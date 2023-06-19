Варшава создает «инвестиционный каталог», в котором будут собраны предложения польских компаний по восстановлению Украины. Об этом в интервью Польскому агентству печати рассказала уполномоченная правительства Польши по польско-украинскому сотрудничеству Ядвига Эмилевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Свое заявление она сделала в преддверии запланированной на 21–22 июня международной конференции в Лондоне, в ходе которой премьер-министры Великобритании, Украины и Польши планируют подписать декларацию о восстановлении Украины. Лондонская конференция обозначается продолжением прошлогодней конференции в Лугано, на которой уже делили ответственность ее участников за восстановление того или иного украинского региона.

Правда, пока и это мероприятие, и подобные ему выглядят раскройкой шкуры неубитого медведя. Это во многом справедливо и в отношении нынешней суетливости польских властей. Как сообщает газета Rzeczpospolita, «вопреки первоначальным заявлениям, правительство мало что сделало для оказания системной поддержки польским компаниям, желающим принять участие в восстановлении Украины».

В июне 2022 года министерство развития и технологий Польши объявило конкурс на участие в программе сотрудничества с Украиной. Заявки подали более 2300 польских компаний. Но максимум, что они увидели, — это возможность поприсутствовать на различных обучающих семинарах и конференциях. Финансовой или юридической поддержки польских бизнесменов, желающих работать на Украине, как не было, так и нет.

Предприниматели указывают на две проблемы, которые они хотели разрешить. Во-первых, получить «особый доступ» к украинским тендерам и госзаказу. Прошлым летом Верховная рада Украины приняла закон о правовых и социальных гарантиях граждан Польши на Украине. Он дает полякам возможность создавать предприятия на тех же условиях, что и украинские граждане, но не распространяется на госзакупки. А это самый лакомый кусок для бизнеса.

Во-вторых, правительство Польши до сих пор не озаботилось страхованием инвестиций, особенно когда речь идет об украинских территориях, охваченных боевыми действиями. Зато об этом подумала Великобритания, которая разрабатывает страховые схемы от военных рисков. Учитывая, что ведущие мировые страховые компании базируются в Лондоне, понятно, кому они будут отдавать приоритет.

В этой ситуации польские предприниматели проявляют повышенную осторожность. Если их чешские коллеги из компании Dekonta исследуют Днепропетровскую область с целью строительства там 11 водоочистительных станций, пишет Reuters, то, например, польский производитель систем противопожарной защиты Mercor ограничивается изучением возможностей увеличения мощности своего завода во Львове.

Не исключено, что польские предприниматели улавливают в данном случае «флюиды» из Варшавы. Год назад польские власти были неприятно удивлены тем, что по итогам конференции в Лугано в качестве зоны ответственности для восстановления Украины стране была выделена территория ДНР.

Поэтому если куда и будет заходить польский бизнес, то, похоже, только на Западную Украину. Исходя из предположения, что русские туда не дойдут, а сами эти области окажутся через какое-то время под протекторатом Польши. Вместе с тем вполне возможен вариант, когда, просчитывая такую схему, киевский режим, напротив, предложит полякам поработать на востоке стране, чтобы не расширять их экономическое присутствие на потенциально спорных территориях.

Впрочем, все разговоры о будущих проектах могут быть и совсем другим — всего лишь прикрытием для разграбления украинской экономики. Чем в итоге станет восстановление Украины — великим преобразованием или грабительской приватизацией? Таким вопросом задается в этой связи член Ягеллонского клуба Михал Стеч.

Планы украинского правительства указывают на то, что киевский режим реализует модель полной либерализации экономики. Приватизация в огромных масштабах и продажа украинских компаний будут в порядке вещей, подчеркивает Стеч, а «украинцев ожидает либеральная экономическая революция, к тому же пришедшая извне».

«Я просто поражен тем, как быстро вокруг темы восстановления Украины выросла целая индустрия конференций и семинаров», — замечает научный сотрудник Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) Тимоти Эш. Происходящее напоминает ему 1990-е годы, когда «многие западные консалтинговые компании и консультанты получили львиную долю денег», направленных на реконструкцию стран Центральной и Восточной Европы и республик бывшего СССР.

Польше присутствие иностранных консультантов хорошо известно по 1990-м годам. Тогда в стране работала «бригада Marriott», группа высокооплачиваемых специалистов из Всемирного банка, МВФ и USAID (организация, признанная в РФ нежелательной), которые из самого дорогого варшавского отеля консультировали польское правительство по процессу построения рыночной экономики.

Такие западные советники слабо представляли себе польские реалии, но получали 20–25 тысяч долларов в месяц. Судя по всему, «бригада Marriott» нацелилась теперь на Киев, ведь бизнес на обсуждении планов восстановления Украины сегодня выгоднее самого ее восстановления.