Больше месяца назад — 1 мая — в Колумбии разбился легкомоторный самолет Cessna 206, направляющийся из Сан-Хосе-дель-Гуавьяре на юге страны в бразильскую Араракуару. Воздушное судно с телом одного пилота было обнаружено лишь спустя две с лишним недели. Остальные шесть пассажиров исчезли.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

Чуть позже в джунглях обнаружили еще два тела — второго пилота и женщину по имени Магдалена Мукутуи. Магдалена была матерью четверых детей, которые находились вместе с ней на борту, однако детских останков ни в салоне самолета, ни поблизости так и не оказалось.

Зато нашлись детские вещи: подгузники, резинки для волос и огрызки фруктов. Именно благодаря этим находкам спасатели поняли, что дети еще могут быть живы и необходимо разворачивать поисковую операцию. Если учитывать условия амазонских джунглей и время, прошедшее с момента катастрофы, такая операция выглядела чистой авантюрой.

Настоящий квест

Для того чтобы найти 13-летнюю Лесли, 9-летнюю Солейни, 4-летнего Тьена Нориэля и едва достигшую года Кристин Нериман, к поисково-спасательной операции привлекли 150 солдат, более 200 волонтеров из местных индейских племен и 10 поисковых собак (парочка из которых все же потерялась в джунглях).

Уцелеть в авиакатастрофе для детей было лишь половиной дела. Выйти целым и невредимым из джунглей, где почти 16 часов в сутки идет дождь, где почти нет солнечного света из-за густых зарослей и услышать друг друга из-за окружающего шума можно лишь на совсем небольшом расстоянии, — это тот еще квест.

А ведь еще есть тучи насекомых, целая тьма ядовитых змей и лягушек, а также опасные хищники. И животные из них не самые страшные. В лесах Амазонии предостаточно представителей самых разнообразных бандформирований: кто-то из них борется за «правое дело» (порой против всех известных правительств сразу), кто-то занимается производством или торговлей наркотиками, а кто-то — контрабандой и находится в розыске. Так что, в принципе, даже неизвестно, кто из обитателей здешних лесов наиболее опасен.

Wigbert Röth/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press Джунгли

В ряде случаев прочесывать территории было невозможно, и спасатели сбрасывали в джунгли с вертолетов пакеты с продуктовыми наборами и листовки с основными правилами выживания в лесу. Также по округе каждый час включали динамики с записью голоса бабушки детей, которая призывала внуков остановиться, не углубляться в лес и позволить себя найти.

Именно постоянные передвижения детей по болотистой местности, по словам местных СМИ, мешали их найти. Хотя, учитывая особенности выживания в джунглях, весьма сомнительно, что дети смогли бы выжить, не двигаясь вперед и не скрываясь не только от спасателей, но и от потенциальных опасностей.

Лишь к началу июня удалось обнаружить свежие следы, которые в итоге и привели спасателей туда, где они услышали отдаленный детский плач.

Боялись бандитов

9 июня в пяти километрах от места крушения самолета все четверо детей были найдены отрядом, состоящим из солдат и представителей местного коренного населения. К этому моменту дети уже были сильно истощены, обезвожены и искусаны насекомыми.

Спасательные вертолеты так и не смогли приземлиться в джунглях, из-за чего детей пришлось поднимать на них при помощи специальных тросов.

После эвакуации выживших отправили в одну из больниц Боготы, где те спустя несколько дней, немного придя в себя, рассказали о том, что именно с ними произошло.

Оказывается, первые несколько дней дети находились рядом с матерью, которая перед смертью и велела им идти искать помощь. Ответственность за сестер и брата после этого взяла на себя старшая девочка.

Как оказалось, дети принадлежали к одному из местных индейских племен — уитото и частично обладали навыками, необходимыми для выживания в трудных условиях. Они умели прятаться от диких животных, соорудить укрытие и разбить лагерь для привала, различать съедобную и несъедобную растительность.

Задачу выжить все это облегчило, но не очень сильно. Из еды детям удалось найти лишь муку из маниоки в аптечках, которые сбрасывали спасатели с вертолетов, а также некоторые фрукты.

EPA/Mauricio Duenas Castaneda/ТАСС Спасатели отправляются на поиски детей, пропавших после крушения самолета в Колумбии

При этом выяснилось, что долгое время спасатели и дети находились друг от друга буквально в нескольких метрах, однако дети не слышали призывов о помощи из-за густой листвы, а сами кричать не хотели, опасаясь навлечь на себя беду.

Как оказалось, вместе с матерью они покидали город, спасаясь от терроризирующих селение наркоторговцев, которые как раз-таки скрывались в джунглях. По ночам, боясь быть найденными преступниками — а именно ими напугала детей перед смертью мать, — они спали на деревьях.

Однако к июню, когда спасателям наконец удалось напасть на след пропавших, сил на подобные манипуляции уже не оставалось.

«Дети всей Колумбии»

В настоящий момент дети продолжаются оставаться в столичной больнице, получают круглосуточную медицинскую помощь, заботу и внимание, а также — волей-неволей — практически сразу стали частью информационной кампании действующих колумбийских властей во главе с президентом Густаво Петро.

Поисково-спасательная операция в джунглях колумбийской части Амазонии к настоящему моменту все еще не закончена. Теперь национальная армия ищет одну из потерявшихся собак, принимавшую участие в спасении детей, демонстрируя, что властям Колумбии «есть дело до всех».

Что касается найденышей, то Густаво Петро охарактеризовал их историю так: «Они были буквально дети джунглей, а стали детьми всей Колумбии». А местные СМИ вновь вернулись к описанию всех опасностей, которые таят джунгли, делая акцент, естественно, не на диких животных, а на вооруженных формированиях.

С высокой долей вероятности чудесная и при этом трагическая история детей из племени уитото будет использоваться в дальнейшем для увеличения финансирования вооруженных сил и полицейских сил формирований южноамериканской страны, а также проведения ряда спецопераций в самых разных частях страны.

Вот только неизвестно, действительно ли это поможет снизить уровень наркоторговли (который стабильно растет каждый год) или всего лишь подчинит отдельные недоговороспособные (пока еще) группировки местным властям. Остается лишь наблюдать за развитием событий.