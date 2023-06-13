Литовские таможенники сообщают, что в этом году они ежедневно останавливают у белорусской границы грузы, подпадающие под категорию санкционных товаров. «Санкционка» главным образом следует через Литву транзитом, а потом попадает на территорию России. Впрочем, спецслужбы государства признают — литовские компании тоже участвуют в схемах обхода санкций. А действующие в государстве банки предупреждают, что такая ситуация может «подмочить» репутацию Литовской Республики в глазах западного сообщества.

Иван Шилов ИА REGNUM Литовская таможня

Такое наблюдается во всём Евросоюзе

На днях литовские таможенники ознакомили общественность со свежими данными по остановленным ими на границе партиям различных товаров.

«За четыре месяца в этом году — одиннадцать тысяч случаев. Мы не выпустили товары или не впустили их, поскольку были подозрения на обход санкций. Это намного больше, чем в прошлом году», — сказал глава литовского таможенного департамента Дарюс Жвиронас.

По его словам, подозрения у него и его коллег давно вызывал тот факт, что после запрета на ввоз определенных товаров в Россию вырос их поток в Казахстан и другие страны Средней Азии.

«Разная электроника, товары, связанные с производством техники, — и они в конце концов оказываются на поле боя», — сказала замминистра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене.

Сообщается, что за три месяца 2023 года (по сравнению с тем же периодом прошлого года) вывоз «подозрительных» товаров через Литву в Казахстан увеличился в полтора раза, в Грузию — в три, в Армению — в десять, в Киргизию — в девятнадцать. Однако, по словам литовских таможенников, статистика показывает, что большая часть данных грузов до стран Средней Азии не доходит.

«Часть грузов где-то «исчезает», — сказал Жвиронас. Он добавил, что когда эти грузы пересекают границу России, то, как правило, там и остаются.

Данную информацию подтверждают и литовские банки, которые занимаются проверкой расчетов, выполненных за провозимые через Литву товары. Полученные ими данные сотрудников банковской отрасли отнюдь не радуют. «Литва может получить репутацию такой страны, которая посредничает при перевозке товаров для государств-агрессоров», — сказала прессе президент Ассоциации банков Литвы Эйвиле Чипкуте.

Банки уверяют, что не видят достаточных действий со стороны литовских контролирующих служб по борьбе с ввозом «санкционки» в Россию. «Это публичная информация и мы видим, что с ней работают в недостаточной степени. Госучреждения должны прилагать больше усилий», — сказала Чипкуте.

Андрей Александров/РИА Новости Разгрузка контейнеров в морском грузовом порту Клайпеды. Литва

Жвиронас же, со своей стороны, возражает, что контроль осуществляется, доказательством чему является количество грузов, остановленных на границе. По его словам, в первый раз подозрительный товар просто разворачивают в обратном направлении, а если та же компания пытается провезти эти товары вторично — таможенники проводят расследование.

При этом Дарюс Жвиронас не скрыл от прессы, что в поле зрения инспекторов его службы попали и некоторые литовские компании. Однако он отмечает, что литовцы лишь следуют примеру предпринимателей из других стран ЕС, а то и участвуют в совместных с ними схемах по ввозу в РФ подсанкционных товаров.

«Нечестный бизнес осуществляется не только в Литве. Такое наблюдается во всём Евросоюзе, поскольку типология обхода санкций, по имеющимся у нас данным, по данным других государств ЕС, — похожая», — отмечает и заместитель главы Службы расследований финансовых преступлений Литвы Аудрюс Валейка.

Валейка признает, что иногда способы обхода санкций бывают «особенно дерзкими». По словам Чипкуте, имеют место, например, такие случаи, когда «конечная страна, например, Россия — от руки вычеркивается, а вместо нее вписывают другую».

Принципы нулевой толерантности

В последнее время Литва ужесточила штрафы за обход санкций, а с июня вступили в силу дополнительные требования для перевозчиков. Так, после пересечения литовской границы они не имеют права делать остановки в России или Белоруссии.

По словам Жвиронаса, отныне литовские перевозчики должны ехать через Россию, не останавливаясь на складах, не меняя прицепов, не выгружая товара. Таможенники требуют исчерпывающих доказательств того, что перевозимые транзитом товары не продадут и что экспортер владеет информацией о покупателе и конечном использовании товара в третьей стране.

Станислав Красильников/ТАСС Грузовые автомобили в распределительном продуктовом центре. Москва

Однако Литве пока не удается убедить другие страны ЕС ввести санкции для государств Средней Азии, помогающих россиянам ввозить запретный товар.

«Самый большой вызов для нас — то, что в переговорах с партнерами по ЕС выясняется, что некоторые страны не хотят, чтобы такого рода санкции распространялись на всё государство», — жалуется Нелюпшене. Например, Германия предлагает наказывать только конкретные компании, помогающие обойти санкции, но Литва не считает этот способ эффективным. В Вильнюсе говорят, что в таких случаях «злоумышленники» просто учреждают новые компании.

