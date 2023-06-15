Египет (АРЕ) подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил ТАСС российский посол в Каире Георгий Борисенко. Дипломат отметил, что египетские власти заинтересованы в одной из инициатив БРИКС — максимальном переводе торговли на альтернативные валюты, «будь то национальные или же создание некой совместной валюты».

Иван Шилов ИА REGNUM

Россия заявку Египта поддержала. «Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией», — сказал Борисенко.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) писало, что экономики стран БРИКС обеспечат почти 35% мирового роста к 2028 году.

Роль и место БРИКС в мировой системе

Организация была создана по инициативе российского руководства в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума. Тогда страны — основатели БРИКС объединила одна общая задача — реформирование существующей системы международных финансовых отношений с целью усилить свои позиции в мировой экономике и политике. Теперь эту цель разделяет все больше государств, стремящихся к собственной экономической независимости и являющихся кандидатами на присоединение к организации.

После того как российская СВО выявила неустойчивость однополярной миросистемы, БРИКС становится еще более притягательным объединением для стран не-Запада. Особенно привлекательной организация становится для ближневосточных государств, обладающих высоким уровнем экономического развития и перспективами экономического роста. Поэтому у объединения есть хорошие шансы превратиться в альтернативную глобальную интеграционную площадку, которая позволяла бы странам-участницам обеспечивать собственный экономический суверенитет и политическую независимость.

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Лидеры БРИКС на саммите в 2018 году

Кроме того, и некоторые западные лидеры хотели бы участвовать в мероприятиях БРИКС, то ли для того, чтобы внести раскол в организацию, то ли чтобы озвучить некие инициативы и наладить с ней взаимодействие.

По крайней мере, как стало известно, президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность посещения саммита БРИКС, который пройдет в ЮАР в августе.

Отсутствие четких критериев для членства в группе, скорее, является позитивным фактором, способствующим ускоренному принятию новых членов, с участием которых и будут решаться вопросы дальнейшего институционального становления альянса.

Процесс активного присоединения новых кандидатов, таких как Египет, свидетельствует о том, что нынешний мировой порядок и его структуры, в том числе формировавшиеся при доминирующей роли США, все больше подвергаются эрозии и более не вызывают доверия у «глобального Юга» и стран не-Запада.

На это указывает и неспособность западных институтов, направленных на обеспечение глобального и регионального сотрудничества, нащупать пути разрешения конфликтов, решения проблемы бедности, противодействия чрезвычайным ситуациям и продовольственным кризисам, с которыми сталкиваются многие страны мира.

Зачем БРИКС Египту

Как рассказал ИА РЕГНУМ, кандидат исторических наук, египетский журналист и эксперт по арабо-российским отношениям Саад Халаф, ни для кого ни секрет, что египетская экономика сейчас испытывает серьезные сложности. «Поэтому присоединение Каира к БРИКС открывает перед ним возможности использовать механизмы организации для решения своих экономических проблем», — отметил собеседник агентства.

Еще в марте с. г. президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал документ о присоединении АРЕ к Новому банку развития — одному из институтов БРИКС, задуманному как альтернатива институтам Бреттон-Вудской системы (МВФ и Мировой банк — прим. ред.). Это же можно расценить как первый шаг Каира на пути к полноправному членству в организации, который также демонстрирует серьезность намерений египетской стороны по вопросу участия в БРИКС.

По мнению Саада Халафа, Египет в рамках БРИКС рассчитывает на увеличение объемов инвестиций со стороны Китая, Индии, Бразилии и России, а также на укрепление торгово-экономического взаимодействия с ЮАР, расположенной на одном континенте с АРЕ. Каир также хотел бы получить доступ к новой высокотехнологической продукции, производимой Индией, КНР и Россией.

«Самое главное, что в случае вступление Египта в БРИКС Каир избежит диктата со стороны ведущих стран-участниц», — отмечает египетский эксперт.

«Когда Арабская Республика пыталась получить средства от таких организаций, как МВФ, Всемирный банк или страны Европы, они неизбежно обуславливали свою помощь политическими требованиями», — подчеркивает Халаф.

Например, в сентябре 2022 года США удержали 130 млн долларов — десятую часть своего ежегодного платежа Египту, — сославшись на плохую репутацию Каира в области прав человека. Кроме того, Вашингтон не устраивает позиция АРЕ по продолжению сотрудничества с Москвой и отказу от присоединения к односторонним антироссийским санкциям Запада.

