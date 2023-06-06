Американская политика раскололась из-за Украины. С приближением выборов украинский вопрос превращается в камень преткновения внутри США. Всё больше кандидатов в президенты начинают высказываться о своём видении конфликта на Украине. И, что интересно, мировоззренческий разлом во внешней политике наблюдается даже не между двумя партиями — Республиканской и Демократической, а внутри каждой из них.

Иван Шилов ИА REGNUM

На днях президент Украины Владимир Зеленский, давая интервью изданию Wall Street Journal, высказался об опасениях Киева по поводу возможной смены власти в Вашингтоне в 2024 году и прихода к власти Дональда Трампа. Ведь Трамп продолжает активно выступать против вовлечения в украинский конфликт. Он обещает в случае избрания президентом США замирить Россию и Украину за 24 часа.

Трамп же часто критикует размеры выделяемых Киеву траншей, которые суммарно уже превысили 150 миллиардов долларов. И стремится переложить ответственность за Украину на плечи Европы, заставив её платить за содержание Киева.

Однако далеко не один Трамп занимает такую позицию, которая кардинально расходится с линией нынешней администрации в Белом доме. Примерно похожие взгляды излагает и его основной конкурент на праймериз — губернатор Флориды Рон Десантис.

Он так и вовсе называл конфликт на Украине «территориальным диспутом», который нужно разрешить в максимально короткие сроки. По словам Десантиса, он не хочет превращать Украину в «новый Верден» с многолетними боями, поэтому, как и Трамп, кандидат готов объявить перемирие. Десантис имеет довольно ястребиный настрой во внешней политике, но направлен он в первую очередь против Китая.

Именно Поднебесную, а не Россию Десантис считает основным конкурентом США. И борьба на Украине кажется ему ненужной тратой ограниченных американских военных ресурсов, которые иначе бы были направлены на противостояние с Китаем.

Многие республиканцы делают упор как раз на то, что США с начала конфликта истратили на Украине больше половины всех своих снарядов калибра 155 мм — более полутора миллионов из трёх, а также несколько годовых запасов ракет.

Сейчас Пентагон старается нарастить мощности американского ВПК. Однако на восстановление своих изрядно прохудившихся оружейных запасов Америке понадобится не менее трёх-четырёх лет. А если в это время произойдёт ещё один крупный конфликт — например, вокруг Ирана или Тайваня, то США могут оказаться в ситуации, где им просто не будет хватать банальных боеприпасов. Например, по прогнозам аналитиков в Вашингтоне, в ходе крупномасштабной войны с Китаем запасы всех американских ракет истратятся менее чем за одну неделю.

Это вызывает большую обеспокоенность у республиканцев, которые продолжают усиливать антикитайскую риторику в Вашингтоне.

Ещё один кандидат в президенты, который призвал к окончанию украинского кризиса из-за угрозы Китая, стал Вивек Рамасвами. Он представляет правое крыло Кремниевой долины и является близким другом Питера Тиля — основателя компании Palantir, занимающейся сейчас анализом больших данных по Украине.

Видимо, шансы Украины ими оцениваются как не очень высокие. Поэтому Рамасвами тоже выступил с призывом к Украине смириться с территориальными потерями и заключить мир с Россией. После чего, по мнению Рамасвами, США стоит усилить своё военное присутствие в Тихом океане и переключить фокус внимания на Южно-Китайское море.

Однако есть в стане республиканцев и свои ястребы.

На днях своим мнением по Украине поделилась Никки Хейли — в прошлом губернатор Южной Каролины, а затем посол США при ООН в эпоху президентства Трампа. Она уверена в том, что проигрыш Запада на Украине приведёт к поражению в противостоянии с Китаем. Сработает эффект домино — после сдачи Украины следующим на очереди станет Тайвань. Поэтому она призывает и дальше отправлять оружие на Украину.

Примерно похожие реляции мы слышим и из уст бывшего вице-президента Трампа — Майка Пенса, который тоже собрался идти на праймериз. С ними солидарен и нынешний сенатор от Южной Каролины Тим Скотт. Тот хоть и предлагает США не быть «мировым полицейским», но при этом призывает усиливать давление на Китай, Россию, Иран и других оппонентов Америки.

У всех этих кандидатов нет реальных шансов на победу на республиканских праймериз, где фаворитами являются Трамп и Десантис. Но отдельные фигуры — как, например, Хейли и Скотт, конкурируют за место в команде Трампа. Для них главный приз — стать кандидатами в вице-президенты. Это был бы и удобный исход для республиканского истеблишмента, который хочет таким образом попытаться влиять на Трампа и его будущую политику.

Greg Hauenstein/Global Look Press Никки Хейли

Впрочем, за место вице-президента у Трампа борются и близкие к нему по взглядам политики — включая бывшего кандидата в губернаторы Аризоны Кэри Лейк и влиятельную республиканку в Конгрессе Марджори Тейлор Грин. Они обе критикуют политику поддержки Украины, требуя уделять больше внимания проблемам внутри США. Поэтому вполне возможно, что в итоге к себе в президентскую команду Трамп возьмёт именно их.

Имеются свои изоляционисты и в стане Демпартии.

Самым ярким из них остаётся Роберт Кеннеди — внук президента Джона Кеннеди, который тоже пытается занять первой пост в стране. Он уже давно в своих интервью разносит «неоконсервативную» политику нынешней вашингтонской элиты. Кеннеди винит американские власти в провоцировании конфликта на Украине и считает его жертвами 350 тысяч украинских солдат, которые могли погибнуть на передовой.

Согласно данным опросов, рейтинг Кеннеди колеблется в диапазоне 15–20%. Иными словами, немалой части демократов нравится его антивоенная позиция вкупе с лозунгами борьбы со всевластием политического истеблишмента США и сросшихся с ним корпораций. Джо Байден по рейтингам далеко впереди Кеннеди — его поддерживают две трети демократов. Но если он в дальнейшем недосчитается голосов сторонников Кеннеди, то это может стоить Байдену победы на выборах.

Команда Байдена сейчас продолжает делать ставку на анонсированное украинское контрнаступление, надеясь, что оно позволит Киеву существенно улучшить ситуацию на фронте. И в дальнейшем это позволит представить победой нынешней администрации в Белом доме и выбить из рук противников участия в конфликте главный козырь.

Однако пока «контрнаступ» не принёс Киеву значимых успехов. И чем дольше такая зыбкая ситуация продолжается, тем больше рисков это создаёт для Байдена. Ведь усталость в американском обществе от войны на Украине постепенно растёт.

На текущий момент больше половины американцев ещё поддерживают отправку вооружений Киеву. Но, например, среди республиканцев доля сторонников Украины уже упала до одной трети. Число украинских фанатов медленно сокращается и среди демократов.

Белый дом хотел бы завершить украинский кризис своей победой, пусть даже и моральной, сильно заранее до дня выборов в США 5 ноября 2024 года. Но пока ситуация на поле боя развивается совсем не по плану военных стратегов в США.

И это чревато для Украины — ведь если конфликт продолжится до выборов, то это может закончиться для них худшим кошмаром. С возвращением к власти Трампа, резким сокращением американских расходов на Киев и стремительным развалом того, что к тому моменту ещё останется от украинской государственности.