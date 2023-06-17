«Глупость или расизм»: что стоит за скандалом в Польше с делегацией ЮАР
Бывший сотрудник МИД Польши Витольд Юраш, комментируя скандал в варшавском аэропорту с охраной президента ЮАР, заметил, что «поведение наших властей — даже если они формально правы — является, перефразируя Талейрана, хуже расизма, это просто глупость». Но можно на самом деле свести его к такой красивой и яркой формуле.
Напомним, что инцидент случился в ходе проходящей 15 — 17 июня миротворческой миссии африканских стран во главе с президентом ЮАР Сирилой Рамапосой по урегулированию украинского конфликта. Африканские лидеры вначале прибыли в Варшаву, откуда проследовали в Киев, а сегодня, 17 июня, их примет президент России Владимир Путин.
Неожиданностью стало то, что в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена самолет с передовой группой службы безопасности президента ЮАР не мог разгрузиться на протяжении 10 часов, после чего глава СБ генерал-майор Валли Рууде заявил, что правительство Польши «подрывает безопасность Рамапосы», и обвинил польские власти в расизме.
МИД Польши попытался купировать инцидент, заявив, что эта «ситуация является результатом несоблюдения стандартных процедур въезда, требуемых польской стороной». В свою очередь уполномоченный правительства Польши по информационной безопасности Станислав Жарын назвал заявления генерала Рууде о расизме польских властей «нонсенсом».
Однако несмотря на все разъяснения Варшавы вспыхнувший скандал стал обрастать негативными для нее коннотациями.
«Был ли это враждебный прием со стороны Польши, граничащий с расизмом, или это было недоброжелательное послание президенту Рамапосе, возглавляющему миссию африканских лидеров по посредничеству в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной? — задалась вопросом южноафриканская газета The Citizen. — Это стало частью головоломки, которую пришлось решать экспертам в области безопасности и внешней политики на фоне дипломатического противостояния между Южной Африкой и Польшей».
Хотя накануне некоторые влиятельные польские издания выступили с критическими оценками миссии президента Рамапосы, заявив, что она «обречена на провал», а ЮАР сложно являться переговорщиком, потому что республика «воспринимается как пророссийская», официальная Варшава в этом году активизировалась на африканском и ближневосточном направлении.
Выступая в конце мая в Лондоне на форуме по безопасности, президент Польши Анджей Дуда призвал западные страны наделить Варшаву новыми полномочиями.
«Вместе мы должны начать говорить со странами Глобального Юга, особенно с Африкой, — сообщил Дуда. — Я вижу здесь особую роль для Польши, которая является надежным партнером для этих стран. Отсутствие у моей страны колониального прошлого может помочь всем нам объединиться».
«Антиколониальную риторику» в данном случае Варшава использует в двух измерениях, рассчитывая, что она поможет ей в диалоге с африканцами, и пропагандируя теорию о том, как Россия «колонизировала» Среднюю Азию, Кавказ и Центральную и Восточную Европу.
Заодно Варшава хотела бы укрепить экономические связи с Африкой в сфере туризма или импорта нефти из Нигерии и Анголы.
Но у Европейского союза на континент свои планы, а имидж Польши как самой «проамериканской» страны в ЕС делает ее удобным «мальчиком для битья» для объяснений трудностей с реализацией миротворческой миссией под руководством президента ЮАР.
По мнению южноафриканского политолога Сандиле Свана, поляки, безусловно, выступают против инициативы африканских лидеров, равно как проамериканская фракция в НАТО «предпринимает активные шаги, чтобы подорвать миротворческий процесс и укрепление Движения неприсоединения».
Его коллега, эксперт Сизо Нкала, предложил рассматривать скандальную ситуацию в варшавском аэропорту в контексте украинского конфликта. ЮАР подверглась критике за то, что не осудила Москву и была обвинена в поставках оружия России. Польша, напротив, предоставила киевскому режиму военную помощь на сумму в 2 миллиарда долларов. Поэтому Варшава могла дать понять свое недовольство позицией ЮАР в отношении украинского конфликта, считает политолог.
«Тем не менее, я не думаю, что этот инцидент существенно повлияет на дипломатические отношения двух стран, учитывая, что вопрос уже решен», — прокомментировал Нкала.
Но в любом случае случившееся показало существенную ограниченность внешнеполитического потенциала Польши и ее уязвимости, даже когда она выступает в качестве транзитной площадки для международных делегаций, следующих в Киев. Впрочем, неумение разыгрывать свое географическое положение для Варшавы весьма характерно.
PS: как сегодня передал ТАСС со ссылкой на журналиста южноафриканского портала News24 Питера ду Тойта, самолет южноафриканской авиакомпании South African Airways, на котором в Санкт-Петербург направлялись передовая группа службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамапосы и журналисты президентского пула, не получил от польских властей разрешения на пролет в Россию и возвращается в Преторию.