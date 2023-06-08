Специальный представитель папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи вернулся из Украины в Италию. Ему предстоит важный разговор с понтификом, который сейчас восстанавливается в римской клинике «Джемелли» после сложной хирургической операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Дзуппи

Кардинал должен будет доложить об итогах переговоров в Киеве и вместе с папой наметить дальнейшие шаги.

«Папа Франциск не сдается, — сказал Дзуппи по приезде домой. — Ему настолько нужна эта миссия именно потому, что он не хочет сдаваться и делает все возможное, что могло бы способствовать продвижению по пути мира».

Однако государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, комментируя встречу папского спецпосланника с Владимиром Зеленским, утверждал, что Киев не сказал «ничего нового» по сравнению с тем, что прозвучало на встрече папы и украинского президента в Ватикане в мае прошлого года.

Напомним, что тогда Зеленский потребовал от Святого престола однозначно поддержать украинский план разрешения конфликта, не предусматривающий какие-либо компромиссные решения с Москвой. А позже в эфире итальянских телеканалов и вовсе публично отказался от услуг понтифика и Ватикана в качестве посредника.

В чем же тогда смысл визита Дзуппи в Киев?

По словам Паролина, «позиция Украины всегда одна и та же, но говорить друг с другом, а также выслушивать иные мнения или перспективы, безусловно, может быть полезным и способствовать миру». Это сводит миссию итальянского кардинала к роли высокопоставленного почтальона, дипкурьера, мотающегося между Киевом, Римом и Москвой.

Вряд ли это в интересах как папы Франциска, так и кардинала Дзуппи. Перед ними стоит ответственная задача повлиять на западных политиков и общественное мнение. Это непросто в ситуации, когда подпитка киевского режима оружием и деньгами со стороны США и стран Евросоюза делает его неуступчивым в миротворческом процессе.

Задача сложна в том числе потому, что для ее решения необходимо в первую очередь заручиться поддержкой католиков, а также куриальных структур. При этом сам Святой престол расколот в отношении украинского конфликта, что предполагает холодное отношение к миссии Дзуппи со стороны определенных сил в Ватикане.

Последние могут разыгрывать карту недоверия к Франциску на Украине в духе американского католического портала The Pillar, утверждающего, что «сейчас, когда новоиспеченный папский посланник находится в Киеве, местные католики прогнозируют, что кардиналу Дзуппи будет трудно убедить украинцев в том, что он понимает природу конфликта, не говоря уже о том, чтобы заручиться их поддержкой в его усилиях по прекращению огня».

Равным образом дискредитировать миротворческую инициативу понтифика стараются политические оппоненты Зеленского. Как заявил на днях в интервью итальянской газете Corriere della Sera экс-президент Украины Петр Порошенко, ему «жаль» папу Франциска, которого он «уважает», но «у нас есть лучшие посредники — украинские Вооруженные силы».

Это говорит о том, что миссия Дзуппи нуждается в хорошем и грамотном информационном сопровождении, включающем активную работу с общественным мнением. Некоторые его контуры в последние дни стало раскрывать издание Конференции католического епископа Италии газета Avvenire.

Акцент ставится на опасности раскручивания спирали вооруженного конфликта для Европейского союза как геополитического проекта и самих европейцев. На политическом поле инициативу предложено взять на себя Италии.

«Насколько нам известно, итальянское правительство на дипломатическом уровне и в вопросе обеспечения безопасности не преминуло оказать полную поддержку миссии, а премьер-министр Джорджа Мелони поблагодарила папу за его приверженность миру», — отмечает газета.

В свою очередь, «люди Запада» должны задуматься о том, что их «молчание о необходимости мира» угрожает западной демократии, отчего «Евросоюз может оказаться в беде». Украинский конфликт подпитывает, особенно в Европе, поляризацию и способствует развитию «тотального противостояния» на международном уровне и внутри национальных сообществ. Появляются «признаки одержимости» не только «внешними врагами», но и «внутренними».

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС сообщила, что Москва положительно оценивает «попытки Ватикана способствовать прекращению конфликта на Украине» и отмечает «искреннее желание Святого престола содействовать мирному процессу».

Однако, по ее словам, любые усилия на этом направлении будут иметь смысл лишь при условии учета хорошо известной принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров.

Святой престол, сказала Захарова, пока не предпринял каких-либо практических шагов по организации визита в Россию своего посланника по украинскому урегулированию. Но дорога в Москву кардиналу открыта.

При этом, на наш взгляд, в случае обсуждения программы пребывания Дзуппи в российской столице необходимо учитывать не только политико-дипломатический аспект, но и символическое измерение.

На Украине спецпосланника папы отвезли в Бучу. Поэтому важно, чтобы в случае визита Дзуппи в Москву одним из пунктов его программы стало посещение барельефа города-героя Одессы в Александровском саду. Города, в котором 2 мая 2014 года украинские националисты заживо сожгли 42 противников Евромайдана в Доме профсоюзов.