Президент Франции Эммануэль Макрон активизировался на восточном направлении. В понедельник, 12 июня, он организовал в Париже встречу в формате Веймарского треугольника с участием канцлера Германии Олафа Шольца и президента Польши Анджея Дуды для «сверки позиций» накануне запланированного на июль саммита НАТО в Вильнюсе.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Но перед разговором на троих Макрон в Елисейском дворце провел беседу с Дудой «с глазу на глаз», показав тем самым особую заинтересованность в Варшаве. Этот жест укладывается в ряд действий, которые в последнее время начал предпринимать французский президент.

1 июня он выступил с программной речью в Братиславе на форуме GLOBSEC 2023, собравшем лидеров стран Центральной и Восточной Европы. Кстати, с начала работы форума в 2008 году Макрон стал первым президентом Франции, посетившим его.

Сделав реверанс в сторону Североатлантического альянса и подчеркнув, что далек от мысли «заменить его каким-то франко-германским кондоминиумом», Макрон одновременно отметил, что европейцы в деле выстраивания архитектуры безопасности на континенте «делегировали диалог НАТО, что, вероятно, было не самым лучшим способом его ведения».

Он также, поблагодарив США за поддержку, поставил вопрос: «Будет ли эта администрация такой же всегда? Никто не знает, и мы не можем оставлять нашу коллективную безопасность и стабильность на выбор американских избирателей в ближайшие годы».

Макрону необходима Варшава, которой он льстил в ходе GLOBSEC 2023. Его нынешняя беседа с Дудой «с глазу на глаз» выглядит осторожным прощупыванием польского президента, который вне зависимости от исхода запланированных на осень сего года парламентских выборов в Польше будет до лета 2025 года иметь определенное влияние на внутреннюю и внешнюю политику.

Созыв Веймарского треугольника, в последние годы фактически «замороженного», становится удобным поводом для Парижа приступить к разыгрыванию польской карты в пику Вашингтону и Берлину, что понимают в Германии. Если французская пресса цитирует политолога Бруно Тертре, назвавшего созыв Веймарского треугольника «прекрасной инициативой Елисейского дворца и действительно правильным форматом между поляками, немцами и французами», то немецкая демонстрирует скепсис.

Кадр из видео Встреча Олафа Шольца, Анджея Дуды и Эммануэля Макрона

«Для Европейского союза было бы очень полезно, если бы у него действительно образовалось сильное ядро, в котором Германия интегрировала север Европы, Франция — юг и запад, а Польша — восток, — комментирует встречу в Париже близкая к СДПГ медийная сеть Redaktionsnetzwerk Deutschland. — Однако Германия, Польша и Франция не имеют достаточно общих интересов, чтобы вместе играть ведущую роль в Европе».

Таким образом, Макрону придется выстраивать комбинацию с Варшавой в условиях как минимум настороженности Берлина. Проблема в том, что, хотя польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) относится к Германии как к «мальчику для битья», она не доверяет и Парижу. И с этим ему надо что-то делать.

На фоне заявлений в Берлине о том, что PiS утратила «свои пять минут возможностей» в Европе, которые она ранее получила благодаря активности в украинском конфликте, в ходе заседания Веймарского треугольника французский президент подыгрывает Варшаве по Украине. Он говорит о будущем «победоносном контрнаступлении» украинской армии, сообщает, что Франция продолжит наращивать военную помощь киевскому режиму, увеличила поставки оружия и боеприпасов, бронетехники и материально-технических ресурсов.

Это должно показать полякам, что в случае потери интереса США к Украине и переключения их внимания на другие направления Франция готова заместить американское военное присутствие в Польше и занять логистические центры по переправке западного оружия киевского режима. Не исключено, что Париж предложит Варшаве и свой воинский контингент, как он это сделал в отношении Румынии после начала специальной военной операции.

Конечно, такой сценарий, особенно если «комплимент» будет сделан «Праву и Справедливости» уже сейчас, окажется не в интересах проевропейской польской оппозиции.

warrios. fandom Сухопутные войска Франции

Критически настроенная к PiS газета Rzeczpospolita, комментирующая «впечатляющее возрождение Веймарского треугольника», которое является «более широким, фундаментальным сдвигом французской внешней политики», утверждает, что Польша с ее нынешним правительством «не примет ту роль в ЕС, которую придумал для нее Макрон».

Однако, возможно, в случае победы в третий раз подряд на парламентских выборах «Право и Справедливость» будет более благосклонна к инициативам Парижа, видя в них возможности как внести дополнительные линии разлома во «франко-немецкий кондоминиум», так и получить дополнительную внешнеполитическую маневренность в диалоге с американцами.

Другое дело, что исторически, начиная с Карла Валуа и Наполеона, во всех французских «дарах» полякам всегда присутствовало двойное дно. Вот и сегодня не вполне понятно, что именно Макрон предлагает Польше — новую Речь Посполитую или новое Великое Герцогство Варшавское? Париж своего не упустит. А Варшава?