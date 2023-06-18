Есть несколько стран, чья географическая и этническая принадлежность к Европе как минимум вызывает сомнения, однако там манифестируется европейская идентичность, и эти государства состоят в европейских структурах — хотя бы в УЕФА. Это Грузия, Казахстан, Турция… И есть одна страна, которая расположена в самом центре Европейского континента, но при этом декларирует своё азиатское происхождение. Речь о Венгрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

По мнению официального Будапешта, венгры имеют азиатские корни, а потому у них свой взгляд на демократию и геополитические приоритеты. В связи с этим у венгерских властей часто возникают трения с руководством Европейского союза.

В начале июня Европейский парламент принял резолюцию, в которой оспорил право Венгрии на председательство в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года якобы из-за несоблюдения законодательства ЕС и европейских ценностей.

Важной точкой напряжения в отношениях Будапешта и Брюсселя является тема антироссийских санкций. Так, 8 июня газета Politico сообщила, что странам Европейского союза не удалось согласовать 11-й пакет санкций против России из-за позиции Венгрии и примкнувшей к ней Греции.

Новый пакет должен был касаться борьбы с обходом ранее введённых ограничений и предусматривать меры наказания в отношении тех стран, которые помогают в этом Москве. Речь, в частности, шла о Турции, Казахстане, Киргизии и других государствах Центральной Азии. Как представляется, не последнюю роль в решении Венгрии сыграла солидарность с «тюркскими братьями».

Дело в том, что в конце XIX в. в венгерском национальном движении стала распространяться идеология туранизма, утверждавшая урало-алтайское происхождение венгров и их родство с турками и народами Средней Азии.

В 1910 г. в Будапеште было основано Общество «Туран», целями которого провозглашались «поиски Турана от Европы до Азии» и пропаганда «туранского единства». Приобретя популярность среди венгерских правых в период между двумя мировыми войнами, туранизм стал неотъемлемым элементом венгерской фашистской идеологии.

В период Второй мировой войны Ференц Салаши, национальный лидер Венгрии в 1944–1945 гг. и руководитель национал-социалистической партии «Скрещённые стрелы», был сторонником существования турано-венгерской расы.

Новый всплеск интереса венгерского политического класса к туранизму произошёл в 2000-х годах и был связан с правой партией «Йоббик», которая с 2009 г. регулярно проводит своих представителей в венгерский парламент и Европарламент.

Довольно быстро туранскую повестку у «Йоббика» перехватил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и эта идеология стала оказывать существенное влияние на внешнюю политику страны. Орбан прямо заявил, что венгры — это кыпчакские тюрки, и начал выстраивать добрые отношения с «братскими народами» Турции, Азербайджана и постсоветских республик Центральной Азии.

Так, в 2012 г. Венгрия выдала Азербайджану офицера Рамиля Сафарова, который в 2004 г. во время прохождения в Будапеште обучения по программе НАТО «Партнерство во имя мира» убил офицера из Армении.

Азербайджанец был признан виновным и получил пожизненное заключение. Однако спустя 8 лет, уже при Орбане, венгерские власти передали его Баку, где он был помилован указом азербайджанского президента Ильхама Алиева и встречен как национальный герой.

В 2018 г. Венгрия, наряду с Туркменией и Северным Кипром, приобрела статус наблюдателя в Организации тюркских государств, куда входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Роль первой скрипки в этом объединении играет Анкара.

OLIVIER HOSLET / POOL / EPA /ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгрия безоговорочно поддержала военную операцию Турции на севере Сирии («Источник мира») в октябре 2019 г. и предприняла попытку замедлить процесс осуждения операции со стороны Евросоюза. По другим вопросам Будапешт также отстаивал интересы Анкары в диалоге с Брюсселем. В честь столетия установления дипломатических отношений между двумя странами 2024 год уже объявлен Годом культуры Турции и Венгрии.

Во время визита в Казахстан в 2019 году Виктор Орбан заявил, что венгры считают среднеазиатские народы братскими. «У нас общие исторические корни с народами, живущими в Центральной Азии. Мы считаем их родственными, поэтому дипломатические и экономические контакты имеют также и культурное происхождение. Венгрия — самая восточная страна в Европе», — сказал венгерский премьер.

В феврале этого года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Будапешт, где провёл переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак. Стороны договорились продолжить работу по открытию прямого авиасообщения по маршруту Будапешт — Бишкек, а также облегчить условия для трудоустройства граждан Киргизии в Венгрии. Жапаров подчеркнул, что киргизский и венгерский народы объединены общей историей и Киргизия через Венгрию открывает дверь в Европу.

Злые языки говорят, что венгерские власти заинтересовались туранскими корнями своего народа исключительно из прагматичных соображений — их интересуют природные ресурсы и инфраструктура Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Турции.

Действительно, нефтегазовый вопрос является для Венгрии весьма чувствительным, и здесь Будапешт сотрудничает не только со странами Востока, но и с Россией, где также есть регионы исконного проживания тюркских этносов (Алтай, Башкирия, Татарстан, Тыва, Хакасия, Якутия).

Однако та последовательность, с которой Виктор Орбан и его команда налаживают мосты с государствами, где представлена тюркская культура, не оставляет сомнений в том, что идея Великого Турана имеет для венгерского руководства прежде всего цивилизационное, а не экономическое измерение.