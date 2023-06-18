Начавшееся контрнаступление ВСУ создало для западной прессы множество неудобных ситуаций, к которым приходится адаптировать публикации. Непонятная ситуация с началом боевых действий и отказ признавать их контрнаступлением не соответствовали громким заявлениям Владимира Зеленского о полной готовности украинских войск к сокрушительному удару.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Скромные для Украины результаты кампании накладываются на информацию о крупных потерях. На фоне этого французские СМИ увеличили количество публикаций по теме конфликта на Украине, и в некоторых из них приводятся противоречивые свидетельства.

В последние дни мая и в первые дни июня газеты Франции активно обсуждали точечные атаки на Россию со стороны Украины: дроны над Москвой, рейды в Белгородской области, интенсификацию столкновений по линии соприкосновения.

Аудитория держалась в напряжении. Ведь буквально тогда же в ходе своих бесконечных заграничных гастролей Владимир Зеленский говорил, что Украина вот-вот перейдёт к наступательным действиям, и выражал уверенность в успехе. Подобные заявления вполне отвечали царящим на Западе взглядам на контрнаступление ВСУ, которое «решит судьбу» всего конфликта. Однако украинская сторона упорно называла происходящее лишь подготовительными действиями.

Наконец, 8–9 июня французские газеты признали реальность и заговорили о начавшемся, судя по всему, контрнаступлении. Ранее СМИ пытались сформировать у читателей «правильное» отношение к украинским бойцам, затушёвывая их неонацистские взгляды. Первые публикации, посвящённые ситуации на линии соприкосновения, носили информационный характер, без серьёзной аналитической составляющей, кроме идеи о том, что ВСУ рассчитывают на успех и имеют дело с сильным противником.

Затем результаты неудачных боёв и изображения подбитой техники потрясли Европу. Пресса оказалась вынуждена объяснять, почему военная и материальная помощь Украине не выразилась в конкретных успехах. Признать проблему недостатка поставленной техники для Запада неприемлемо, поскольку это подорвет веру в искренность позиции в отношении Украины.

Именно поэтому министр иностранных дел Германии Анналена Бербок возмутилась тем, что танки Leopard 2 называют немецкими, а не украинскими. Поэтому во Франции пока не обсуждают в публичном пространстве, как плохо показали себя в бою лёгкие танки AMX-10RC.

И это несмотря на то, что обозреватель Forbes Дэвид Экс указал причиной значительных потерь этого вида техники, скорее, её неправильное использование. Да и сами французы ещё в начале года, обсуждая отправку танков Украине, указывали на ограниченность возможностей использования AMX-10RC.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Уничтоженная экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевая бронированная техника ВСУ

Аналитика и «позитивная повестка» по поводу контрнаступления ВСУ строится во французских СМИ по нескольким направлениям. Во-первых, описывается сила российских войск, которым приходится противостоять. Это несколько отличается от доминировавшей ранее риторики о «терпящей поражение» «заведомо проигрывающей» России и на удивление «единой и мужественной» Украине, которой нужно только немного помочь для победы.

Оказывается, за прошедшие почти полтора года Россия не только не проигрывала, как об этом сообщала западная пресса, но и построила мощные укрепления. Издание Le Monde, ссылаясь на некоего «высокопоставленного военного», называет эти сооружения «самыми протяженными в Европе со времён Второй мировой войны».

Этот же военный, по словам газеты, окрестил их «линией Фаберже», намекая одновременно на деньги, в которые, видимо, обошлось строительство, и проводя параллели с «линией Мажино» во Франции. Те укрепления оказались бесполезными во время сражения с гитлеровской Германией, то есть косвенным образом читателям внушается надежда на победу Украины.

Вторым тематическим направлением публикаций во французских СМИ является разбор действий ВСУ с точки зрения тактики. В связи с этим также активно присутствуют параллели со Второй мировой войной.

Действия украинской армии французские авторы пытаются сравнивать с действиями армии союзников и боями по освобождению Франции, начавшимися 6 июня 1940 г., тем более что это позволяют даты. Союзникам, пишет издание L’Opinion, понадобилось 7 недель на то, чтобы прорвать немецкий фронт в районе Авранша. Поэтому пока читателям фактически предлагается ждать успехов Украины.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Иностранная военная техника, захваченная российскими десантниками на Украине

В-третьих, целый ряд публикаций во французских газетах направлен на так называемое «извлечение уроков» из первых недель контрнаступления. С одной стороны, они предназначены для донесения идеи о том, что украинцы воюют самым современным оружием и техникой, которыми их вооружили страны НАТО. Аудитории объясняют «комбинированную тактику» Зеленского, который наносит «пробные удары». Описываются преимущества вооружения, имеющегося в распоряжении ВСУ.

Вместе с тем указываются и слабые стороны украинской армии, которые выяснились в ходе боёв. Это сложности в разминировании территорий и беззащитность перед дронами, используемыми россиянами.

Французские СМИ продолжают представлять сводки с фронтов в позитивном свете. Активно распространяется тезис, озвученный украинской стороной, о том, что ВСУ удалось занять территорию в 100 км2 за рекордно короткий срок. В публикациях используются цитаты украинских военных, призванные свидетельствовать об их энтузиазме и высокой мотивированности, о низком моральном духе российской армии и о том, как ожидают украинских «освободителей» жители подконтрольных России территорий Донбасса.

Однако иногда в этом потоке публикаций можно встретить противоречащие такому взгляду свидетельства. В частности, два дня назад Le Monde разместила статью о французских военных, обучающих украинских солдат. Этим текстом газета хотела показать, что бойцы ВСУ повышают свою квалификацию и улучшают навыки. А также в ней содержится ряд моментов, которые при более близком рассмотрении должны на самом деле шокировать читателя.

Во-первых, это возрастной разброс среди приезжающих с Украины бойцов: от 18 лет до пенсионного возраста. Во-вторых, отсутствие организованности: при манёврах сбиваются в кучу и мешают друг другу. В-третьих, настоятельные просьбы обучать их навыкам траншейной войны, то есть стрельбе с близкого расстояния и рукопашному бою.

Также французским инструкторам советуют не завязывать дружеских отношений с их подопечными и не пытаться контактировать с ними после их отъезда. Дело в том, что после обучения все солдаты с большой долей вероятности погибнут. Это может вызвать у привязавшихся к ним французских военных психологическую травму, как это уже произошло ранее в аналогичном случае с прибалтийскими инструкторами.

Весьма красноречивое свидетельство того, что западные инструкторы прекрасно понимают, для чего они готовят тех людей, куда посылают и какова на самом деле ситуация для ВСУ.