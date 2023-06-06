Уполномоченный правительства Польши по информационной безопасности Станислав Жарын выступил на днях с очередным «опровержением». Поводом для него стало заявление так называемого Польского добровольческого корпуса (ПДК), заявившего, что его боевики принимали участие в недавней диверсионной операции в Белгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Станислав Жарын

«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции в Белгородской области. Ответ однозначный, конечно, да!» — говорилось в сообщении, опубликованном 4 июня в телеграм-канале ПДК. Через несколько часов оно было удалено, но его успели распространить многие польские издания с пометкой «сенсация». Ведь тем самым подтверждался тезис о вовлеченности Польши в военный конфликт с Россией.

Именно поэтому на сцену выступил Жарын. Он заявил, что ПДК никак не связан с польскими военными или спецслужбами, и его акции не должны ассоциироваться с польским правительством. Опроверг участие боевиков в диверсионной операции в Белгородской области и так называемый Русский добровольческий корпус (РДК, запрещенная в России террористическая организация), первым взявший на себя ответственность за это нападение на мирных российских граждан.

Но все «опровержения» выглядели попыткой еще больше запутать ситуацию.

Напомним, что во время учреждения Польского добровольческого корпуса в феврале сего года декларировалось, что стать его членом может только гражданин Польши.

Между тем, польское законодательство предусматривает уголовное наказание за участие в боевых действиях на стороне иностранного государства без «лицензии» министерства обороны или МВД. А внесенный в конце прошлого года в Сейм Польши законопроект об отмене уголовного наказания для наемников, воюющих на стороне Украины, был в итоге заблокирован в нижней палате польского парламента.

Правительство Польши в этой ситуации еще может закрыть глаза на тех «добровольцев», которые в составе украинских армейских подразделений или парамилитарных формирований не брали в руки оружия, занимаясь какой-либо иной деятельностью. Но Варшаве будет трудно оправдать тех своих граждан, которые не просто воевали против российских войск, но и вторглись в границы, признанные самой Польшей, став убийцами мирных граждан.

Таким образом, в лице ПДК мы имеем дело либо с польскими гражданами, которых завербовали польские же спецслужбы и выдали им авансом индульгенцию на любые действия, либо это какие-то очень «специфические» граждане Польши.

Вовлечение в диверсионную деятельность, в том числе под «чужим флагом», является польской традицией. Так, сразу после начала русско-японской войны группа боевиков во главе с будущим «начальником Польши» Юзефом Пилсудским предложила свои услуги японской разведке. А в 1929 году в Службе военной разведки Польши была создана экспозитура № 2, нацеленная на «проведение диверсий и саботажа в тылу противника в самом широком смысле».

«15 февраля в одной из гостиниц Киева я имел удовольствие присутствовать на учредительном собрании Польского добровольческого корпуса, — пишет журналист портала Onet Марчин Вырвал. — Предполагалось, что поляки составят основу специального подразделения, выполняющего разведывательные и диверсионные операции. Кроме организатора польского подразделения и нескольких наших добровольцев, на собрании присутствовали представитель министерства обороны Украины и командир и начальник штаба Русского добровольческого корпуса».

Со своей стороны полагаем, что на этом мероприятии находились и кураторы ПДК со стороны польских спецслужб. Но кто и зачем решил свести вместе польских и российских радикальных националистов, учитывая, что до недавнего времени они не были замечены в контактах и тем более координации работы друг с другом?

Судя по всему, Польский добровольческий корпус все же был создан из числа выходцев из уголовного мира Белоруссии, которым могли оперативно предоставить гражданство Польши. К этому выводу подталкивают следующие нюансы.

30 марта на одном из ютуб-каналов появилось интервью с основателем и командиром ПДК, представленным как Доминик. Эксперт по польской фонетике, которую мы попросили прослушать запись, обратила внимание на акцент этого боевика. «Акает, твердое «ш», концы фраз опускает интонационно, в то время как поляки поднимают. Похоже, белорус», — отметила наш собеседник.

Ранее в марте некоторые подробности о деятельности Польского добровольческого корпуса в интервью польской журналистке Габриэле Ятковской, специализирующейся на криминальной хронике и освещении организованной преступности, рассказал командир так называемого Белорусского добровольческого корпуса Родион Батулин, также возглавляющий батальон «Террор».

Процитируем избранные места из интервью, опубликованного Gazeta Lubuska.

«Ятковская: недавно был сформирован Польский добровольческий корпус, который возглавил Доминик. Вы знакомы с этим командиром польского боевого подразделения?

Батулин: Я знаком с этим человеком, но наши боевые пути пока не пересекались.

Я.: Возможно ли, чтобы такую военизированную структуру возглавил человек без боевого опыта? Ведь, по нашим данным, Доминик не имеет такого опыта.

Б.: Иногда случается так, что командиром выбирают человека без опыта. Возможно, так и произошло в случае с польским корпусом. Но, как я уже говорил, я не встречался с Домиником в бою, я не могу сказать, есть ли у него опыт, какой у него опыт и хороший ли он солдат.

В первые дни полномасштабной войны мы все были в боевой группе под командованием «Боцмана» — там был я, польский доброволец Корек, с которым я жил некоторое время в одной комнате на базе «Боцмана», там был и Пума, я знаю, что Доминик тоже там ошивался. Но мы не успели узнать друг друга.»

Кадр из видео с канала: Обычное утро Белорусский националист — Родион Батулин.

Примечательна личность Боцмана, о котором упоминает Баулин.

Как писал в августе 2021 года украинский журнал «Настоящее время» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. — Прим. ред.), Батулин «тесно связан с известным ультраправым нацистом Сергеем Коротких, также известным на Украине как Боцман или Малюта. Коротких, выпускник школы КГБ в Белоруссии (на самом деле был отчислен оттуда. — Прим. авт.), долго сотрудничал с российским неонацистом Максимом Марцинкевичем (Тесаком), в 2014 году воевал на Украине в составе батальона «Азов» (запрещен в России. — Прим. ред.), позже СМИ называли его причастным к убийству журналиста Павла Шеремета (выходца из Белоруссии. — Прим. авт.)».

Боцман, которого связывают с бывшим украинским министром внутренних дел Арсеном Аваковым, также являлся соучредителем Белорусского дома на Украине. Эта организация занималась проверкой и размещением белорусских оппозиционеров на украинской территории. Второй соучредитель Белорусского дома — гражданин Белоруссии Виталий Шишов, которого 3 августа 2021 года при загадочных обстоятельствах нашли повешенным в одном из столичных парков.

Прорезающийся «белорусский акцент» Польского добровольческого корпуса говорит о том, что это подразделение, похоже, в настоящее время на Украине проходит боевую тренировку, после чего будет переброшено для проведения диверсионных операций против Белоруссии. А выставляемая напоказ тесная связь ПДК с Русским добровольческим корпусом должна также дискредитировать Россию и ее граждан в глазах братского белорусского народа.

Это укладывается в логику межвоенного польского прометеизма, идеи Пилсудского о том, что «Советская Россия должна быть разорвана по национальным швам». Такие подрывные действия Варшавы должны получить не только политическую оценку со стороны Москвы и Минска, но и ответные ходы.