В Северной столице России завершился ежегодный, 26-й по счету, Петербургский международный экономический форум. И он показал впечатляющие цифры: 17 тысяч гостей; 130 стран, которые они представляли; 960 соглашений на общую сумму почти в 3,9 триллиона рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровая экономика

Однако главные цифры всё-таки касались российской экономики. Выдержавшей накат западных санкций и не только не рухнувшей, но и показывающей рост — порядка 2% в этом году. Инфляция же составит около 3% — примерно в 2 раза меньше, чем в Еврозоне.

Сочетание устойчивости экономики и вакуума на российском рынке, образовавшегося от ухода западных компаний, приводит к тому, что всё больше и больше игроков заинтересованы на этот рынок зайти и работать. Собственно, на форуме все они могли познакомиться с перспективами, а также провести предварительные переговоры.

При этом западные СМИ были лишены возможности освещать события в Санкт-Петербурге «на земле». Просто потому, что корреспондентов из недружественных стран на форум не пустили. «Никогда прежде западным журналистам так поголовно не запрещали работать на форуме», — возмущается The Reuters. Однако возмущаться тут смысла нет. Западные СМИ являются не представителями свободной журналистики, а бойцами информационной войны, которую Запад ведет против России.

И в Москве, вероятно, посчитали, что с написанием сомнительных статей о форуме западные журналисты справятся и из своих редакций. То есть примерно оттуда, откуда пишут «репортажи» про боевые действия на Украине.

ИА REGNUM Информационная война

Собственно, не ошиблись. То, что написали западные журналисты о форуме, не требовало их присутствия на мероприятии.

Так, американские СМИ осознали, что с экономической точки зрения критиковать форум бессмысленно — со статистикой о российских достижениях не поспоришь. Да, конечно, кто-то пытался. К примеру, Business Insider ссылается на доклад Атлантического совета, где говорится о том, что через 10 лет Россия из-за западных санкций может стать несостоявшимся государством. Однако другие всё-таки сосредоточились на имиджевой и политической составляющих мероприятия.

Главным тезисом было то, что форум потерял свое международное значение просто потому, что стал не интересен западным компаниям. Когда в 2000-х годах в России был экономический бум, на форум стекались крупные западные инвесторы и инвестиционные банкиры, пытавшиеся заработать на российском росте в первое десятилетие президентства Путина.

«Однако в последние годы на смену западным пришли китайские и арабские инвесторы», — утверждает Reuters. «Когда-то ПМЭФ был одним из главных международных саммитов России. Те, кто появляется на форуме, рискуют вызвать гнев США и Европы, полных решимости изолировать Россию на международной арене», — напоминает CNN.

И действительно, многие испугались. «Один из бывших участников Петербургского международного экономического форума назвал приглашение на форум «абсолютно токсичным» и сравнил его с предложением присоединиться к ежегодному собранию «Спектра» — преступной организации, которой руководит заклятый враг Джеймса Бонда Эрнст Блофельд», — пишет The Guardian.

А значит, по мнению Bloomberg, форум стал еще одним доказательством российской изоляции. «Организаторы пытались привлечь на форум какие-то значимые политические фигуры, и даже ряд лидеров постсоветского пространства постарался держаться от него в стороне», — уверяет издание.

В итоге самым высокопоставленным представителем ЕС на форуме (куда в свое время приезжали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон) стал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В целом же, как продолжает Bloomberg, «на форум приехали в основном чиновники ниже среднего уровня из ближневосточных, латиноамериканских и азиатских стран, которые занимают нейтральную позицию» по вопросу конфликта на Украине.

По всей видимости, уважаемое издание не читало российскую доктрину внешней политики. Там четко указано, что Россия не видит пока перспектив какого-то восстановления отношений с Европой, а значит, не пытается завлечь к себе высокопоставленных гостей из Старого Света.

Там четко указано, что Россия видит перспективы переориентации своей экономики на страны Глобального Юга, а значит, форум проводился прежде всего для этих стран. Поэтому любой гость из Азии и Ближнего Востока (не говоря уже о «чиновниках ниже среднего уровня» в лице президентов ОАЭ и Алжира, премьер-министра Кубы и пр.) был куда более ценен, чем французский или немецкий политик.

Прошлись западные СМИ и по президенту Владимиру Путину. Например, по его стремлению обеспечить безопасность мероприятия для гостей. «Владимир Путин потребовал дезинфицировать весь конференц-зал за минуты до своего прибытия», — пишет британская The Daily Express. Видимо, забывая о том, что коронавирус еще никто не отменял.

Kremlin.ru Владимир Путин

Упомянули и его видение украинского режима. «Г-н Путин неоднократно и ложно называл Украину нацистским государством и использовал это утверждение для оправдания своего незаконного вторжения», — возмущается The New York Times. Забывая о том, что страну с нацистской идеологией, поклоняющуюся нацистским преступникам, идеологам массового истребления русских и поляков, а также боевикам дивизии СС, нужно называть как раз нацистской.

Казалось бы, западные СМИ должны уделить внимание двум ключевым политическим заявлениям российского президента. Во-первых, заявлению о возможном создании зоны безопасности вдоль российских границ, то есть выводе из-под киевского суверенитета широкой полосы территории.

Во-вторых, заявлению о возможном ударе по западным аэродромам в случае, если там будут базироваться самолеты, переданные киевскому режиму и принимающие участие в боевых действиях на Украине.

Однако реакция западных журналистов была достаточно вялой. В зону безопасности не поверили. «Эта угроза вызывает сомнения», — пишет американская PBS News. Намекая на продолжающуюся украинскую оккупацию отдельных частей новых российских регионов, журналисты издания говорят о том, что Россия не полностью контролирует их территорию.

В то, что НАТО примет участие в конфликте и вынудит Москву наносить удары по аэродромам, журналисты тоже не верят. Как пишет Yahoo News, подобное вмешательство в боевые действия на Украине является плодом воображения.