запустили несколько отдельных проектов на севере страны.
Но вернемся к скандальной реформе.
Расширяя права землевладельцев, законодатели вздумали ограничить право на протесты и забастовки, в частности, теперь запрещено блокировать автомагистрали. При этом проделывать подобное в Аргентине является чуть ли не национальной (и не самой хорошей) традицией, в связи с чем подобные инициативы были предсказуемо восприняты как нарушение права на свободу любых собраний и выражения любых недовольств.
И, естественно, первое, что сделали протестующие Хухуя, перед тем как вступить в прямые столкновения с полицией, — заблокировали несколько шоссе и объездных дорог.
Непростой регион
Здесь нужно также сказать о том, что сама по себе провинция Хухуй и ее население не слишком-то вписываются в общую аргентинскую картину.
Автор Телеграм-канала «Аргентинское зарубежье» поведал, что данный регион — единственный в стране кусочек древней державы инков Туантисуйю, где в 2000-х годах начался самый настоящий туристический бум: такие поселения, как Пурмамарка (оно же «город в пустыне»), Умауака («святая река» или «плачущая голова»), Пулькара («крепость»), стали принимать множество туристов из других регионов Аргентины и со всего света.
Также это единственная на всем местном севере территория, оппозиционная официальному Буэнос-Айресу. Север страны считается вотчиной «киршнеристов», то есть сторонников политического клана Киршнер, давшего стране президентов Нестора (2003–2007) и его дочь Кристину (2007–2015) и в определенном смысле наследующего политическую линию «перонизма» — политики самого знаменитого послевоенного государственного деятеля Аргентины Хуана Перона.
При всем этом руководство Хухуя прославилось достаточно жесткими мерами подавления протестных настроений еще во время пандемии COVID-19 и введенного локдауна 2020 года.
Присутствует и весьма интересный этнический фактор: жители Хухуя и соседней Сальты преимущественно являются потомками боливийцев (в третьем-четвертом поколениях), которые в XIX и XX веке стихийно мигрировали в эти места через горный хребет. Поговаривают, что иностранцев-иммигрантов местное заселение не слишком жалует.
Непростые протестующие
В первые дни протестов в социальных сетях вовсю распространялась информация о жесткости местных властей, позволивших полиции идти на самые серьезные меры для задержания не в меру активных бунтарей.
Известно, что полиция Хухуя применяла против протестующих слезоточивый газ, резиновые пули, а также дубинки. Появлялись данные о том, что представители правоохранительных органов врывались в дома и арестовывали всех потенциальных подозреваемых — как в участии, так и в организации бунтов. Под горячую руку попали даже несколько туристов, оказавшихся не в то время и не в том месте.
Сами протестующие активно публиковали в Интернете фотографии резиновых пуль и задержаний, однако вскоре стало понятно, что ситуация далеко не так проста.
Некоторые из демонстрантов неожиданно стали публиковать непонятные снимки и утверждать, что полиция применяет против них разрывные пули. Другие при вполне законных задержаниях разбивали головой стекла полицейской машины или стремились нанести себе увечья, громко обвиняя правоохранителей в насилии. Кроме того, протестующие не стеснялись использовать камни, грабить магазины и автомобили, а последние и вовсе поджигать, толкая их в сторону обороняющихся полицейских.
После начала череды задержаний власти провинции и поддерживающие их активисты принялись утверждать, что большинство задержанных имеют солидные «послужные списки» из приводов за угрозы, грабежи и вымогательства.
Более того, они даже не являлись жителями Хухуя, а приехали в провинцию из других регионов. У некоторых, согласно отдельным сообщениям, даже находили при себе толстые пачки долларовых купюр.
Все вышеуказанное подарило властям Хухуя (а также тем, кто за ними стоит) очень нужный повод для утверждений о том, что протесты спланированы представителями действующей власти — командами президента Альберто Фернандеса и вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер.
Кому выгодно?
Официальный Буэнос-Айрес в лице Альберто Фернандеса призывает власти Хухуя немедленно прекратить силовое подавление протеста, а губернатор провинции Херардо Моралес осудил то, что «киршнеристы» и правящая партия делают в Хухуе, и призвал всех аргентинцев «сделать то же самое».
При этом в социальных сетях не без помощи активистов и журналистов из числа аргентинской оппозиции стал распространяться видеоролик с мартовским выступлением главы Южного командования Вооруженных сил США Лоры Ричардсон.
В нем Ричардсон сообщала о том, что Россия проявляет большой интерес к странам так называемого Литиевого треугольника — Аргентине, Боливии и Чили. В связи с этим отдельные активисты заявляют, что именно приостановка деятельности корпораций, занимающихся добычей лития, является главной целью протестующих, а координирует их правящая партия Аргентины при помощи некоей «страны с имперскими амбициями».
Учитывая, что уже в октябре этого года Буэнос-Айрес ожидают крайне непростые президентские выборы, то совершенно неудивителен тот факт, что все кому не лень начнут обвинять во всех известных грехах правящую партию.
Другое дело, что на этот раз к делу пытаются приплести и Россию, чье присутствие в Литиевом треугольнике крайне невыгодно уже работающим там представителям транснациональных корпораций. Не исключено, что в скором времени в организации протестов могут обвинить и Китай, в последние годы активно включившийся в борьбу за местные литиевые месторождения.