Украинское наступление, которого так долго ждали, о котором так долго говорили и к которому так долго готовились, наконец-таки началось. Однако медийная картинка того, как стартовал долгожданный «контрнаступ», оказалась совсем не такой, как хотелось бы германским политикам, журналистам и той половине общественности ФРГ, что однозначно поддерживает украинскую сторону конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Кадры уничтоженной в товарных количествах западной бронетехники, которую так долго собирали и копили для грядущей операции, вряд ли порадовали глаз немецких бюргеров: в конце концов каждый отправившийся на Украину «Леопард», «Куница», «Гепард» или IRIS-T был оплачен из их налогов.

Очень интересно, как подошли к освещению потерь немецких танков, например, в журнале Spiegel. Если еще 7 июня гамбуржцы с видимым удовольствием писали о том, как русские под видом «Леопардов» уничтожили сельскохозяйственную технику, то после того, как потери отечественной бронетехники стали очевидны, Spiegel решил просто переключиться на другие темы. И обсуждать, например, продолжение спасательных работ на украинской стороне Днепра после взрыва на Каховской ГЭС. Потери «Леопардов» с тех пор на сайте Spiegel упоминаются лишь вскользь.

Удивительно, но таблоид Bild, обычно не гнушающийся публикацией самой сомнительной и непроверенной информации, на этот раз признал факт уничтожения немецких танков одним из первых в Германии. Хотя в статье 8 июня «Русские уничтожили первый «Леопард» редакция попыталась сразу же преуменьшить значение потери боевых машин стоимостью порядка €5 млн:

«Очевидно, что наступление на этом участке фронта будет сопряжено с потерями для украинской армии. Даже самые современные боевые танки в их арсенале — Leopard 2A6, поставляемые Германией, и британские Challenger 2 — не являются несокрушимыми.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

Потери среди первых подразделений наступающей бригады, столкнувшихся с российской обороной, вероятно, были учтены украинскими военными планировщиками. Вероятно, наиболее важным будет то, насколько быстро удастся ввести в бой дополнительные подразделения — как для дальнейшего продвижения, так и для удержания завоеванной территории. Повреждённые танки могут быть восстановлены и, при необходимости, приведены в рабочее состояние в специально созданном ремонтном центре в соседней Польше».

Впрочем, в вечеру 10 июня тональность Bild несколько изменилась, и в материале «Надолго ли хватит наших «Леопардов?» таблоид хотя и пытается преуменьшить значение потерь, однако приводит цитаты украинских и немецких политиков, в которых видна неприкрытая тревога за дальнейшее развитие ситуации:

«Мэр Киева Виталий Кличко (51 год) сказал Bild: «В нынешней ситуации мы видим: нужны дополнительные поставки танков, в том числе из Германии! Мы сможем сказать, что поставлено достаточно, только когда война закончится и Украина победит».

Украине потребуется дальнейшая поддержка, говорит также эксперт по вопросам обороны от партии «Свободных демократов» Маркус Фабер (39, СвДП):

«Основные боевые танки помогают прорвать линию войск вторжения, но они не являются чудо-оружием. Конечно, Leopard 2 тоже уничтожаются. Поэтому правительство Германии должно пообещать дальнейшие поставки, чтобы послать чёткий сигнал поддержки. Бундестаг уже приступил к повторным закупкам для бундесвера».

Кёльнский телеканал и новостной портал n-tv даже вечером 10 июня в статье «Четыре «Леопарда» и пять «Брэдли»?» не спешил признавать очевидное:

«Рассказы Москвы об успехах в военных действиях уже несколько раз оказывались мистификацией. Теперь российские военные утверждают, что за один день уничтожили целую кучу западной военной техники, и в качестве якобы доказательства приводят видео».

А вот журнал Stern порадовал, выдав по итогам довольно объективный анализ того, что же произошло в ходе танковой атаки в Запорожской области, в статье «Leopard 2 подбит: так быстро проходят мечты о чудо-оружии»:

«Киев отправил в бой боевую группу с танками Leopard 2. Миссия закончилась провалом. Еще не достигнув российской линии, группа попала на минное поле и под артиллерийский обстрел. Один «Леопард-2» был уничтожен».

«Украина впервые отправила в бой немецкие основные боевые танки Leopard 2, и это закончилось катастрофой (…) Как могло дойти до такого? Атака и ее провал — не единичный случай. За последние дни Киев потерял по крайней мере еще одну штурмовую группу таким же образом, и нечто подобное уже случалось с русскими, даже в гораздо больших масштабах (…)

Первое выступление Leopard 2, конечно, разочаровало, но этого и следовало ожидать. На войне даже хорошие системы уничтожаются на фронте. Мифические представления о неотразимом чудо-оружии и хвастливые формулировки вроде того, что русские танки — лишь «лакомый кусочек» для немецких больших кошек, нравятся публике, но они ложны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Танк Leopard 2

Даже более старый Leopard 2 A4 обеспечивает высокий уровень защиты. Однако защита в значительной степени связана с выживанием экипажа и не должна переводиться как неразрушимость (…) Миссия также показала, что разговоры о всеобщем превосходстве западных основных боевых танков над российскими Т-моделями, возможно, и не ошибочны, но они упускают суть. (…) Недостаток западных танков — их вес — охотно упускается из виду (…)

Потеря боевой группы — это поражение Киева и триумф России в военном и пропагандистском плане. Если подобные «простые» расстрелы западных танков повторятся, это, вероятно, поднимет моральный дух России и подавит проукраинские настроения».

Впрочем, было бы ошибкой подозревать Stern в симпатиях к России, ибо заканчивает он материал в ключе, который наверняка одобрили бы предки нынешнего поколения немецких журналистов, трудившиеся над выпусками «Deutsche Wochenschau»:

«Российские беспилотники должны исчезнуть с поля боя. Для этого Украина должна доминировать в электронной войне на фронте. Аналогичным образом российская артиллерия должна быть подавлена или уничтожена. Лучшим способом сделать это будет прекращение российских поставок артиллерийских снарядов, поскольку без огромного количества боеприпасов путинская крепостная система теряет свою ценность».

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в интервью с полковником австрийского Бундесхеер Маркусом Райснером «Высокие потери вначале — не сюрприз» поспешила успокоить общественность рассказами о том, что потери определённого количества боевых машин являются вполне допустимыми при столь масштабной операции и паниковать пока рано:

«То, что начало наступления будет связано с большими потерями, не является большой неожиданностью. Этого следует ожидать при атаке на укреплённую оборону. Но наступление продолжается всего несколько дней. Вполне может быть, что украинцы внезапно совершат прорыв и получат пространство. Настроение российских военных блогеров всё ещё позитивное из-за успехов в обороне, но оно может измениться в любой момент».

Мюнхенская газета Süddeutsche Zeitung в статье «Непросто верить российской пропаганде» ставит под сомнение то, что на Украине были уничтожены танки «Леопард», а также весьма ценная немецкая установка ПВО «Iris-T».

Эксперт по безопасности Нико Ланге отмечает: «В войне, где Украина переходит в наступление, очевидно, что будут жертвы». Но бывший руководитель управленческого аппарата Федерального министерства обороны также подчёркивает, что не следует «просто верить российской пропаганде».

В целом немецкие медиа, как видно из проведённого анализа, стараются не придавать особого значения потерям немецкой техники и призывают читателей относиться к её уничтожению философски. Однако за попытками принизить значение провалов на первой стадии украинского контрнаступления явно скрывается неуверенность.