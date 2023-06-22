22 июня Центральный банк Норвегии повысил ключевую ставку на 0,5%, до уровня 3,5%. Это самый высокий показатель с 2008 года. Повышение происходит в целях преодоления инфляции, которая все еще намного превышает целевой показатель 2%.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на наличие устоявшегося представления о Норвегии как о богатом государстве, страна находится в экономическом кризисе, который начался еще в прошлом году со скачка цен, приведшего к рекордно высоким ценам на электроэнергию. В январе 2023 года 90% норвежцев заявили, что им приходится экономить на электричестве.

Сложившаяся ситуация даже возродила дискуссию о необходимости внедрения атомной энергетики, которая могла бы способствовать как повышению надежности энергоснабжения страны, так и снижению потребности во вмешательстве в природу.

Ни финансовый кризис 2008 года, ни падение цен на нефть и рост безработицы в 2014–2016 годах, ни вспышка пандемии в 2020 году не оказали столь сильного негативного влияния на то, как норвежцы воспринимали своё личное финансовое положение. Опрос, проведенный в конце января этого года, свидетельствует, что почти 80% ответили, что в будущем они смогут позволить себе гораздо меньше и, следовательно, сократят свое потребление.

Тревожные настроения норвежцев из-за экономических перспектив имеют объяснения.

В стране фиксируется рекордный рост цен. Их общий уровень вырос на 6,7%. Однако цены на продовольствие выросли в два раза быстрее (13,2%) по сравнению с маем прошлого года, что является самым высоким показателем с начала 1980-х годов. Обычно самые большие скачки цен в продуктовых магазинах Норвегии приходятся на 1 февраля и 1 июля.

(сс) Øyvind Holmstad Рынок в Осло

Повышение цен производится после переговоров с поставщиками, определения уровня государственных дотаций отрасли и расчета заработной платы занятых в отрасли работников. Надеяться на то, что цены снизятся с 1 июля в этом году, мягко говоря, не приходится, особенно в свете того, что правительство выделяет на поддержку сельского хозяйства 4,15 млрд крон, притом что сельхозпроизводители требовали 6,9 млрд.

Все больше норвежцев обращаются за помощью в сеть организаций, занимающихся бесплатной раздачей продуктов питания.

При их содействии в прошлом году было роздано 11 млн обедов малоимущим. В том же году организация Frimat Norge раздала 77 тысяч пакетов с продуктами, что на 30% больше по сравнению с 2021 годом.

С февраля 2022 года по февраль 2023 года увеличение доли расходов в бюджете норвежской семьи по статье «еда и напитки» составляет в среднем 15%.

Норвежский Институт потребительских исследований подготовил отчет, согласно которому в обществе усугубляется экономическая дифференциация. С одной стороны, 75% граждан ответили, что оценивают свое материальное положение как хорошее или очень хорошее, но с другой — серьезные трудности испытывают до 18%.

7% норвежцев, у которых есть кредиты на жилье, говорят, что у них проблемы с выплатой процентов и взносов по кредитам. Половина из них говорят, что не выполнили обязательства как по ипотеке, так и по другим видам платежей. Некоторым пришлось экономить на еде, чтобы свести концы с концами.

На фоне материальных трудностей в Норвегии участились случаи краж в продуктовых магазинах. Причем раньше крали обычно конфеты и безалкогольные напитки, и, как правило, делала это молодежь. Теперь же люди крадут обычные продукты питания, например сахар или мясные продукты.

Ситуация усугубляется рекордно низким обменным курсом кроны. За последний год крона подешевела к американскому доллару на 7,41%, а к евро — на 12,29%.

Слабая крона усложняет и финансовое положение выезжающих за рубеж. Так, некоторым норвежцам пришлось скорректировать свои планы на заграничный отпуск и выбрать отдых внутри страны.

Нелегко приходится и норвежским студентам, обучающимся за границей. Раньше они могли жить на деньги из Национального кредитного фонда (Lånekassen), но теперь приходится искать работу. Свежие данные фонда показали, что в этом году 13 800 норвежских студентов получают образование за границей, что является самым низким показателем с 2009–2010 года. Одной из причин такого низкого показателя считают курс норвежской кроны.

