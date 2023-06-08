Памятные мероприятия во Франции по случаю 79-й годовщины высадки десанта союзников в Нормандии прошли с большим размахом. В город Кольвиль-Монтгомери на побережье Нормандии приехали президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Элизабет Борн и министр вооружённых сил Себастьян Лекорню.

Иван Шилов ИА REGNUM Война. 1941−1945 годы

В странах Западной Европы и США годовщинам высадки союзнического десанта, открывшей в 1944 году второй фронт в войне с гитлеровской Германией, придается едва ли не большее значение, чем дню капитуляции Германии 8 мая. Памятные мероприятия 6 июня проводились во Франции с 1945 года и уже тогда, помимо прочего, наделялись важным политическим смыслом.

Во-первых, эта военно-морская операция представлялась символом способности к объединению западного мира перед общей опасностью. Ведь в военных действиях участвовали войска США, Британии, Канады, представители сил сопротивления Франции, Норвегии, Нидерландов, Дании, части польской Армии Крайовой.

Во-вторых, эта была возможность противопоставить свой вклад в победу над нацизмом вкладу Советского Союза. В случае политической необходимости эту идею можно развить до полной минимализации роли СССР.

Во Франции сложилось так, что исследования о вкладе Советского Союза в победу зависели от политических взглядов историков. Через научные и популярные публикации, преподавание в школах и вузах, а также через риторику политиков формировалось общественное мнение по данному вопросу.

В итоге социологические опросы демонстрируют показательные изменения.

В 1945 году на вопрос о том, кто больше всего сделал для победы над Германией, 57% назвали СССР и 20% — США. В 2015-м результаты были обратны: 54% французов считают победителями США, 23% — Советский Союз.

Как раньше, так и сегодня 6 июня во Франции отмечается с большим размахом. Памятные мероприятия проходят во многих городах Нормандии. Устраиваются церемонии возложения цветов, проходят военные парады, организуются представления реконструкторов, ярмарки, танцы и т.п.

С 1980-х годов на мероприятия во Францию приезжают иностранные лидеры. Особенно много их собралось во время юбилейных торжеств в 2014 году. Тогда по инициативе Француа Оланда прошел саммит по урегулированию кризиса на Украине, давший название четырехстороннему «Нормандскому формату» переговоров, которые так ни к чему и не привели.

Однако возникающие при первом взгляде впечатления о единстве западного взгляда на те события обманчивы. Ещё в 1964 году Шарль де Голль отказался участвовать в чествовании 20-летия высадки в Нормандии, не соглашаясь с узурпацией американцами памяти об открытии второго фронта.

По мнению Великобритании, до недавнего времени недооценивался и вклад английских солдат в боях с нацизмом. Так, мемориал в честь британских участников освобождения Франции открыли только в 2021 году в нормандском городе Вер-сюр-Мер.

THIBAULT VANDERMERSCH/EPA/TASS Ветеран Второй мировой войны Виктор Урч на праздновании 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии

Аргументируя необходимость его создания, историк Джеймс Холланд говорит: «Да, генерал Эйзенхауэр, командующий объединёнными силами союзников, был американцем. Но план операции «Оверлорд» в значительной её части составил генерал Монтгомери, командир сухопутных войск. А королевский флот руководил большей частью операции «Нептун» (собственно десантная операция. — Прим. ред.).

Французские журналисты и эксперты сходятся во мнении, что подобные тенденции могут подпитывать националистические настроения и что вклад каждого народа и государства сформировал в итоге общую победу, наследниками которой являются современные европейцы.

Но по поводу памяти о Второй мировой войне и об отношении к ней правительств стран Восточной Европы позиция французских СМИ, а также ряда политиков и экспертов прямо противоположна. Националистические тенденции, которых Западная Европа пытается избежать у себя, на востоке всячески поощряются и служат аргументами для политических решений.

Особенно сильно политизация памяти о победе над нацизмом стала заметна в рамках украинского конфликта.

6 июня 2014 года на памятных мероприятиях в честь 70-летия высадки десанта в Нормандии организаторам пришлось быстро менять повестку и пригласить президента Украины Петра Порошенко. Чисто политический ход, так как ранее его присутствие не предполагалось.

Кадр из видео Мероприятия в честь 70-летия высадки десанта в Нормандии

Однако администрация президента Франции решила таким образом выразить протест против присоединения Крыма и «российской агрессии» в Донбассе присутствовавшему там же президенту России Владимиру Путину. Аргумент французской стороны о том, что Украина является наследницей бывшей советской республики и потому имеет право там находиться, вряд ли можно было считать состоятельным. Ведь лидеров других стран, бывших прежде в составе советского государства, не пригласили.

Процесс глорификации пособников нацистов в Прибалтике и на Украине за последние 30 лет сопутствовал стиранию памяти о Великой Отечественной войне. Ещё в 2008 году известный французский режиссёр-документалист Микаэль Празан, автор фильма об уничтожавших мирное населения гитлеровских айнзацгруппах, посетив Украину, указал на опасность происходящей там героизации преступников. По его мнению, страны с подобным отношением к прошлому и настоящему не могут считаться частью Европы.

Однако за последние 10 лет журналисты и политики предпочитают цитировать тех экспертов, которые указывают на «неоднозначность» действий преступников, главная роль которых, по их словам, состоит в борьбе за независимые национальные государства. Именно так объясняется сейчас французам популярность на Украине Степана Бандеры. На это же обращается внимание французских читателей в статьях, посвящённых украинским бойцам националистических батальонов.

Вместе с тем при освещении конфликта на Украине французские журналисты проводят аналогии с событиями Второй мировой войны, пытаясь представить современную Украину новой защитницей Европы. Такой подход стал настоящим мейнстримом, а пропагандистские клише времен холодной войны озвучиваются всё чаще.

Одновременно идёт процесс исключения России из мемориального пространства и риторики, связанной с победой над фашизмом.

Об этом, в частности, говорит тот факт, что уже в 2019 году Владимира Путина не пригласили на празднование 75-летия событий в Нормандии. Российский президент воспринял этот факт спокойно. Однако во Франции его отсутствие стало буквально «кричащим» и очень обсуждаемым в СМИ и в обществе.

Российский флаг не поднимается во время мероприятий 8 мая — в день капитуляции Германии, который, в отличие от стран постсоветского пространства, отмечается в Европе как день Победы.

Так историческая память о Второй мировой войне переходит в сферу критериев для принятия в некий закрытый клуб, членство в котором определяется не вкладом в победу, а текущей политической конъюнктурой.