Бывший сотрудник МИД Польши Витольд Юраш, комментируя скандал в варшавском аэропорту с охраной президента ЮАР, заметил, что «поведение наших властей — даже если они формально правы — является, перефразируя Талейрана, хуже расизма, это просто глупость». Но можно на самом деле свести его к такой красивой и яркой формуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Напомним, что инцидент случился в ходе проходящей 15–17 июня миротворческой миссии африканских стран во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по урегулированию украинского конфликта. Африканские лидеры вначале прибыли в Варшаву, откуда проследовали в Киев, а сегодня, 17 июня, их примет президент России Владимир Путин.

Неожиданностью стало то, что в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена самолет с передовой группой службы безопасности президента ЮАР не мог разгрузиться на протяжении 10 часов, после чего глава СБ генерал-майор Валли Рууде заявил, что правительство Польши «подрывает безопасность Рамафосы», и обвинил польские власти в расизме.

МИД Польши попытался купировать инцидент, заявив, что эта «ситуация является результатом несоблюдения стандартных процедур въезда, требуемых польской стороной». В свою очередь уполномоченный правительства Польши по информационной безопасности Станислав Жарын назвал заявления генерала Рууде о расизме польских властей «нонсенсом».

gov. pl Станислав Жарын

Однако, несмотря на все разъяснения Варшавы, вспыхнувший скандал стал обрастать негативными для нее коннотациями.

«Был ли это враждебный прием со стороны Польши, граничащий с расизмом, или это было недоброжелательное послание президенту Рамафосе, возглавляющему миссию африканских лидеров по посредничеству в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной? — задалась вопросом южноафриканская газета The Citizen. — Это стало частью головоломки, которую пришлось решать экспертам в области безопасности и внешней политики на фоне дипломатического противостояния между Южной Африкой и Польшей».

Хотя накануне некоторые влиятельные польские издания выступили с критическими оценками миссии президента Рамафосы, заявив, что она «обречена на провал», а ЮАР сложно являться переговорщиком, потому что республика «воспринимается как пророссийская», официальная Варшава в этом году активизировалась на африканском и ближневосточном направлении.

Выступая в конце мая в Лондоне на форуме по безопасности, президент Польши Анджей Дуда призвал западные страны наделить Варшаву новыми полномочиями.

Юлия Гринь Анджей Дуда

«Вместе мы должны начать говорить со странами Глобального Юга, особенно с Африкой, — сообщил Дуда. — Я вижу здесь особую роль для Польши, которая является надежным партнером для этих стран. Отсутствие у моей страны колониального прошлого может помочь всем нам объединиться».

«Антиколониальную риторику» в данном случае Варшава использует в двух измерениях, рассчитывая, что она поможет ей в диалоге с африканцами, и пропагандируя теорию о том, как Россия «колонизировала» Среднюю Азию, Кавказ и Центральную и Восточную Европу.

Заодно Варшава хотела бы укрепить экономические связи с Африкой в сфере туризма или импорта нефти из Нигерии и Анголы.

Но у Европейского союза на континент свои планы, а имидж Польши как самой «проамериканской» страны в ЕС делает ее удобным «мальчиком для битья» для объяснений трудностей с реализацией миротворческой миссии под руководством президента ЮАР.

По мнению южноафриканского политолога Сандиле Свана, поляки, безусловно, выступают против инициативы африканских лидеров, равно как проамериканская фракция в НАТО «предпринимает активные шаги, чтобы подорвать миротворческий процесс и укрепление Движения неприсоединения».

Его коллега, эксперт Сизо Нкала, предложил рассматривать скандальную ситуацию в варшавском аэропорту в контексте украинского конфликта. ЮАР подверглась критике за то, что не осудила Москву и была обвинена в поставках оружия России. Польша, напротив, предоставила киевскому режиму военную помощь на сумму в 2 миллиарда долларов. Поэтому Варшава могла дать понять свое недовольство позицией ЮАР в отношении украинского конфликта, считает политолог.

«Тем не менее, я не думаю, что этот инцидент существенно повлияет на дипломатические отношения двух стран, учитывая, что вопрос уже решен», — прокомментировал Нкала.

Но в любом случае случившееся показало существенную ограниченность внешнеполитического потенциала Польши и ее уязвимости, даже когда она выступает в качестве транзитной площадки для международных делегаций, следующих в Киев. Впрочем, неумение разыгрывать свое географическое положение для Варшавы весьма характерно.

P.S. Как сегодня передал ТАСС со ссылкой на журналиста южноафриканского портала News24 Питера ду Тойта, самолет южноафриканской авиакомпании South African Airways, на котором в Санкт-Петербург направлялась передовая группа службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналисты президентского пула, не получил от польских властей разрешения на пролет в Россию и возвращается в Преторию.