В свою очередь, исследователь ИМИ МГИМО Артём Адрианов в своем комментарии для ИА Регнум также разделяет точку зрения египетского коллеги.

«Египет особенно остро ощущает несправедливость сложившейся мировой финансовой экономической системы из-за своей зависимости от мировых цен на природные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также условий, которые ему ставит МВФ для получения финансовой помощи», — говорит Адрианов.

По его словам, отчасти Египет уже пытается менять эту систему в рамках существующих институтов. В частности, на конференции ООН по климату, которая в прошлом году прошла в Шарм-эль-Шейхе, развивающиеся страны во главе с Египтом добились значительной уступки — был создан специальный Фонд по финансированию «потерь и ущерба».

В то же время Египет стремится развивать отношения с другими центрами силы, усиливать свое присутствие на альтернативных площадках. Особенно в финансовой и экономической сфере. По заявлению российского посла в Каире Георгия Борисенко, египетские власти особенно заинтересованы в «максимальном переводе торговли на альтернативные валюты».

Аналитик МГИМО также напомнил об уже случившемся присоединении Египта к Новому банку развития БРИКС и добавил, что его пайщиками стали и ОАЭ, которые также выражают желание вступить в объединение. В этом смысле, по словам Адрианова, Египет активно поддерживает развивающиеся в Арабском мире тенденции на участие в не-западных международных организациях.

«По этому пути также идут Саудовская Аравия и Катар», — уточняет эксперт.

Египет, БРИКС и Россия

Что касается интересов России, то участие Египта в БРИКС открывает и для Москвы новые возможности для взаимодействия с Каиром.

РФ уже давно стала значимым экономическим партнером АРЕ. В числе последних событий в сфере торгово-экономических связей особо стоит упомянуть возведение российской стороной АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Строительство первого энергоблока станции началось в июле 2022 года, второго — в ноябре. В конце марта 2023-го «Росатом» получил разрешение на строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».

Как отмечалось выше, Египет ищет возможности получить в рамках БРИКС доступ к новым технологиям. Россия же создала возможности для продолжения военно-технического сотрудничества с Египтом в условиях антироссийских санкций, которое может позволить Каиру развивать и собственное военное производство.

Александр Гальперин/РИА Новости Внутренняя обработка корпуса сепаратора-пароперегревателя для атомного реактора египетской АЭС «Эль-Дабаа» на предприятии компании «АЭМ-технологии»

Это касается прежде всего обслуживания уже поставленных российских вооружений и военной техники на долговременной основе. Например, «Вертолеты России» в 2018 году создали на базе египетского предприятия Helwan Factory for Developed Industries (HFDI) центр по техническому обслуживанию и ремонту российских вертолетов, эксплуатируемых Египтом, — Ми-8Т, Ми-17-1В и Ми-17В-5.

Кроме того, наличие на вооружении страны российских истребителей МиГ-29M/M2, ударных вертолётов Ка-52, зенитных ракетных комплексов С-300ВМ и так далее, поставленных после 2014 года, заставляет Каир и далее поддерживать военно-техническое сотрудничество с Москвой для обслуживания этих систем на российско-египетских предприятиях.

Отдельно стоит выделить логистическую значимость Египта для российских программ.

В частности, в стране создается Российский промышленный кластер в зоне Суэцкого канала, который представлен двумя площадками. Одна из них расположена на берегу Красного моря в районе Айн-Сохна, вторая на севере Египта, в Порт-Саиде на восточном берегу Суэцкого канала. Общая площадь участков — 525 га, на них должна быть возведена развитая транспортная и портовая инфраструктура.

В этом году реализация проекта продолжилась, и, несмотря на антироссийские санкции, с 27 по 31 мая 2023 года с целью ознакомления с проектом Российской промышленной зоны и установления контактов в АРЕ проводилась соответствующая бизнес-миссия.

В свою очередь, Китай уже создал промышленную зону в районе канала. Это может консолидировать усилия государств — членов БРИКС по использованию логистических возможностей АРЕ в интересах всех стран — участниц объединения.

«Появление таких промышленных экономических зон, как российская, китайская, а в будущем, может быть, и индийская, позволит Египту создать логистические хабы, в том числе зерновые, газовые, нефтяные и так далее, которые будут поддерживать египетскую экономику», — утверждает Саад Халаф.

«Египту гораздо удобнее решать многие задачи, в том числе связанные с вопросами формирования логистических и транспортных хабов, в многостороннем формате, в рамках БРИКС, чем на уровне двусторонних контактов с теми же участниками объединения», — подытожил египетский аналитик.