Вашингтон сотрясает новый скандал. Президента США Джо Байдена уличили в коррупции. В 2015 году он мог получить взятку от украинского олигарха Николая Злочевского — директора энергетической компании Burisma Holdings, которая получила всеобщую известность как место работы Хантера Байдена — скандального сына действующего президента. Причём эта взятка, как утверждают оппоненты Байдена, могла сыграть решающее значение в отношениях США и Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байден

Сразу после госпереворота на Украине в 2014 году в стране стал высаживаться десант из американских и европейских политиков, надеющихся лично заработать на происходящем.

Хантер Байден — как теперь стало известно из опубликованной переписки с его ноутбука — тоже пытался разными путями «заходить» на Украину. Он даже лоббировал интересы близкой к Пентагону компании Metabiota, стремясь передать ей контроль над биолабораториями Украины.

В 2015 году у Burisma Holdings возникли проблемы с законом. Против неё было заведено антикоррупционное расследование тогдашним генпрокурором Украины Виктором Шокиным. В этот момент руководство компании и вышло на истеблишмент Демпартии, прося поддержки в обмен на взятки. По утверждению расследователей, Burisma выплатила две взятки по 5 миллионов долларов каждая Байдену-старшему и Хантеру.

В обмен, как известно, Байден прилетел в Киев и пригрозил не дать новый финансовый транш Киеву на один миллиард долларов, если там не уволят Шокина. Затем Байден открыто этим хвастался в ставшим всемирно известным видео, мол, он поставил украинцев в такое неудобное положение, что они были вынуждены пойти на все уступки перед иностранным господином.

В дальнейшем Хантера ещё и трудоустроили в Burisma на позицию консультанта совета директоров, хотя у него не было никакого опыта работы в энергетике. Он получал за свои «услуги» — а именно за доступ к телу тогдашнего вице-президента США и по совместительству своего отца — по 70 тысяч долларов в месяц.

Burisma сильно развернулась в рамках лоббистской работы. Она даже стала одним из крупных спонсоров Атлантического совета — ведущего мозгового центра либеральных элит в США и Европе.

Получился интересный круговорот денег в природе.

Сначала из Вашингтона приходила денежная помощь Украине, которая помогала экономике страны не рухнуть. А затем часть из неё уже возвращалась в карманы той самой элиты, которая и выделяла эту государственную помощь. Фактически Украина превратилась в своего рода прокладку для отмывания денег американскими демократами, причём ещё задолго до начала СВО.

Но в 2016 году власть в США поменялась.

Президентом стал Дональд Трамп, а демократы на четыре года отошли от принятия основных решений. Байден отправился в свободное плавание, лоббируя интересы самых разных иностранных бизнесменов и олигархов, с которыми вёл бизнес его сын, от Китая и Украины до Румынии и Мексики. Как теперь утверждают расследователи в Конгрессе, в общей сумме Байден-старший и Хантер могли вести серые схемы с представителями как минимум 50 стран.

Такая активная «деятельность» не могла остаться без внимания компетентных органов. В 2019 году в ФБР завели расследование в отношении Хантера Байдена, подозревая его в незаконном лоббизме, коррупции и неуплате налогов. В ходе этого расследования агенты ФБР установили, что партнёр Байденов на Украине — директор Burisma Злочевский — специально хранил 17 аудиозаписей их совместных разговоров.

Этими беседами как раз и могут подтвердиться факты получения взяток. Злочевский хранил эти записи как некую «страховку» на тот случай, если у него вновь начнутся судебные проблемы. И тогда он сможет шантажировать этой «страховкой» нынешнего лидера мировой сверхдержавы.

В ФБР по тем или иным причинам решили этому делу хода не давать. Хотя в штате Делавэр на текущий момент и продолжается федеральное расследование против Хантера, идёт оно довольно медленно и непублично. И далеко не факт, что в итоге выльется в судебный процесс с участием сына президента.

История сдвинулась с мёртвой точки лишь пару недель назад, когда анонимные информаторы внутри ФБР обратились в Конгресс. Они предоставили сведения о получении взяток Байденами и обвинили своё руководство в политической пристрастности.

Ведь ФБР активно ведёт всевозможные расследования против Трампа и даже проводит обыски в его резиденции. Но к Байденам отношение совсем другое, как будто у них есть особый привилегированный статус, раз они демократы.

Республиканцы в Конгрессе тут же потребовали от ФБР предоставить сведения о получении взяток Байденами. Директор бюро Кристофер Рэй сначала было отказался. Но затем ему пригрозили обвинением в «презрении к Конгрессу». Это потенциально уголовное обвинение за нежелание госчиновников подчиняться решениям законодательной власти, за это грозит до одного года тюрьмы.

ФБР пришлось пойти на попятную и предоставить засекреченную информацию отдельным конгрессменам, имеющим доступ к гостайне. Республиканцы теперь заверяют общественность, что факты коррупции этими документами подтверждаются, и требуют сделать их публичными, чтобы подкрепить свои обвинения.

Federal Bureau of Investigation (FBI) Директор ФБР Кристофер Рэй

Байденов уже много в чём обвиняли, поскольку они получали пожертвования от китайских бизнесменов за лоббизм и заключали самые разные серые бизнес-сделки с полулегальными предпринимателями из Румынии и Мексики. Но всякий раз им удавалось выйти сухими из воды в отсутствие чётких доказательств того, что это могло повлиять на политику США.

Сейчас же ситуация несколько иная, ведь в случае подтверждения фактов коррупции речь уже может вполне официально идти о причинах того, почему США до сих пор так сильно погружены в дела Украины. Это не просто способ бороться с Россией или ослаблять экономику Европы, но и шкурный интерес семейства Байденов.

Впрочем, даже если все обвинения подтвердятся, инструментарий, который республиканцы могут задействовать против Байдена, довольно ограничен. Уголовное дело президенту США грозить не может: у него есть иммунитет и минюст США никогда не выдвинет против него официальных обвинений.

Байдену могут попытаться объявить импичмент в Конгрессе. Но и здесь незадача — у республиканцев имеется лишь шаткое большинство в нижней палате, а Сенат контролируется демократами. И они никогда не поддержат импичмент своего же президента.

Сложнее ситуация у Хантера Байдена, которому всё же могут грозить какие-то обвинения. Байдену-старшему в таком случае придётся выписывать президентское помилование своему сыну. Это позволит Хантеру избежать тюремного срока, но сильно ударит по репутации всего семейства Байденов.

Именно репутационный ущерб и может оказаться самым значимым итогом нынешнего коррупционного скандала.

Это подорвёт и так довольно низкий рейтинг Байдена в 37–42%. И сильно осложнит для него задачу переизбрания на второй срок. А также может окончательно сломать проукраинский консенсус в Вашингтоне.

Если к тому же ещё и обещанное украинское контрнаступление окончательно провалится, у Конгресса будут все основания резко прикрутить дальнейшие транши Киеву на основании того, что это всё лишь коррупционные схемы демократов.

Но очевидно, что Демпартия так легко сдаваться не будет.

Поэтому чем больше возникнет проблем и скандалов вокруг Байденов, тем всё более яростных атак на Трампа стоит ждать. Ведь ему тоже пытаются создать массу уголовных проблем.

Так что нынешние судебно-прокурорские войны в Вашингтоне грозят сделать следующие выборы самыми скандальными в истории США. И поставить всю страну на грань масштабнейшего политического кризиса.