Хенде хох, путинферштеер! Спецслужбы Германии рапортуют о росте экстремизма
Немецкие спецслужбы опубликовали ежегодный отчёт о политическом климате в стране Шиллера и Гёте. Согласно документу, подготовленному Федеральным ведомством по защите конституции (политическая полиция в Германии. — Прим. автора) и Федеральным управлением уголовной полиции Германии, в прошлом году в стране было совершено больше преступлений на политической почве, чем годом ранее.
В то время как количество преступлений левого толка уменьшилось (хотя левые экстремисты из «Антифа» умеют устраивать поджоги и групповые избиения людей ничуть не хуже, чем неонацисты), количество преступлений правого толка существенно возросло. Отличились также «китайские шпионы» и «путинферштееры» (буквально: «понимающие Путина»).
Согласно докладу, Федеральное управление уголовной полиции (BKA) зарегистрировало 58 916 политически мотивированных преступлений за прошлый год. Это примерно на семь процентов больше, чем в 2021 году. Примерно 60% из них имели экстремистскую подоплёку.
Подчеркивается, что число преступлений на правоэкстремистской почве увеличилось на 3,8% до 20 967 случаев, а число насильственных преступлений на почве правого экстремизма выросло на 7,5%.
По мнению немецкой политической полиции, наиболее жестокими в своём экстремизме оказались… «рейхсбюргеры». Да-да, те самые опереточные злодеи во главе с престарелым принцем крови из Баден-Вюртемберга и отставным полковником бундесвера, которых минувшей зимой обвинили в попытке организации государственного переворота.
Несмотря на то, что органы государственной власти усиленно вбрасывали данный нарратив в медиа, даже лояльные СМИ первого эшелона отнеслись к «заговору рейхсбюргеров» с большим скептицизмом.
Но немецкие спецслужбы настаивают на своём. Так, рост числа преступлений экстремистского характера среди «граждан рейха» составил +34,3%, а количество насильственных преступлений выросло на целых 55,4%.
Ведомство по защите конституции еще в 2021 году определило новую феноменальную область правонарушений — «делигитимация государства, имеющая отношение к защите конституции». Решение о введении такой категории преступлений стало следствием действий радикальных противников усилий государства по борьбе с пандемией коронавируса.
Например, к экстремистам с тех пор относят всех людей, протестующих против того, что у них отняли прописанное в законодательстве право на свободу собраний. По мнению ведомства, люди данного политического спектра пытаются «использовать кризисные ситуации и страхи населения для дискредитации органов государственной власти и политических лидеров».
Доклад, в принципе, изобилует очень примечательными данными, но любопытен и с чисто филологической точки зрения. Так, по мнению министра внутренних дел Нэнси Фэзер, опасность представляют не только правые экстремисты, ориентированные на насилие, но и «интеллектуальные поджигатели» [geistige Brandstifter].
Единого академического определения «интеллектуального поджигателя» до сих пор нет, но под ним обычно понимаются люди, рассказывающие истории, не укладывающиеся в медийный мейнстрим, и таким образом нарушающие общественный консенсус. То есть, если вы будете рассказывать о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских неонацистов в германских медиа или социальных сетях, вас с большой долей вероятности отнесут к «интеллектуальным поджигателям».
Ведомство по защите конституции предостерегло от голосования на выборах за партию «Альтернатива для Германии» (AfD). В партии существуют «достаточно большие устремления, направленные против свободного базового порядка», заявил глава спецслужбы Томас Хальденванг.
По оценке ведомства, более трети членов AfD обладают экстремистским потенциалом. Однако ввиду сохраняющейся неоднородности партии не все ее члены могут считаться сторонниками экстремистских течений — отмечают авторы документа. Кроме того, «часть AfD находится под очень сильным влиянием Москвы и распространяет российские нарративы», — пояснил Хальденванг в связи с «агрессивной войной против Украины». В этом контексте отмечается, что представители AfD посетили посольство России в Берлине, «чтобы поддерживать там контакты».
Определённая логика в подобных рассуждениях спецслужб, безусловно, есть. Однако для объективного сравнения хотелось бы узнать, насколько часто немецкие политики от правящей «светофорной коалиции» посещают американское посольство и находятся под влиянием Демократической партии США, действуя как её прямые лоббисты. Пренебрегая при этом коренными интересами немецкой экономики и немецкого народа, отнюдь не настроенного пускаться во внешнеполитические авантюры, да ещё и в качестве младшего партнёра США.
Удивительно, но русская шпионская угроза в Германии в 2023 году отошла на второй план. Первенство в шпионских вопросах в нынешнем году перехватили китайские коммунистические товарищи. Федеральное ведомство по защите конституции в настоящее время считает Китайскую Народную Республику «самой большой угрозой с точки зрения экономического и научного шпионажа, а также прямых иностранных инвестиций в Германии».
Китайские государственные деятели, по мнению немецких спецслужб, пытаются влиять на «ведущих деятелей немецкой экономики, используя зависимость отдельных немецких компаний от китайского рынка для реализации интересов Коммунистической партии Китая», говорится в документе.
При этом, если автору не изменяет память, ни один китайский шпион в ФРГ за минувший год разоблачен не был, поэтому данную часть доклада можно считать чисто теоретической.
И напоследок самое интересное.
Согласно документу, количество уголовных и насильственных преступлений с «иностранно-идеологической экстремистской мотивацией» в Германии также резко возросло: за прошедший год в этой категории было зарегистрировано 1974 преступления, что на 154,4% больше, чем в 2021 году.
Более 60% из них связаны с «агрессивной войной России против Украины». Сюда относятся такие «страшные» преступления против демократического порядка, как демонстрация символов Z и V и российской государственной символики в «неподобающем контексте», а также поддержка действий российской армии в ходе СВО и внешнеполитического курса Российской Федерации.
Следует помнить, что сегодня в ФРГ любое выражение симпатии по отношению к России уже является поводом для того, чтобы немецкие спецслужбы взяли вас «на карандаш» и записали в одну компанию с настоящими нацистами и боевиками «Антифа». Это не вполне конституционно и идёт вразрез с базовыми правами человека, такими как свобода совести и свобода на выражение собственного мнения, но, увы, таковы реалии современного Запада.