Немецкие спецслужбы опубликовали ежегодный отчёт о политическом климате в стране Шиллера и Гёте. Согласно документу, подготовленному Федеральным ведомством по защите конституции (политическая полиция в Германии. — Прим. автора) и Федеральным управлением уголовной полиции Германии, в прошлом году в стране было совершено больше преступлений на политической почве, чем годом ранее.

Иван Шилов ИА Регнум

В то время как количество преступлений левого толка уменьшилось (хотя левые экстремисты из «Антифа» умеют устраивать поджоги и групповые избиения людей ничуть не хуже, чем неонацисты), количество преступлений правого толка существенно возросло. Отличились также «китайские шпионы» и «путинферштееры» (буквально: «понимающие Путина»).

Согласно докладу, Федеральное управление уголовной полиции (BKA) зарегистрировало 58 916 политически мотивированных преступлений за прошлый год. Это примерно на семь процентов больше, чем в 2021 году. Примерно 60% из них имели экстремистскую подоплёку.

Подчеркивается, что число преступлений на правоэкстремистской почве увеличилось на 3,8% до 20 967 случаев, а число насильственных преступлений на почве правого экстремизма выросло на 7,5%.

По мнению немецкой политической полиции, наиболее жестокими в своём экстремизме оказались… «рейхсбюргеры». Да-да, те самые опереточные злодеи во главе с престарелым принцем крови из Баден-Вюртемберга и отставным полковником бундесвера, которых минувшей зимой обвинили в попытке организации государственного переворота.

Несмотря на то, что органы государственной власти усиленно вбрасывали данный нарратив в медиа, даже лояльные СМИ первого эшелона отнеслись к «заговору рейхсбюргеров» с большим скептицизмом.

Но немецкие спецслужбы настаивают на своём. Так, рост числа преступлений экстремистского характера среди «граждан рейха» составил +34,3%, а количество насильственных преступлений выросло на целых 55,4%.

Global Look Press/Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency Лейпциг, Германия

Ведомство по защите конституции еще в 2021 году определило новую феноменальную область правонарушений — «делигитимация государства, имеющая отношение к защите конституции». Решение о введении такой категории преступлений стало следствием действий радикальных противников усилий государства по борьбе с пандемией коронавируса.

Например, к экстремистам с тех пор относят всех людей, протестующих против того, что у них отняли прописанное в законодательстве право на свободу собраний. По мнению ведомства, люди данного политического спектра пытаются «использовать кризисные ситуации и страхи населения для дискредитации органов государственной власти и политических лидеров».

Доклад, в принципе, изобилует очень примечательными данными, но любопытен и с чисто филологической точки зрения. Так, по мнению министра внутренних дел Нэнси Фэзер, опасность представляют не только правые экстремисты, ориентированные на насилие, но и «интеллектуальные поджигатели» [geistige Brandstifter].

Единого академического определения «интеллектуального поджигателя» до сих пор нет, но под ним обычно понимаются люди, рассказывающие истории, не укладывающиеся в медийный мейнстрим, и таким образом нарушающие общественный консенсус. То есть, если вы будете рассказывать о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских неонацистов в германских медиа или социальных сетях, вас с большой долей вероятности отнесут к «интеллектуальным поджигателям».

Ведомство по защите конституции предостерегло от голосования на выборах за партию «Альтернатива для Германии» (AfD). В партии существуют «достаточно большие устремления, направленные против свободного базового порядка», заявил глава спецслужбы Томас Хальденванг.

Global Look Press/Jannis Grosse/imago stock&people Марш правых экстремистов в Магдебурге

По оценке ведомства, более трети членов AfD обладают экстремистским потенциалом. Однако ввиду сохраняющейся неоднородности партии не все ее члены могут считаться сторонниками экстремистских течений — отмечают авторы документа. Кроме того, «часть AfD находится под очень сильным влиянием Москвы и распространяет российские нарративы», — пояснил Хальденванг в связи с «агрессивной войной против Украины». В этом контексте отмечается, что представители AfD посетили посольство России в Берлине, «чтобы поддерживать там контакты».

Определённая логика в подобных рассуждениях спецслужб, безусловно, есть. Однако для объективного сравнения хотелось бы узнать, насколько часто немецкие политики от правящей «светофорной коалиции» посещают американское посольство и находятся под влиянием Демократической партии США, действуя как её прямые лоббисты. Пренебрегая при этом коренными интересами немецкой экономики и немецкого народа, отнюдь не настроенного пускаться во внешнеполитические авантюры, да ещё и в качестве младшего партнёра США.

Удивительно, но русская шпионская угроза в Германии в 2023 году отошла на второй план. Первенство в шпионских вопросах в нынешнем году перехватили китайские коммунистические товарищи. Федеральное ведомство по защите конституции в настоящее время считает Китайскую Народную Республику «самой большой угрозой с точки зрения экономического и научного шпионажа, а также прямых иностранных инвестиций в Германии».

Китайские государственные деятели, по мнению немецких спецслужб, пытаются влиять на «ведущих деятелей немецкой экономики, используя зависимость отдельных немецких компаний от китайского рынка для реализации интересов Коммунистической партии Китая», говорится в документе.

При этом, если автору не изменяет память, ни один китайский шпион в ФРГ за минувший год разоблачен не был, поэтому данную часть доклада можно считать чисто теоретической.

И напоследок самое интересное.

Согласно документу, количество уголовных и насильственных преступлений с «иностранно-идеологической экстремистской мотивацией» в Германии также резко возросло: за прошедший год в этой категории было зарегистрировано 1974 преступления, что на 154,4% больше, чем в 2021 году.

Более 60% из них связаны с «агрессивной войной России против Украины». Сюда относятся такие «страшные» преступления против демократического порядка, как демонстрация символов Z и V и российской государственной символики в «неподобающем контексте», а также поддержка действий российской армии в ходе СВО и внешнеполитического курса Российской Федерации.

Следует помнить, что сегодня в ФРГ любое выражение симпатии по отношению к России уже является поводом для того, чтобы немецкие спецслужбы взяли вас «на карандаш» и записали в одну компанию с настоящими нацистами и боевиками «Антифа». Это не вполне конституционно и идёт вразрез с базовыми правами человека, такими как свобода совести и свобода на выражение собственного мнения, но, увы, таковы реалии современного Запада.