Литовцы усердно борются не только с той «санкционкой», что поступает в Россию, но и с продукцией, покидающей Россию или Белоруссию. Например, еще в начале прошлого года Литва полностью отказалась от перевозки продукции предприятия «Беларуськалий». И с тех пор литовские таможенники отслеживают белорусское направление особенно пристально.

Только за неделю с 29 мая по 4 июня литовская железнодорожная компания LTG Cargo отклонила 47 из поданных 615 заявок на перевозку грузов между Литвой и другими странами. Семнадцать из отклоненных заявок касались экспортно-импортных перевозок на белорусском направлении. Еще 118 заявок хоть и не были сразу же отклонены, но отправились на пристрастную проверку. Решение по ним будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами.

На предыдущей же неделе, с 22 по 29 мая, LTG Cargo отклонила тринадцать заявок на перевозку грузов в 306 вагонах: 136 вагонов с химическими и минеральными удобрениями, 62 вагона с углем, 45 вагонов с нефтью и нефтепродуктами, 21 вагон с продуктами питания и 15 грузов в контейнерах. Всего в мае было получено 2616 заявок на перевозку грузов. После оценки соответствия применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску в прошлом месяце было одобрено 2277 заявок на перевозку грузов. 299 заявок были отклонены.

«Треть этих отклоненных заявок на перевозку грузов (100 единиц) связаны с экспортом или импортом из/в Беларусь», — рассказали в LTG Cargo.

«На вопросы ответит следствие»

В начале июня Сейм Литвы по инициативе министра энергетики Дайнюса Крейвиса и главы парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса большинством голосов устранил «пробел» в законодательных актах, позволявший ряду компаний ввозить в страну сжиженный природный газ (СПГ) из России.

Сообщается, что, хотя Литва прекратила импорт СПГ из России в марте 2022 года, некоторые компании обходили этот запрет и по-прежнему ввозили в страну на танкерах российский газ. В частности, по данным минэнерго Литвы, зарегистрированная в Варшаве компания Cryogas M&T Poland приобретает топливо у «Газпром экспорт» и поставляет его в Литву автоцистернами, минуя газотранспортную и распределительную инфраструктуру страны и СПГ-терминал в Клайпеде. Но в скором времени с этой практикой будет покончено.

Свою приверженность политике санкций Литва порою доводит до абсурда.

Eglegalentu Строительство газопровода GIPL

Еще год назад в прессе страны появлялась информация о том, что при строительстве нового газопровода GIPL (соединившего Литву и Польшу) были, возможно, использованы, детали, произведенные российским металлургическим предприятием ChelPipe, принадлежащим бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, оказавшемуся под санкциями.

Спустя год эта тема снова всплыла на поверхность.

Более того, речь сейчас идет о том, что, быть может, этот газопровод (введенный в эксплуатацию в мае 2022-го) придется частично разобрать, чтобы заменить «неправильные» детали! Советник президента Литвы Ярослав Неверович заявил, что необходимо еще раз тщательно всё перепроверить, чтобы доподлинно выяснить, используются ли в GIPL детали челябинского предприятия.

Неверович пояснил, что в свое время офис президента положился на заверения компании, занимавшейся строительством трубопровода, в том, что подозрения относительно «возможной непрозрачности» с проектом GIPL безосновательны.

«Этот газопровод уже год работает без сбоев и нарушений, поэтому надо верить, что параметры безопасности и подачи сохранены. Что касается сертификатов и конкретных деталей, то на эти вопросы ответит следствие», — сказал советник главы государства.

Представитель офиса президента не взялся оценивать, несет ли министр энергетики Дайнюс Крейвис прямую ответственность за то, что в газопроводе GIPL могут использоваться российские детали.

А тем временем литовская пресса сообщает, что в государственных органах при закрытых дверях срочно составляются «антикризисные планы» — на случай, если подозрения подтвердятся. Тогда властям придется решать вопросы обеспечения газом на то время, пока GIPL будут разбирать, чтобы заменить детали российского производства.

Нужно понимать, что Литва насаждает санкционную политику в ущерб собственной экономике. Это уже привело к бедственному положению железнодорожной отрасли страны и к обвалу грузооборота литовского порта Клайпеда. По итогам 2022 года этот показатель упал на 21%, что стало абсолютным минимумом за девять предыдущих лет.

Однако в глазах официального Вильнюса, искренне считающего себя полноценным геополитическим игроком, все эти жертвы выглядят оправданными. Там считают допустимым разменивать собственную экономику на нанесение ущерба тем государствам, которые в Литве считают своими противниками.