На фоне рекордного роста цен и ослабления курса кроны из Норвегии уезжают всё больше поляков, которые долгое время были одной из самых многочисленных групп трудовых мигрантов. Если в 2013 году польский рабочий ежемесячно отправлял из Норвегии домой тысячу евро (что равнялось10 тысячам крон), то сегодня он сможет отправить только 400 евро.

Центральное бюро статистики Норвегии считает, что слабый обменный курс кроны приведет к тому, что реальная заработная плата будет снижаться в течение ещё как минимум одного года. «Мы предполагаем годовой рост заработной платы в этом году на 5,3% при ожидаемой инфляции в 5,6%», — говорит представитель Бюро Томас фон Браш.

Стоит отметить, что с 2015 года в Норвегии практически не было роста реальной заработной платы. Эксперты считают, что его можно ожидать не ранее следующего года.

Ещё один признак кризиса — значительное увеличения количества банкротств по сравнению с 2022 годом. Данные за первый квартал показывают, что их стало больше почти на 40%. Такой рост происходит не только из-за цен на электроэнергию, но также является следствием увеличения налогов и требований по процентным ставкам. Наибольший рост числа банкротств зафиксирован в сферах розничной торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Сложная экономическая ситуация оказывает влияние и на приоритеты избирателей. Результаты опроса показывают, что внимание к проблемам экономики сейчас значительно повышается, в то время как к проблемам климата и окружающей среды — уменьшается. Налоги, сборы, финансы и трудовая жизнь, социальные различия и электроэнергия — вот вопросы, которые многие избиратели считают самыми важными.

Стоит отметить, что наблюдается не только изменение приоритетов норвежских избирателей, но и изменение партийных предпочтений. На фоне описанных экономических проблем входящие в действующее правительство правящие партии теряют поддержку.

Левая коалиция, находящаяся у власти, повысила налоги, что вызвало повышенную нагрузку на бизнес и состоятельных граждан. Из-за этого многие норвежские миллиардеры переехали за границу, став налоговыми резидентами других стран. В результате общая сумма налогов, поступающих в государственную казну, сокращается.

Данные июньского опроса, проведенного для издания VG, показывают, что правящая Senterpartiet, т.е. Партия центра (лидером которой является министр финансов Трюгве Слагсволл Ведум), потеряла почти 6% поддержки в сравнении с результатами муниципальных выборов 2019 года. На 2% снизилась поддержка социал-демократической Arbeiderpartiet действующего премьер-министра Йонаса Гар Стёре. Зато почти на 10% выросла поддержка правой партии Høyre.

В чём же причины того, что одно из богатейших государств мира переживает столь масштабный кризис?

Эксперты называют несколько причин.

В первую очередь это ситуация на Украине, вызвавшая нарушения сложившихся цепочек поставок товаров и общую нестабильность. Также не стоит забывать о том, что Норвегия вынуждена наращивать обороноспособность, увеличивая финансовые влияния в оборонный сектор, а также оказывает значительную финансовую помощь Киеву и украинским беженцам, что приводит к сворачиванию ряда проектов, особенно в сфере строительства инфраструктуры.

Также негативную роль играет и то, что ключевая ставка в ряде стран, особенно в США, выше, чем в Норвегии, что делает норвежскую экономику менее привлекательной для инвестиций. Если у вас есть тысяча норвежских крон для инвестирования, вы сможете заработать больше, вкладывая их в американские банки, где проценты по вкладам выше.

Ещё один фактор — колебания цен на нефть. Норвегия по-прежнему крайне зависима от мировой конъюнктуры нефтегазового рынка, что делает экономику уязвимой к колебаниям цен.

Правительство Йонаса Гара Стёре находится в крайне сложном положении. Оно вынуждено принимать меры как для преодоления последствий пандемии, так и для обуздания кризиса, вызванного событиями на Украине. При этом оно не планирует увеличивать изъятие денег из Нефтяного фонда на покрытие текущих бюджетных расходов, и ему приходится пересматривать некоторые приоритеты.

Несмотря на прогнозы МВФ по поводу того, что перспективы норвежской экономики остаются благоприятными, норвежцам пока остаётся только ждать, когда эти перспективы станут реальностью. Это станет возможно при условии стабилизации ситуации вокруг Украины и благоприятной конъюнктуры мировых рынков.

Однако в долгосрочной перспективе, особенно в свете перехода на «зелёную энергетику», Норвегии придется всерьёз задуматься о снижении зависимости от «нефтяной иглы» и наращивании собственного сектора производства.